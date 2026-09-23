Tháng 10, 4 con giáp có chí tiến thủ lại gặp quý nhân: Công việc rộng đường, tiền bạc rủng rỉnh

Có những người không sở hữu xuất phát điểm quá thuận lợi nhưng lại có một điểm mạnh rất rõ ràng: Đã đặt mục tiêu thì không dễ dàng bỏ cuộc. Họ có thể đi chậm, có thể từng thất bại, thậm chí phải nhiều lần làm lại từ đầu nhưng vẫn giữ được ý chí tiến về phía trước. Theo quan niệm tử vi, khi sự chủ động và bền bỉ gặp đúng thời điểm thuận lợi, cơ hội thường đến theo cách bất ngờ hơn. Tháng 10/2026 là khoảng thời gian có nhiều chuyển biến tích cực về công việc và tiền bạc đối với 4 con giáp này.

Tuổi Dần: Nỗ lực lâu ngày có cơ hội được nhìn thấy

Người tuổi Dần thường được mô tả là có cá tính mạnh, không thích đầu hàng trước khó khăn. Một khi đã xác định điều mình muốn, họ có thể kiên trì theo đuổi trong thời gian dài, kể cả khi những người xung quanh chưa nhìn thấy kết quả. Điều đáng chú ý là họ không chỉ có tham vọng mà còn khá thẳng thắn trong cách hành xử, ít muốn dùng những cách thức vòng vo để đạt lợi ích cho bản thân.

Chính sự bền bỉ này được xem là điểm khiến họ dễ nhận được sự đánh giá cao từ những người có kinh nghiệm. Theo tử vi, bước sang tháng 10, vận trình của tuổi Dần có dấu hiệu được thúc đẩy. Những người từng âm thầm quan sát năng lực của họ có thể chủ động đưa đến một cơ hội mới, chẳng hạn một dự án quan trọng, một vị trí phù hợp hơn hoặc một môi trường cho phép họ phát huy sở trường.

Đây cũng là thời điểm những kỹ năng đã tích lũy từ trước có cơ hội được đưa vào thực tế. Nếu làm tốt, thành quả có thể giúp tuổi Dần tiến thêm một bước trong sự nghiệp, thậm chí có khả năng được cân nhắc cho vị trí cao hơn hoặc cải thiện thu nhập. Về tài chính, nguồn thu chính được dự báo có chuyển biến tích cực, đồng thời có thể xuất hiện thêm một số khoản thu ngoài dự kiến.

Tuổi Tỵ: Kiên nhẫn tích lũy, đến lúc hái quả

Người tuổi Tỵ trong bài viết được mô tả là kiểu người có thể âm thầm làm việc trong thời gian dài mà không quá nóng vội đòi hỏi kết quả. Họ sẵn sàng dành nhiều năm để nghiên cứu một lĩnh vực, trau dồi chuyên môn và xây dựng năng lực trước khi nghĩ đến chuyện kiếm lợi nhanh.

Chính sự kiên nhẫn này có thể giúp họ tạo dựng niềm tin với những người đi trước. Khi bước vào tháng 10, nguồn tử vi cho rằng tuổi Tỵ có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ một người có kinh nghiệm hoặc một đối tác đã quan sát năng lực của họ trong thời gian dài.

Cơ hội được nhắc tới nghiêng về hợp tác và tài chính. Một dự án phù hợp có thể xuất hiện, trong đó người tuổi Tỵ không phải tự mình xoay xở mọi thứ mà có người hỗ trợ về nguồn lực, kết nối hoặc kinh nghiệm. Nếu quá trình triển khai thuận lợi, thành quả tài chính có thể cao hơn dự kiến.

Ngoài ra, những khoản đầu tư hoặc kế hoạch tài chính được chuẩn bị từ trước cũng được dự báo có khả năng đem lại kết quả tích cực trong giai đoạn này. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mọi khoản đầu tư thực tế đều chắc chắn sinh lời.

Tuổi Ngọ: Quý nhân cũ mang đến cơ hội kiếm tiền mới

Tuổi Ngọ thường gắn với hình ảnh năng động, thích thử sức và không ngại bắt đầu lại. Theo tử vi, ngay cả khi từng gặp thất bại trong công việc hoặc kinh doanh, họ vẫn có xu hướng nhanh chóng tìm cách điều chỉnh và thử một hướng khác thay vì mãi mắc kẹt trong thất bại.

Một lợi thế khác của người tuổi Ngọ là cách đối xử khá chân thành với những người xung quanh. Họ coi trọng tình bạn, các mối quan hệ lâu năm và thường sẵn sàng hỗ trợ người khác khi có thể. Vì thế, mạng lưới quan hệ được tích lũy trong nhiều năm có thể trở thành một nguồn lực đáng kể khi cơ hội xuất hiện.

Tháng 10 được dự báo là thời điểm một người bạn hoặc cộng sự từng đồng hành với tuổi Ngọ có thể mang đến một cơ hội hợp tác mới, thậm chí là một hướng kiếm thêm thu nhập khác với công việc hiện tại. Nếu biết tận dụng thế mạnh sẵn có, nguồn thu có thể được mở rộng thay vì chỉ phụ thuộc vào một công việc duy nhất.

Trong sự nghiệp, sự giới thiệu hoặc kết nối từ người quen cũng có thể giúp tuổi Ngọ tiếp cận một vị trí phù hợp hơn với năng lực. Thu nhập từ công việc chính và các nguồn phụ vì thế được dự báo cùng có chuyển biến, giúp họ cảm thấy chủ động hơn về tài chính.

Tuổi Thân: Học nhanh, bắt đúng cơ hội

Nếu tuổi Dần nổi bật bởi sự bền bỉ, tuổi Tỵ bởi khả năng tích lũy, tuổi Ngọ bởi tinh thần dám thử thì tuổi Thân lại được mô tả là con giáp có khả năng thích nghi nhanh. Họ không quá sợ những lĩnh vực mới và thường có xu hướng tìm hiểu rất nhanh khi phát hiện một cơ hội đáng chú ý.

Điểm mạnh này đặc biệt có lợi trong môi trường công việc liên tục thay đổi. Tháng 10, theo tử vi, người tuổi Thân có khả năng nhận được lời mời hợp tác từ một người quen hoặc đối tác từng có thời gian làm việc chung. Đáng chú ý, cơ hội được mô tả là một dự án có mức vốn ban đầu không quá lớn nhưng có khả năng tạo dòng tiền tương đối nhanh nếu triển khai đúng cách.

Bên cạnh đó, những người đang học thêm một kỹ năng hoặc chờ hoàn thành chứng chỉ chuyên môn cũng có thể nhận được tin vui. Khi sở hữu thêm một năng lực hoặc chứng nhận mới, họ có thể mở rộng phạm vi công việc, nhận thêm dự án hoặc tìm được những cơ hội tạo thu nhập tốt hơn. Điểm quan trọng nhất với tuổi Thân trong giai đoạn này là không nên chỉ trông chờ vào may mắn. Cơ hội được dự báo xuất hiện nhưng khả năng biến cơ hội thành kết quả vẫn phụ thuộc vào năng lực, sự chuẩn bị và cách lựa chọn của mỗi người.

Nhìn chung, điểm chung của Dần, Tỵ, Ngọ và Thân trong dự báo tháng 10 không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc. Cả 4 con giáp đều được xây dựng trên một hình ảnh khá giống nhau: Có mục tiêu, chịu khó tích lũy và không dễ bỏ cuộc. Khi gặp thêm sự hỗ trợ từ người khác, những nỗ lực trước đó có thể có cơ hội chuyển thành thành quả cụ thể hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo