Vương hậu Hà Lan Máxima diện set đồ nâu - hồng ngọt mắt đi mua sắm, khí chất “bà hoàng thời trang” vẫn quá nổi

Vương hậu Máxima vừa có chuyến ghé thăm HEMA, một trong những nhà bán lẻ lâu đời và được yêu thích nhất ở Hà Lan, nhân dịp thương hiệu này kỷ niệm 100 năm thành lập. Trong lần xuất hiện mới nhất, bà chọn cách lên đồ rất đời thường nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng, với áo tông nâu chocolate phối cùng quần hồng phấn mềm mại.





Sự kết hợp màu sắc này tạo nên cảm giác hài hòa, ấm áp nhưng không hề nhạt nhòa. Tông nâu mang lại nét trầm ổn, nền nã, trong khi sắc hồng phấn giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Nhờ vậy, bộ trang phục của Máxima vừa phù hợp với một chuyến công du, vừa đủ cuốn hút để gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điểm đáng nói là Vương hậu Hà Lan luôn thuộc nhóm những nhân vật hoàng gia có gu ăn mặc nổi bật nhất châu Âu. Bà thường xuyên chọn các gam màu bắt mắt, phom dáng hiện đại và cách phối đồ có độ "đắt" nhất định, khiến mỗi lần xuất hiện đều có cảm giác như đang bước ra từ một sàn diễn thời trang hơn là một sự kiện công vụ.





Trong chuyến thăm HEMA, Máxima không chỉ tham quan các không gian thiết kế của thương hiệu mà còn ghé thăm một trong những cửa hàng flagship tại Amsterdam. Bà trò chuyện với nhân viên và tìm hiểu về quá trình phát triển những sản phẩm thiết yếu hằng ngày, thể hiện sự gần gũi và quan tâm đến đời sống thường nhật của người dân.

HEMA là cái tên rất quen thuộc với người Hà Lan, nổi tiếng với các mặt hàng phổ thông do chính hãng thiết kế, từ đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm đến đồ ăn. Với người dân địa phương, đây gần như là một phần của đời sống thường nhật, nên việc Vương hậu Máxima xuất hiện tại đây càng tạo cảm giác thân thiện, gần gũi nhưng vẫn trang nhã.

Không cần những bộ đầm cầu kỳ hay trang sức quá phô trương, Máxima vẫn biết cách khiến mình nổi bật chỉ bằng cách phối màu thông minh và thần thái tự tin. Chính sự cân bằng giữa đẳng cấp và tính ứng dụng ấy là điều giúp phong cách của bà luôn được nhắc đến nhiều trong các lần xuất hiện trước công chúng.