Hình ảnh cũ của Công chúa Aiko bị "đào lại"

Tháng 5/2024, Thiên hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và con gái duy nhất là Công chúa Aiko có chuyến nghỉ dưỡng tại Ngự liệu Mục trường ở tỉnh Tochigi. Gia đình lưu lại đây từ ngày 2 đến ngày 7/5, tổng cộng 5 đêm 6 ngày. Đây cũng là chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên của Công chúa Aiko kể từ khi cô bắt đầu công việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản vào tháng 4 cùng năm.

Khác với hình ảnh thường thấy trong những hoạt động chính thức, những bức ảnh được Cung Nội vụ công bố sau chuyến đi cho thấy một khía cạnh rất nhẹ nhàng của gia đình hoàng gia. Trong không gian xanh mát của Ngự liệu Mục trường, cả ba thành viên cùng nhau đi dạo, đạp xe, chăm sóc vật nuôi và tham gia thu hoạch những loại rau được trồng ngay tại trang trại. Đáng chú ý, gia đình còn cùng nhau cầm xẻng đào măng và vui vẻ tạo dáng bên những thành quả vừa thu hoạch được.

Cùng nhau đào măng, hái rau như một gia đình bình thường

Một trong những hình ảnh được chú ý nhất là khoảnh khắc Thiên hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và Công chúa Aiko cùng tham gia đào măng. Mỗi người cầm dụng cụ, tìm và thu hoạch những cây măng trong khuôn viên trang trại. Công chúa Aiko cũng được nhìn thấy cúi xuống bên một cây măng lớn, sau đó vui vẻ cầm thành quả trên tay.





Không chỉ đào măng, gia đình còn tham gia thu hoạch nhiều loại rau củ được trồng tại Ngự liệu Mục trường. Những hình ảnh được công bố cho thấy Công chúa Aiko tự tay hái cà chua bi, trong khi cả gia đình cùng thu hoạch rau xà lách. Các nguồn tin Nhật Bản cũng cho biết họ thưởng thức những nông sản được thu hoạch trong chính thời gian nghỉ dưỡng.

Trước đó, thông tin từ phía người thân cận Hoàng gia cho biết gia đình cũng thu hoạch cà chua, măng tây, bắp cải và xà lách trong thời gian ở trang trại. Những hoạt động đơn giản này dường như mang đến cho cả ba cơ hội tận hưởng nhịp sống chậm hơn, tách khỏi lịch trình công vụ dày đặc.

Điều khiến những bức ảnh trở nên đặc biệt không hẳn nằm ở việc họ đã thu hoạch được bao nhiêu rau hay đào được bao nhiêu măng, mà là biểu cảm tự nhiên của các thành viên. Không có sân khấu, không có những nghi thức trang trọng, gia đình cùng làm một việc, cùng trò chuyện và cùng tận hưởng thành quả của mình.





Công chúa Aiko thoải mái hơn trong không gian quen thuộc

Với Công chúa Aiko, chuyến đi năm 2024 còn mang một ý nghĩa riêng bởi đây là lần đầu tiên cô nghỉ dưỡng tại Ngự liệu Mục trường sau khi trở thành người đi làm.

Aiko bắt đầu làm việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản từ tháng 4/2024. Khi gia đình đến Tochigi vào ngày 2/5, cô xuất hiện trong trang phục khá giản dị với áo blouse trắng và quần xanh nhạt. Tại đây, cô cùng cha mẹ đi dạo trong khuôn viên trang trại và trò chuyện với những người đón tiếp.

Trong những hình ảnh được công bố sau đó, Aiko xuất hiện với vẻ thoải mái khi đạp xe, đào măng và thu hoạch rau. Đặc biệt, khoảnh khắc cô cười khi đào măng hay cầm cây măng vừa thu hoạch cho thấy một hình ảnh khác với Công chúa Aiko trong những buổi lễ và sự kiện chính thức.

Gia đình cũng dành thời gian ghé thăm khu chuồng ngựa và chuồng bò. Tại đây, họ cho những chú ngựa con ăn cà rốt và gặp lại một chú bò từng được Aiko đặt tên là "Rainbow". Chú bò này được sinh ra trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình vào năm 2023, đúng vào thời điểm trên bầu trời xuất hiện cầu vồng nên Aiko đã đặt cho nó cái tên đặc biệt này.





Những khoảnh khắc không thường thấy trong các hoạt động công vụ

Một điểm khác khiến loạt ảnh được quan tâm là hình ảnh cả gia đình cùng đạp xe trong khuôn viên rộng lớn của Ngự liệu Mục trường. Đây vốn là một hoạt động quen thuộc với gia đình Thiên hoàng từ nhiều năm trước. Theo các nguồn tin Nhật Bản, Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako từng đạp xe tại đây từ trước khi Aiko chào đời.

Trong chuyến nghỉ dưỡng năm 2024, cả ba người đội mũ bảo hiểm và cùng đạp xe quanh khu vực trang trại. Những hình ảnh này tạo cảm giác hoàn toàn khác so với những khoảnh khắc gia đình xuất hiện tại các sự kiện chính thức, nơi mọi cử chỉ và trang phục đều phải tuân thủ những quy tắc nhất định.

Ngay từ khi tới Ngự liệu Mục trường, gia đình đã cho thấy tâm trạng khá thoải mái. Thiên hoàng Naruhito nhận xét khung cảnh cây cối xanh tươi rất đẹp, trong khi Hoàng hậu Masako cũng nói về không khí trong lành và sắc xanh của thiên nhiên. Công chúa Aiko cũng trò chuyện cùng cha mẹ khi cả gia đình đi dạo.

Không gian của Ngự liệu Mục trường dường như đặc biệt phù hợp với gia đình bởi họ đã có nhiều kỷ niệm tại đây. Thiên hoàng và Hoàng hậu từng đến khu vực này từ nhiều năm trước, còn Aiko đã cùng cha mẹ trở lại nhiều lần từ khi còn nhỏ. Năm 2023, sau khoảng bốn năm hạn chế việc nghỉ dưỡng vì đại dịch, gia đình mới trở lại Ngự liệu Mục trường.

Hoàng hậu Masako lái chiếc xe đã gắn bó hơn 30 năm

Bên cạnh những hình ảnh đào măng, hái rau và đạp xe, một chi tiết khác cũng được truyền thông Nhật Bản chú ý là việc Hoàng hậu Masako lái chiếc Toyota Corolla II từng được bà sử dụng từ trước khi kết hôn.

Chiếc xe được đưa từ Hoàng cung tới Ngự liệu Mục trường để phục vụ gia đình trong thời gian nghỉ dưỡng. Có những ngày Hoàng hậu Masako tự lái xe chở Thiên hoàng Naruhito và Công chúa Aiko đi lại trong khuôn viên trang trại. Chiếc Corolla II này đã được bà giữ gìn hơn 30 năm và từng gắn với những kỷ niệm của hai vợ chồng từ thời điểm trước khi họ kết hôn.

Chi tiết nhỏ ấy càng khiến chuyến nghỉ dưỡng của gia đình trở nên gần gũi. Thay vì chỉ xuất hiện trong những chiếc xe phục vụ nghi lễ, Hoàng hậu Masako lại tự mình cầm lái chiếc xe cũ đã gắn bó với cuộc sống của bà trong nhiều năm.

Nhìn tổng thể, loạt hình ảnh tháng 5/2024 cho thấy một gia đình Thiên hoàng với những khoảnh khắc khá bình dị: cùng nhau đạp xe, đi dạo, cho ngựa ăn, gặp lại chú bò "Rainbow", đào măng và tự tay thu hoạch rau quả. Cung Nội vụ cho biết qua lời của người thân cận rằng gia đình dường như đã tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại Ngự liệu Mục trường.

Có lẽ chính sự khác biệt ấy khiến những bức ảnh được nhiều người yêu thích. Trong những hoạt động công vụ, Thiên hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và Công chúa Aiko luôn xuất hiện với sự chỉn chu và trang trọng. Còn tại Ngự liệu Mục trường, họ đơn giản chỉ là ba thành viên trong một gia đình cùng dành thời gian bên nhau, làm những công việc nhỏ giữa thiên nhiên và tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi.

Và đôi khi, chính những khoảnh khắc không được sắp đặt quá cầu kỳ như vậy lại cho thấy một hình ảnh rất khác của gia đình Hoàng gia Nhật Bản: nhẹ nhàng, gần gũi và đầy những kỷ niệm gia đình.

*Theo koushitsu