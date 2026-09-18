Lý do Meghan liên tục chia sẻ ảnh Archie và Lilibet sau khi trở lại Anh

Sau khi cùng Vương tử Harry và hai con trở lại Anh vào cuối tháng 8, Meghan Markle dường như bắt đầu cho công chúng nhìn thấy nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Trong tuần qua, Meghan liên tiếp chia sẻ hai video trên Instagram, trong đó Archie và Lilibet xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường.

Sự thay đổi này lập tức được chú ý bởi trước đây Meghan và Harry khá hạn chế việc công khai hình ảnh rõ mặt các con. Theo Express, một chuyên gia Hoàng gia cho rằng việc Meghan xuất hiện cùng các con nhiều hơn có thể gắn với hình ảnh một người mẹ và người chăm lo gia đình mà cô đang muốn thể hiện trên không gian cá nhân.

Từ những khoảnh khắc hiếm hoi đến hình ảnh các con xuất hiện thường xuyên hơn

Video đầu tiên được Meghan đăng vào cuối tuần trước ghi lại những khoảnh khắc gia đình tại Anh sau khi nhà Sussex chuyển trở lại đây. Archie và Lilibet xuất hiện khi đạp xe, chạy chơi và câu cá bên hồ. Những hình ảnh này mang màu sắc khá đời thường, khác với những lần Meghan chỉ chia sẻ một góc nhỏ hoặc hình ảnh các con mà không để lộ rõ diện mạo.

Chỉ vài ngày sau, đúng dịp sinh nhật lần thứ 42 của Harry, Meghan tiếp tục đăng một video gồm nhiều hình ảnh của chồng và hai con. Trong số đó có những khoảnh khắc từ các chuyến đi trượt tuyết, kỳ nghỉ mùa hè và những hoạt động gia đình khác.

Việc hai video xuất hiện liên tiếp khiến tần suất Meghan chia sẻ về Archie và Lilibet trở thành điểm đáng chú ý. Trước đây, cô từng chia sẻ hình ảnh các con nhưng thường giữ kín khuôn mặt hoặc chỉ cho thấy những khoảnh khắc rất ngắn. Hiện tại, những hình ảnh mới mang đến nhiều hơn một cái nhìn về cuộc sống gia đình của nhà Sussex sau khi trở lại Anh.

Thời điểm này cũng đáng chú ý bởi Archie và Lilibet đang trải qua một thay đổi lớn. Hai em vừa chuyển từ Mỹ sang Anh cùng cha mẹ, bắt đầu thích nghi với môi trường sống mới và sau đó còn phải chuyển sang một trường học khác chỉ vài ngày sau khi nhập học. Theo các nguồn được Express dẫn lại, lý do liên quan đến vấn đề an ninh trong quá trình đưa đón, chứ không phải chất lượng của ngôi trường.

Vì vậy, những hình ảnh Meghan chia sẻ cũng vô tình cho công chúng thấy một phần cuộc sống mới của gia đình sau khi rời California.

Chuyên gia cho rằng Archie và Lilibet đang trở thành một phần trong hình ảnh mới của Meghan

Điểm gây chú ý nhất thông tin từ Express lại nằm ở cách một chuyên gia lý giải sự thay đổi này. Chuyên gia Hoàng gia Allison Boshoff, được dẫn lời trên podcast The Royalist, cho rằng các con đang trở thành một phần quan trọng trong cách Meghan xây dựng hình ảnh cá nhân. Theo nhận định của bà, Meghan hiện muốn được nhìn nhận nhiều hơn ở vai trò một người mẹ và người chăm lo gia đình, vì vậy việc chia sẻ hình ảnh Archie và Lilibet cũng trở thành một phần tự nhiên của hình ảnh đó.

Nhận định này cần được hiểu là phân tích của chuyên gia, chứ không phải lời xác nhận từ Meghan về lý do cô đăng ảnh các con.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì Meghan đang chia sẻ, có thể thấy nội dung trên Instagram của cô gần đây dành khá nhiều không gian cho cuộc sống gia đình. Những bữa ăn, các chuyến đi, những khoảnh khắc bên Harry và các con đang trở thành một phần đáng kể trong hình ảnh mà cô chủ động đưa ra trước công chúng.

Điều này cũng phù hợp với hướng phát triển thương hiệu cá nhân mà Meghan đã theo đuổi trong thời gian qua, khi cuộc sống gia đình, nấu nướng, làm vườn, phong cách sống và những trải nghiệm đời thường trở thành các chủ đề quen thuộc trong nội dung của cô.

Sau khi trở lại Anh, cách chia sẻ ấy càng được chú ý bởi công chúng đang tò mò về cuộc sống mới của nhà Sussex. Meghan không chỉ cho thấy cô và Harry đang ở đâu, mà thông qua những hình ảnh của Archie và Lilibet, cô cũng hé lộ cách gia đình đang thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác sau nhiều năm sống tại California.

Dù chưa thể biết đây đơn thuần là những khoảnh khắc gia đình được Meghan chia sẻ tự nhiên hay cũng là một phần trong cách cô xây dựng hình ảnh cá nhân, sự thay đổi vẫn khá rõ: Archie và Lilibet đang xuất hiện nhiều hơn trên Instagram của mẹ, đúng vào thời điểm cả gia đình bắt đầu một chương mới tại Anh.

Và có lẽ chính sự thay đổi về tần suất ấy mới là điều khiến những bài đăng tưởng như rất đời thường của Meghan trở nên đáng chú ý.