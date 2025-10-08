Kết thúc hành trình tại Vĩnh Long, ở tập trước dàn cast 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục hành trình đến với vùng đất mới - Bến Tre với những câu chuyện và thử thách vô cùng thú vị. Đặc biệt, với sự tham gia của 2 nữ khách mời Quỳnh Anh Shyn và Kaity Nguyễn khiến cho loạt thử thách của chương trình càng thêm thu hút với những tình huống cười ra nước mắt.

Khách mời dính miếng “silent treatment” của dàn cast

Chào đón 2 nữ khách mời là màn “lặng im đã xem” của 6 anh em 2 Ngày 1 Đêm. Nhưng cả hai cũng rất nhanh chóng bắt nhịp, còn tự “phiên dịch”, diễn giải lại thành thoại giúp dàn cast thông qua hành động của họ. Đến khi bầu không khí “im lặng” ấy được phá vỡ, 6 anh em cũng đã rất nhiệt tình làm lại màn chào đầu để chào đón khách mời thêm phần chu đáo và đầy mảng miếng đúng phong cách đó giờ của mình.

Giải thích cho phong cách đầy độc đáo của mình ở mùa 4, “Thu Diễm” Dương Lâm đã tự giới thiệu mái tóc chính là bộ sưu tập “dây chằng” của khách mời trên đầu mình để “dằn mặt”. Không hề lép vế, Kaity Nguyễn cũng đã tự tin đáp trả “em không có sợi nào hết” để trêu ngược lại khiến Thu Diễm xịt keo, không thể “ra dẻ” thêm được nữa.

Quỳnh Anh Shyn tự chọn “cái chết”, var thẳng Lê Dương Bảo Lâm

Ở phần thử thách đầu tiên của chương trình, Quỳnh Anh Shyn đã thể hiện sự lăn xả của mình khi mạnh mẽ lựa chọn Dương Lâm trở thành đối thủ trực tiếp của mình. Lựa chọn này khiến ai nấy đều bất ngờ về sự “gan dạ” của cô nhưng dường như ai cũng dự đoán được, nữ fashionista sẽ nhận về cái kết thê thảm.

Nữ khách mời dũng cảm nhất chương trình, lựa chọn thi đấu với Lê Dương Bảo Lâm

Không nằm ngoài dự đoán, ở thử thách “Dừa dừa, phải phải”, Quỳnh Anh Shyn và Dương Lâm trong vai chị chồng khó tính và em dâu dịu hiền, tuy nhiên, nhập vai chưa lâu tình huống đã xoay chuyển hoàn toàn. Quỳnh Anh Shyn trong vai chị chồng khó tính liên tục bị em dâu Diệu Lâm áp chế, thậm chí quỳ xuống xin tha nhưng vẫn nhận cái kết không thể đau đớn hơn.

Cái kết thê thảm của Quỳnh Anh Shyn

Cris Phan gây sự, HIEUTHUHAI dùng bản hit để chất vấn

Một trong những chi tiết khiến khán giả cũng không khỏi tò mò đó chính là màn bắt cặp diễn tiểu phẩm của dàn cast và khách mời trong một phần thử thách của tập 83. Trong đó, cặp thi đấu gây chú ý nhất nhì có lẽ là bộ đôi Cris Phan và HIEUTHUHAI. Cả 2 đã chọn tái hiện lại tình huống của phim “Em Chưa 18” và bổ sung thêm nhiều chi tiết lẫn câu thoại không hài hước không phải 2 Ngày 1 Đêm.

Màn tranh cãi bằng bài hát giữa Cris Phan và HIEUTHUHAI

Cả 2 vào vai cặp tình nhân đang gặp trục trặc trong tình cảm. Cris Phan liên tiếp “gây sự”, kiếm chuyện để làm khó “bạn trai” HIEUTHUHAI. Bé út cũng vào vai rất nhanh chóng khi có những lời thoại đáp trả “hơn thua” cho tới cùng. Thậm chí nam rapper còn vận dụng cả lời bài hát của bản hit “Nước Mắt Cá Sấu” để chất vấn ngược lại Cris Phan. Trong khi Cris Phan và HIEUTHUHAI quyết liện “cãi nhau” thì các anh em khác và khách mời cười như được mùa vì độ nhập vai hết mình của 2 anh em.