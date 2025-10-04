Quỳnh Anh Shyn trở về với bản ngã: "Queen" vội vã comeback Paris Fashion Week sau Em Xinh

Vừa có một mùa hè đầy mới mẻ và nhộn nhịp với Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn đã lập tức xông xáo, trở về với thế giới thời trang của mình khi Paris Fashion Week vẫy gọi. Vẫn là một chuyến đi với hàng loạt show diễn và tạo hình tất bật nối đuôi nhau. Mới đây, Rick Owens là cú nổ đầu tiên mà fashionista đình đám cho khán giả được chiêm ngưỡng một Quỳnh Anh Shyn đầy bản sắc và tuyên ngôn với avant-garde.

Trên trang cá nhân, cô đề dòng caption ngắn gọn: Trở về với bản ngã. Trước đó, khi vừa công bố lịch trình mới ở Paris, "Em Xinh" được yêu thích chia sẻ: Dạo này mải làm ca sĩ quá nên lửa nghề fashion có tí nguội, bây giờ sẽ là lúc cùng bùng lại.

Quỳnh Anh Shyn thu hút sự chú ý ở show Rick Owens tối 2/10.

Diện full look Rick Owens, Quỳnh Anh Shyn phối áo khoác lông dáng ngắn cổ dựng cao, gợi sự mạnh mẽ và kịch tính. Đi cùng với đó là chân váy cut-out, hoàn thiện tổng thể là đôi boots trắng, đế trong - một biểu tượng quen thuộc của nhà mốt. Như thường lệ, Quỳnh Anh Shyn vẫn là gương mặt khiến khán giả Việt Nam tự hào khi thu hút sự chú ý của những tay săn ảnh quốc tế khi vừa xuất hiện.

Từ mái tóc bạch kim buông xoã cùng làn da phủ đầy đốm tàn nhang, Quỳnh Anh Shyn ngay lập tức tạo hiệu ứng thị giác khác lạ, phá vỡ hình ảnh ngọt ngào ngày nào trên sân khấu. Phần trang điểm với đôi mắt kẻ đậm, ánh cam rực lửa càng khắc họa tinh thần Rick Owens: bóng tối, gai góc và đầy tính nghệ thuật.

Nghiêm túc làm nghề nhưng không quên phiên bản dí dỏm trên sân khấu, Quỳnh Anh Shyn còn gợi nhắc đến hình tượng từng gây dựng thành công trong tiết mục Gã Săn Cá, cũng với mái tóc bạch kim tương tự, nhưng hôm nay concept này được cho là một chú ngựa.

Rick Owens là nhà mốt "ruột" của Quỳnh Anh Shyn. Tròn một năm trước, ở mùa Paris Fashion Week Spring/Summer 2025, "công chúa avant-garde" từng viral còn chơi lớn khi dùng tóc che kín mắt, làm nên một tổng thể quái chiêu, rất "đúng bài". Full look tone màu trắng sáng của năm nay có thể được xem là cách Quỳnh Anh Shyn đổi gió nhưng không làm kém đi phần bí ẩn.

Nếu như ở mùa Xuân/Hè 2025, Quỳnh Anh Shyn ra quân cực sớm và dồn dập với 16 show diễn trải dài trong 3 Tuần lễ: London Fashion Week, Milan Fashion Week và Paris Fashion Week trong chưa đầy 1 tháng. Cô không chỉ thể hiện khả năng biến hoá đa dạng như một "tắc kè hoa" mà còn khẳng định DNA thời trang khó trộn lẫn, liên tục lọt Top The Best Street Style.

Thiếu vắng một đối thủ xứng tầm như Châu Bùi ở mùa Xuân/Hè 2026, Quỳnh Anh Shyn gần như một mình một ngựa, là át chủ bài của làng thời trang Việt tại kinh đô thời trang lớn nhất thế giới ngay lúc này. Theo lịch trình vẫn đang được cập nhật, Quỳnh Anh Shyn sẽ tiếp tục tham dự show diễn của Hermès và Lacoste lần lượt vào ngày 4 và 5/10 sắp tới đây.