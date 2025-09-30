Không nhận ra bạn gái HIEUTHUHAI hiện tại!

HIEUTHUHAI vốn là một trong những rapper trẻ hot nhất hiện nay. Do đó chuyện đời tư, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm của anh luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Dù chưa từng công khai nhưng qua loạt hint chất lượng, ai ai cũng biết nam rapper sinh năm 1999 và Tăng Mỹ Hàn là một cặp.

Thời gian qua, bạn gái của rapper HIEUTHUHAI thu hút sự quan tâm khi liên tục chia sẻ loạt hình ảnh theo phong cách mới gợi cảm, quyến rũ. Không còn vẻ ngoài dịu dàng tiểu thư kín đáo như trước, hot girl gen Z giờ đây tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng trong những outfit táo bạo.

Sự thay đổi phong cách này của Tăng Mỹ Hàn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng bạn gái HIEUTHUHAI đang ngày càng trưởng thành và muốn khẳng định dấu ấn cá nhân.

Hình ảnh mới của Tăng Mỹ Hàn khiến không ít người phải trầm trồ mắt tròn mắt dẹt

Cô đã chuyển hướng với gu thời trang sexy, khoe body nóng bỏng

Trước đó, mỹ nhân sinh năm 2003 theo đuổi phong cách nữ tính điệu đà

Mối quan hệ của cả hai từng nhiều lần gây chú ý khi loạt khoảnh khắc tình cảm bị lan truyền. Đặc biệt, vào tháng 6/2025, loạt ảnh tại photobooth ghi lại cảnh Tăng Mỹ Hàn dịu dàng hôn má HIEUTHUHAI đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán.

HIEUTHUHAI từng khẳng định anh không ngại mất fan nếu công khai chuyện tình cảm: “Tôi hy vọng khán giả đến với mình vì âm nhạc, chứ không phải vì những điều khác”.

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn lộ ảnh thân mật ở photobooth vào khoảng 3 tháng trước

Tăng Mỹ Hàn hiện sinh sống tại TP.HCM, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Nhiều người còn ví von cô chẳng thua kém Hoa hậu với làn da trắng mịn, đường nét khuôn mặt hài hòa. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô cũng sở hữu lượng theo dõi đáng nể.