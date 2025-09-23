Chỉ cao 1m55, Kaity Nguyễn tưởng không hợp vai tiếp viên hàng không, nhưng hóa ra lại vừa vặn đúng với nguyên mẫu?

Phim điện ảnh Tử chiến trên không với thể loại hành động – kịch tính đang gây sốt rần rần tại các rạp. Khán giả đi xem phim về đều công nhận rằng họ đã trải qua 118 phút vô cùng căng thẳng, nghẹt thở với chuyến bay sinh tử của bộ phim.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi cất cánh, chiếc máy bay trong phim Tử chiến trên không đã bị 4 tên không tặc bao gồm Long (Thái Hòa thủ vai), Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) khống chế, đẩy phi hành đoàn và toàn bộ hành khách vào những giây phút sinh tử. Chúng bắt đầu hành động bằng việc đe dọa hai tiếp viên hàng không là Trinh (Kaity Nguyễn) và Nhàn (Trâm Anh) đảm nhận. Dẫu vậy, kể từ khi bị khống chế cho tới cuối cùng, hai nữ tiếp viên hàng không vẫn luôn mạnh mẽ, dũng cảm, từ đó góp phần bảo vệ tổ bay và các hành khách.

Nếu như Trâm Anh cao khoảng 1m62 và đáp ứng được yêu cầu về chiều cao của một tiếp viên hàng không ở hiện tại thì Kaity Nguyễn lại chưa đạt, với chiều cao 1m55. Dẫu vậy, đặt trong bối cảnh của bộ phim, vóc dáng của Kaity Nguyễn lại phù hợp.

Cụ thể, Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam vào năm 1978. Những nhân chứng sống của vụ việc chấn động cách đây 47 năm, bao gồm cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam, cựu tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh, cựu hoa tiêu Nguyễn Văn Hương cũng đã tới tham dự các sự kiện giới thiệu phim.

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh của chuyến bay DC-4/501.

Trong một bức ảnh chụp chung của nữ diễn viên Kaity Nguyễn và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh, có thể thấy sự tương đồng về chiều cao giữa hai người phụ nữ. Fanpage của bộ phim Tử chiến trên không cũng chia sẻ rằng: "Có thể hành khách chưa biết! Chiều cao của nữ tiếp viên hàng không những năm 75 chỉ tầm 1m55. Nhân vật Trinh trong Tử Chiến Trên Không do Kaity Nguyễn vào vai trùng hợp lại vừa vặn đúng với nguyên mẫu tiếp viên hàng không năm ấy" .

Không chỉ có sự phù hợp với ngoại hình của nhân vật, Kaity Nguyễn còn cho thấy diễn xuất ngày càng tiến bộ. Kaity Nguyễn truyền tải tốt cảm xúc của nhân vật trong những khoảnh khắc bị đe dọa và tấn công. Dẫu vậy, cô cũng cho thấy ý chí mạnh mẽ của nữ tiếp viên hàng không khi vừa góp phần bảo vệ buồng lái, vừa trấn an các hành khách đang hoảng sợ. Cô cũng có chemistry vô cùng ngọt ngào với người chồng màn ảnh là cơ phó Khanh do nam diễn viên Trần Ngọc Vàng đảm nhận.

Ngoài đời, Kaity Nguyễn luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, yêu kiều. Chiều cao khiêm tốn là 1m55 dường như không hề ngăn cản cô trong việc mặc đẹp. Nữ diễn viên luôn khéo léo lựa chọn trang phục, kiểu tóc và các layout makeup để tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ.

Nữ diễn viên Kaity Nguyễn ngoài đời

Thông tin phim điện ảnh Tử chiến trên không Đạo diễn: Lê Nhật Quang Thể loại: Hành động, hồi hộp Thời lượng: 118 phút Ngày phát hành: 19/09/2025 Diễn viên tham gia: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn... Nội dung chính: Tử Chiến Trên Không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975.

Ảnh: Sưu tầm