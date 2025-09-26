Tiếp nối chặng hành trình tại Vĩnh Long, 6 anh em 2 Ngày 1 Đêm cùng với 2 khách mời Lâm Hùng và RHYDER tiếp tục đến với những thử thách thú vị, không hài hước đời không nể của 2 Ngày 1 Đêm.

HIEUTHUHAI vuột mất ngôi vị "quán quân"

Trong video hé lộ về tập 82 của chương trình, phân đoạn đội Trường Giang - Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI và RHYDER xuất hiện “bơ phờ” vào buổi sáng sớm đang nhận được sự chú ý. Các anh em cũng nhanh chóng review sương sương về giấc ngủ tối qua và có vẻ như các thành viên đội này đều có trải nghiệm tương đối “bất ổn”.

Một trong những chi tiết khiến khán giả vừa buồn cười vừa tò mò đó chính là lời “thú tội” của RHYDER về thói quen khi ngủ của mình. Nam ca sĩ cho biết: “Hôm qua em cố gắng em ngủ cuối cùng. Vì em biết là em sẽ gọi là ‘cưa’ mạnh trong này”. Trường Giang cũng thừa nhận chi tiết này, anh cũng không quên trêu RHYDER và HIEUTHUHAI rằng: “Mấy nay tui đã chê em, Hiếu ơi, ai ngờ em vẫn còn ok”. Kiều Minh Tuấn cũng hài hước bổ sung: “HIEUTHUHAI bây giờ chỉ là á quân thôi”.

Dàn cast chính và khách mời bơ phờ sau đêm đầu tiên

Đặc biệt, HIEUTHUHAI cũng không quên đưa ra nhận xét vô cùng mặn mòi về RHYDER. “Không ngờ luôn á, nhìn em ở ngoài có vẻ đàng hoàng” - câu nhận xét của HIEUTHUHAI khiến chính chủ RHYDER lẫn cả Trường Giang và Kiều Minh Tuấn cười như được mùa. Liệu giấc ngủ tối đêm trước của đội này đã diễn ra như thế nào mà buổi sáng cả hội đã rần rần nhiều nhận xét độc lạ như thế?

Dương Lâm chiến thắng hạng mục bình chọn khiến nội bộ bất hòa

Trước khi đến với trò chơi buổi tối, dàn cast đã có phần giao lưu với nhau sau buổi biểu diễn sôi động, gặp gỡ bà con ở Vĩnh Long. Tại đây, chương trình cũng công bố về kết quả bình chọn từ khán giả và người hâm mộ về tạo hình “hoàn toàn mới” của dàn cast vào buổi sáng lúc ghi hình. Theo kết quả ghi nhận, người nhận được lượt bình chọn nhiều nhất chính là cast Lê Dương Bảo Lâm - Thu Diễm với icon haha.

Cả HIEUTHUHAI, Cris Phan đều "bất bình" về kết quả bình chọn

Ngay khi được biên tập công bố kết quả, Thu Diễm ngay lập tức “ra dẻ”, làm liền một nét tự tin của người chiến thắng. Dương Lâm cũng không quên cảm ơn khán giả đã yêu thương, thả bình chọn cho mình. Ngô Kiến Huy còn trêu rằng là ai bình chọn cho Dương Lâm sẽ được chuyển khoản mỗi người 30.000.

Tuy nhiên, kết quả bình chọn này cũng khiến dân tình “bất bình” không ít. Đầu tiên là em út HIEUTHUHAI cảm thấy “không phục” vì mình có tạo hình quá đẹp, quá lạ nhưng lại được gắn vào icon huhu. HIEUTHUHAI cho rằng khắn giả thả haha thực chất là thả cho mình chứ không phải bình chọn cho Dương Lâm.

Cris Phan cũng không quên “hùa” theo khi cho rằng nếu mình được gắn vào nút like thì có lẽ cũng đã giành chiến thắng rồi. Lời nói đi đôi với hành động, Cris Phan ngồi luôn xuống đất để “ăn vạ” vì không giành được chiến thắng của cuộc bình chọn.

Thu Diễm "sụm nụ", Kiều Minh Tuấn bẹo hình bẹo dạng nhưng vẫn thua?

Bên cạnh những thử thách buổi tối, trò chơi buổi sáng xuất hiện trong clip hé lộ tập 82 cũng khiến khán giả vô cùng mong đợi. Hai đội sẽ bước vào thử thách được thực hiện ở trong lò gạch và có vẻ liên quan đến thử thách bắn gạch.

Điểm đặc biệt là hai đội sẽ không dễ dàng bắn trúng những tháp gạch mà còn gặp phải những cản trở đến từ đội đối thủ khi sẽ có 1 thành viên bị bịt mắt chuyển động phía trước tháp gạch. Khi đội của Trường Giang thực hiện thử thách, Dương Lâm chính là người khiến đối thủ vướng nhiều khó khăn hơn khi thực hiện thử thách.

Thay vì tránh né, đội RHYDER quyết định lựa chọn “var thẳng”, bắn trúng ngay cánh tay Dương Lâm khiến nam diễn viên ngay lập tức bị “sụm nụ” trong một nốt nhạc. Khách mời RHYDER dường như có vẻ rất thích thú khi “hạ gục” được Thu Diễm sau bao lần bị “vùi dập”.

Còn khi đội Ngô Kiến Huy bước vào thử thách bắn gạch, Kiều Minh Tuấn chính là người sẽ gây cản trở cho đối thủ. Không thua gì Thu Diễm, “chú Sáu” cũng tìm đủ mọi cách, bẹo hình bẹo dạng để khiến đội đối phương không thể bắn trúng tháp gạch. Thế nhưng, theo video hé lộ, có vẻ như đội Lâm Hùng - Dương Lâm - Cris Phan và Ngô Kiến Huy đã có màn kiến tạo vô cùng thú vị khiến dân tình xung quanh vô cùng hào hứng.

Liệu đội nào sẽ là đội giành được chiến thắng chung cuộc đầu tiên? Ai sẽ là người được hưởng trọn combo “ăn sướng - ngủ sướng” của chặng Vĩnh Long? Tất cả sẽ có tại tập 82 của 2 Ngày 1 Đêm được lên sóng vào tối Chủ nhật tuần này 28/9/2025.