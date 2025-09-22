Sau thời gian dài chờ đợi và mong ngóng, Tập 81 - tập đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 đã chính thức được lên sóng với những chi tiết vừa hài hước vừa lầy lội đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ của khán giả. Những trò chơi, thử thách của chặng đầu tiên mang đến nhiều bất ngờ và cả phần giao lưu vô cùng hoành tráng đã để lại những khoảnh khắc khó quên cho dàn cast lẫn các fan.

“Mẹ già” Trường Giang khai trương Gien-nỳ, tuyên bố điều chưa từng có trong lịch sử chương trình

Chặng đầu tiên của mùa 4 được mang tên “Những Viên Gạch Mới”, chi tiết này cũng được mang vào trò chơi lựa chọn ai sẽ là thành viên đeo “linh vật” Gien-Nỳ. Nếu như ở một số chặng, dàn cast sẽ được thưởng thức ly nước nhân phẩm để biết được “số phận” thì ở tập này, việc đó được lựa chọn thông qua màn chặt gạch.

Các thành viên chọn những viên gạch đã được cột nơ có màu khác nhau và thực hiện hành động chặt gạch để thể hiện quyết tâm hết mình vì mùa mới. Và trong số 6 viên gạch “hên xui may rủi”, anh cả Trường Giang đã chọn trúng viên gạch cột nơ màu tím - cũng là viên gạch không thể chặt làm đôi. Trong khi các anh em khác vừa la làng nhưng cũng vừa hào hứng vì chặt thành công viên gạch của mình, thì viên gạch của Trường Giang là viên duy nhất không vỡ. Như vậy, Trường Giang chính là cast “khai trương” đeo Gien-Nỳ ngay chặng đầu tiên của mùa 4. Và nam diễn viên cũng không quên tuyên bố sẽ “làm thay đổi vận mệnh xui của Gien-Nỳ” trong chặng này, sẽ chiến thắng mọi thử thách đến từ chương trình.

“Mẹ già” Trường Giang khai trương Gien-nỳ mùa 4

Bên cạnh đó, sau màn chia đội không rộn ràng không phải 2 Ngày 1 Đêm, đội hình của chặng đầu tiên mùa 4 đã chính thức lộ diện. Đội số 1 bao gồm 3 thành viên đến sớm nhất là Thu Diễm Lê Dương Bảo Lâm và 2 Vua Trò Chơi Cris Phan, Ngô Kiến Huy. Đội số 2 gồm 3 thành viên còn lại “mẹ già” Trường Giang, em út HIEUTHUHAI và chú sáu Kiều Minh Tuấn.

Những khách mời đầu tiên của mùa 4

Hành trình đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm tại Vĩnh Long trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của 2 khách mời: Ca sĩ Lâm Hùng và RHYDER. Ở màn chọn khách mời về đội, RHYDER đã gặp phải thử thách khó nhằn khi bị dàn cast dí tới cùng, bắt buộc tuyên bố “không thích về đội của anh Trường Giang”.

HIEUTHUHAI lên trình ăn gian, Ngô Kiến Huy thẳng tay nhấn nước mẹ già Trường Giang

Thử thách trò chơi liên hoàn đấu đối kháng dưới nước chính là một trong những điểm nhấn thú vị không thể không kể đến của tập 81. Hai đội chia thành 3 trạm để thực hiện nhiệm vụ đưa bóng về đích. Ngay ở trạm đầu tiên, màn “battle” của Dương Lâm và HIEUTHUHAI cũng đã khiến dân tình không khỏi cười nghiêng ngả.

Trong khi Thu Diễm tạo miếng bằng cách quấn nilon quanh mặt thì út Hiếu cũng bắt đầu tung chiêu cản phá đàn anh. Khi thấy Dương Lâm leo lên cầu để hái những quả bóng xuống, út Hiếu không ngại dùng chiêu “độc” là kéo quần đối thủ để làm chậm lại tốc độ chơi game. Nam rapper cũng băng vội qua cây cầu khỉ, dù theo luật là bị té nước là phải xuất phát lại từ đầu nhưng HIEUTHUHAI bất chấp nhảy qua bờ để khỏi phải đi lại.

Dương Lâm cũng đâu dễ dàng để cho đối thủ thực hiện một cách suôn sẻ như vậy được. Nào là hết ôm cứng người HIEUTHUHAI không cho em út đi, cho đến lắc lư dốc ngược cây cầu khỉ để cho em út té hẳn xuống nước,... Đúng là không có cái gì mà Diễm không dám làm khiến cho đối thủ phải năn nỉ xin tha để cho thực hiện thử thách.

Còn phía bên 2 trạm còn lại cũng không mấy “yên ổn” gì. Nếu như trạm giữa Cris Phan mưu mẹo tình cách phá bóng của Kiều Minh Tuấn, thì ở trạm cuối Ngô Kiến Huy cũng “chơi lớn” sẵn sàng nhấn nước “mẹ già” Trường Giang để cản phá đối thủ. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh lẹ, đội Trường Giang đã có phần may mắn hơn, xuất sắc giành chiến thắng ở trò chơi liên hoàn này.

Dàn cast thất thanh vì thảm gai, Kiều Minh Tuấn, Rhyder bốc trúng“sít rịt”

Bên cạnh những thử thách ngoài trời, tập 81 còn mang đến khoảnh khắc đặc biệt đó chính là buổi giao lưu của 2 Ngày 1 Đêm với khán giả tại Vĩnh Long. Từ những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc, cho đến những trò chơi thú vị cũng được chương trình lồng ghép vào buổi giao lưu vô cùng hoành tráng này.

Trong số đó, trò chơi nhặt bóng đi trên thảm gai khiến khán giả rất thích thú vì những biểu cảm thú vị của dàn cast và khách mời. Ở trò chơi này cả 2 đội đều được lựa chọn những khán giả bên dưới để cùng kết nối hoàn thành thử thách nhặt bóng bước đi trên thảm gai. Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi vừa đặt chân lên thảm gai, những tiếng la thất thanh, những gương mặt biểu cảm khó tưởng đã lộ trên gương mặt dàn cast.

Tưởng chừng như RHYDER và HIEUTHUHAI đã có kinh nghiệm trong việc chơi thảm gai ở chương trình Anh Trai Say Hi, thế nhưng, cả 2 nam nghệ sĩ cũng không tránh khỏi việc “ú òa” vì cảm giác mà thảm gai mang đến. Các thành viên còn lại của dàn cast lại càng không phải bàn, rất nhiều meme dễ thương về biểu cảm lạ khi đi trên thảm gai của gia đình 2 Ngày 1 Đêm đã được xuất hiện sau trò chơi này.

Nếu như ở trò chơi liên hoàn buổi trưa xuất sắc giành chiến thắng, thì ở set game giao lưu lần này, đội Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI- RHYDER lại có phần chậm nhịp khi đi trên thảm gai so với đội đối thủ. Chính vì thế, cả 3 thành viên lẫn các bạn khán giả chung đội đều phải chọn ly nước nhân phẩm để uống. Thêm một chi tiết ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng thú vị nữa chính là trong khi tất cả các bạn khán giả đều chọn được ly nước bình thường thì cả Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI- RHYDER đều dính phải ly nước “síc-rịt” đã được pha với… nước mắm khiến cả 3 anh em một pha hú hồn.

Phần giao lưu đầy nhộn nhịp này cũng đã khép lại tập 81 của chặng Vĩnh Long với những tiếng cười không ngừng nghỉ. Liệu qua các trò chơi tiếp theo, đội nào sẽ giành được bữa ăn ngon và cả khu vực ngủ sướng trong truyền thuyết. Những trò chơi thú vị, những khoảnh khắc hài hước tiếp theo của chặng Vĩnh Long sẽ được lên sóng vào Chủ Nhật tuần sau - cũng là tập tập 82 của 2 Ngày 1 Đêm.