2 Ngày 1 Đêm xin lỗi về hình ảnh phản cảm, có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ em

Tập 81 của 2 Ngày 1 Đêm bất ngờ vướng tranh cãi dữ dội khi phát sóng cảnh Lê Dương Bảo Lâm bị đồng đội dùng màng bọc thực phẩm quấn kín mặt trước một thử thách. Dù ngay sau đó, Trường Giang đã yêu cầu để hở mắt, mũi, miệng để đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp, nhưng hình ảnh này vẫn khiến nhiều khán giả lo ngại và phẫn nộ.

Cư dân mạng cho rằng việc dùng chi tiết "quấn kín mặt" để gây cười tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể tạo ra ảnh hưởng xấu nếu trẻ nhỏ bắt chước. Dù chương trình có hiển thị dòng cảnh báo "không được tái hiện dưới mọi hình thức", nhiều khán giả nhận xét thông báo này quá ngắn ngủi, khó tạo tác động đủ lớn để ngăn chặn nguy cơ.

Lê Dương Bảo Lâm bị các đồng đội dùng màng bọc thực phẩm quấn mặt

Sau khi lên sóng, hình ảnh này khiến nhiều khán giả phẫn nộ vì lo ngại nhiều trẻ em nhỏ sẽ bắt chước theo

Trước loạt phản hồi gay gắt, mới đây BTC 2 Ngày 1 Đêm đã đăng tải bài viết chính thức trên fanpage. Đại diện chương trình thừa nhận đã ghi nhận toàn bộ ý kiến khán giả, đồng thời gửi lời xin lỗi nếu tình huống này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm. BTC giải thích, việc sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc của Lê Dương Bảo Lâm trong tình huống cụ thể, và quá trình này diễn ra dưới sự giám sát của ê-kíp để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ê-kíp cũng hiểu rằng một số hình ảnh có thể gây lo ngại và sẽ rút kinh nghiệm. BTC cho biết sẽ tăng cường cảnh báo, nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không bắt chước và rà soát chặt chẽ hơn khâu biên tập để hạn chế những tình huống có thể gây hiểu lầm.

Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn phản hồi từ khán giả liên quan đến hình ảnh trong tập 81 của chương trình 2 Ngày 1 Đêm.

Chương trình luôn được xây dựng với tinh thần giải trí, vui nhộn nhưng yếu tố an toàn và phù hợp với khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong tình huống cụ thể, việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó chương trình cũng có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, Ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ:

- Tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước.

- Rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm.

2 Ngày 1 Đêm cam kết tiếp tục mang đến những nội dung giải trí tích cực, gần gũi và an toàn, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và góp ý từ khán giả.

BTC 2 Ngày 1 Đêm xin lỗi, và rút kinh nghiệm sau tình huống guấn băng keo kín mặt của Lê Dương Bảo Lâm

2 Ngày 1 Đêm đã trở thành chương trình thực tế quốc dân, phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu hút lượng khán giả trải dài từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Chính độ viral ấy khiến mỗi khoảnh khắc trong chương trình đều nhanh chóng được bàn tán, chia sẻ rộng rãi.

Cũng vì tệp khán giả đa dạng, 2 Ngày 1 Đêm không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà còn cần chú trọng nhiều hơn đến khâu kiểm duyệt nội dung. Bên cạnh những phút giây hài hước, khán giả cho rằng chương trình cần đảm bảo sự an toàn, lành mạnh để phù hợp với mọi lứa tuổi và tiếp tục giữ vững vị thế là show thực tế được yêu thích bậc nhất hiện nay.

Hiện tại chương trình đã trở lại với mùa 4 và giữ nguyên bộ sậu gồm 6 thành viên Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI.