Now, We Are Breaking Up tập 5: Như một trò đùa, Song Hye Kyo quay lại với tình trẻ sau khi chia tay

Now, We Are Breaking Up tập 5 đã chính thức phát sóng vào ngày 26/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Vì ghen tức Ha Young Eun (Song Hye Kyo) được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) yêu nên Chi Sook liên tục gây khó dễ cho bạn thân. Ha Young Eun nhận nhiệm vụ hướng dẫn người mới - Chi Hyung (Oh Se Hun) tại công ty. Cùng lúc này, Yoon Jae Guk quyết định làm việc ở công ty The One. Dù đã chấm dứt mối quan hệ nhưng Ha Young Eun và Yoon Jae Guk vẫn duy trì tình bạn.

Chi Sook liên tục gây khó dễ cho bạn thân Ha Young Eun.

Trong một lần tình cờ, Yoon Jae Guk đã gặp gỡ bố Ha Young Eun. Vì giúp bố Ha Young Eun nên cả hai bị đưa đến sở cảnh sát và nhờ người thân đến bảo lãnh. Yoon Jae Guk không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ha Young Eun xuất hiện ở đồn cảnh sát và gọi người đàn ông trung niên mới gặp là ba. Ha Young Eun cũng ngỡ ngàng khi thấy Yoon Jae Guk ở cùng với bố mình.

Ha Young Eun xuất hiện ở đồn cảnh sát để bảo lãnh cho bố.

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Ha Young Eun và Yoon Jae Guk đã cùng nhau dùng bữa. Tại đây, Ha Young Eun quyết định bày tỏ tâm sự với Yoon Jae Guk. Cả hai còn gặp kẻ đã ăn cắp mẫu thiết kế do Ha Young Eun tạo ra. Nhờ sự động viên của Yoon Jae Guk, Ha Young Eun quyết định lấy lại tinh thần để phát triển sự nghiệp.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk bắt đầu có một mối quan hệ mới.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Tình cảm của Ha Young Eun và Yoon Jae Guk liệu có tiếp tục phát triển? Ha Young Eun có hàn gắn được mối quan hệ với bạn thân hay không? Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.