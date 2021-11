Chụp ảnh poster phim, Song Hye Kyo nhìn đắm đuối tình trẻ, chạm tay vào mũi Jang Ki Yong

Mới đây, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up đã tung ra hậu trường Song Hye Kyo và Jang Ki Yong chụp ảnh poster.

Trong video, hai diễn viên tương tác tình tứ một cách tự nhiên. Thậm chí, Song Hye Kyo còn trêu đùa khi dùng tay chạm vào mũi của Jang Ki Yong khiến anh phải bật cười. Bầu không khí làm việc diễn ra khá thoải mái. Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đều không ngần ngại tương tác thân mật với đối phương. Cả hai đã có nhiều bức ảnh đẹp để quảng bá bộ phim Now, We Are Breaking Up.

Hậu trường chụp poster của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong

Trước đó, Song Hye Kyo cũng từng thừa nhận cảm thấy thoải mái khi hợp tác cùng Jang Ki Yong: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi quay phim nhưng vì chúng tôi là bạn nên cậu ấy đã theo tôi rất tốt cho đến cuối cùng. Tôi có thể giúp cậu ấy mà không gặp khó khăn gì vì cậu ấy là người bạn trưởng thành và không ngần ngại đặt câu hỏi, tìm kiếm sự giúp đỡ. Ki Yong dường như được yêu mến bất cứ đâu mà cậu ấy đến".

Kết quả của buổi chụp poster phim Now, We Are Breaking Up.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.