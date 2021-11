Son Ye Jin bị soi "bơ đẹp" Jung Hae In vì sợ Hyun Bin ghen tuông nên không dám làm điều này, trong khi hội chị em lại trái ngược

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Jung Hae In đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng với Jisoo (BLACKPINK) trước thềm dự án Snowdrop - Hoa tuyết điểm lên sóng vào tháng 12 tới.

Có thể nói, đây là màn kết hợp được đông đảo khán giả và giới chuyên môn chờ đợi bởi có sự xuất hiện của mỹ nhân Jisoo. Nhanh chóng sau đó, 2 nữ diễn viên Kim Go Eun và Han Jimin đều đã nhấn like bức hình, bày tỏ sự thích thú với màn kết hợp này.

Được biết, Kim Go Eun và Han Jimin từng đóng cặp với Jung Hae In, thế nên màn tương tác của 2 nữ diễn viên này dành cho Jung Hae In khiến dân tình không khỏi chú ý. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại không hề thấy sự tương tác nào của Son Ye Jin dành cho dự án mới của đàn em. Đây cũng là lý do khiến không ít người nghi ngờ phải chăng chị đẹp sợ Hyun Bin ghen tuông nên không dám tương tác với trai trẻ? Còn Kim Go Eun và Han Jimin vẫn còn độc thân nên thoải mái hơn?

Dân tình chờ dài cổ không thấy Son Ye Jin like bài ủng hộ của Jung Hae In mà chỉ có Han Jimin và Kim Go Eun.

Trong quá khứ, Son Ye Jin và Jung Hae In từng đóng chung cùng nhau trong bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Trong phim, cặp đôi có khá nhiều những cảnh hôn mùi mẫn, âu yếm nhau, khiến khán giả từng có giai đoạn đẩy thuyền cho cặp đôi này. Không chỉ, trên phim ngọt ngào mà ở hậu trường, cặp đôi cũng dành cho nhau nhiều hành động tình cảm khiến dân tình không khỏi thích thú.

Nói về Hoa tuyết điểm, đây là bộ phim kể về câu chuyện đi ngược lại thời đại của Im Suho (Jung Hae In) - một sinh viên đại học danh tiếng, người nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút, dịu dàng, nụ cười ngọt ngào và một nét quyến rũ bí ẩn. Tuy nhiên ẩn sau vẻ đẹp hoàn hảo là rất nhiều câu chuyện bí ẩn. Một ngày nọ, không biết chuyện gì xảy ra, Suho đã đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá nữ với toàn thân đầy máu và vô tình gặp Young Cho (Jisoo) - người đã lén che giấu, chữa trị cho Suho. Về phía Kim Hye Yoon, cô nành sẽ vào vai Kye Boon Ok, một nhân viên trực điện thoại tại ký túc xá, người vì hoàn cảnh khó khăn mà phải từ bỏ việc học đại học.

Phim sẽ lên sóng vào ngày 4/12 tới.