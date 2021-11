Dàn sao "Now, We Are Breaking Up": Song Hye Kyo ê chề vì cuộc hôn nhân "yêu nhanh, cưới vội rồi ly hôn", Jang Ki Yong bị bóc loạt ảnh khiêu gợi

"Now, We Are Breaking Up" đang là bộ phim “hot” nhất hiện nay với rating tại xứ sở Kim Chi lên đến 8,0% (xếp hạng cao nhất của hạng mục phim cuối tuần). Bộ phim được netizen mong chờ từ khi chưa đóng máy, nguyên do là nhờ sự góp mặt của loạt sao Hàn đình đám nhất hiện nay như: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, thành viên nhóm nhạc EXO - Oh Sehun, Choi Hee-seo và nhiều diễn viên khác.

Những diễn viên nổi tiếng này không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh mà còn có những câu chuyện đời tư khiến khán giả không khỏi tò mò.

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo được biết đến là một diễn viên nổi tiếng nhất nhì Kbiz từ những năm 2000. Cô từng góp mặt trong những bộ phim “huyền thoại” như: Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, và Hậu duệ mặt trời.

Vợ vũ Song Joong Ki xuất hiện cực xinh đẹp trong bộ phim mới.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ với danh hiệu "nữ hoàng rating", đời sống tình cảm của Song Hye Kyo cũng nhận được nhiều sự chú ý. Có thể nói từ khi bước chân vào ngành, Song Hye Kyo thường xuyên bị đồn "phim giả tình thật" với vô số nam thần đình đám của Kbiz như: Lee Byung Hun, Song Seung Hun, Bi Rain, Hyun Bin...

Trong số đó, Song Hye Kyo đã thừa nhận hẹn hò cùng tài tử đào hoa Lee Byung Hun và Hyun Bin. Tuy nhiên, cả hai mối tình đều kết thúc khá nhanh và chóng vánh. Không ít người đồn đại rằng, Song Hye Kyo phải chịu nhiều đau khổ trong mối tình với Lee Byung Hun, do nam tài tử này quá đào hoa. Tới khi Song Hye Kyo công khai hẹn hò cùng tài tử Hyun Bin, ngỡ tưởng nữ diễn viên sẽ có cái kết đẹp. Kết quả sau hai năm hẹn hò, cả hai đã tuyên bố chia tay khiến công chúng vô cùng tiếc nuối.

Bẵng đi một thời gian, khi tạo nên thành công lớn với Hậu Duệ Mặt Trời, cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Đáp lại mong đợi từ công chúng, giữa năm 2017, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chuyện hẹn hò cũng như xác nhận kết hôn vào tháng 10 cùng năm. Có thể nói, hôn lễ của Song Hye Kyo và Song Joong Ki được coi là đám cưới thế kỷ vào thời điểm đó.



Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài lâu khi cả hai chỉ chung sống 18 tháng trước khi tuyên bố ly hôn vào giữa năm 2019 khiến công chúng ngỡ ngàng. Cách tuyên bố ly hôn bất ngờ của cặp đôi khiến cho công chúng đặt ra vô số nghi vấn. Từ đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tin đồn liên quan tới nguyên nhân dẫn tới vụ ly hôn này. Tới nay khi đã hơn 2 năm kể từ khi vụ ly hôn diễn ra, công chúng vẫn không thể biết rõ nguyên nhân chính xác là gì. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, mối tính giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki đúng kiểu "yêu nhanh, cưới vội rồi cũng ly hôn".

Lễ cưới gây "sốt" của Song Hye Kyo và Song Joong Ki vào năm 2017.

Ngoài đường tình duyên lận đận, Song Hye Kyo còn từng vướng vụ bê bối trốn thuế lớn nhất trong sự nghiệp. Khiến nữ diễn viên từ hình tượng "ngọc nữ" nhanh chóng bị công chúng xứ Hàn ghét. Tháng 07/2014 được xem là kỷ niệm "đen" trong ký ức của Song Hye Kyo khi nữ diễn viên bị Tổng Cục Thuế Hàn Quốc phanh phui việc trốn thuế. Theo Tổng Cục Thuế Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã cố tình khai thiếu thuế thu nhập cá nhân, gian lận số tiền thuế rất lớn. Vợ cũ Song Joong Ki bị tố gian lận tổng cộng 2.5 tỷ Won tiền thuế trong khoảng thời gian từ năm 2009 - 2011.

Ngay sau đó, Song Hye Kyo đã đóng bổ sung tiền thuế và chính thức lên tiếng xin lỗi. Trong tuyên bố chính thức trước giới truyền thông, Song Hye Kyo đã cúi đầu nhận lỗi và cho biết công ty luật mình từng thuê đã không kê khai rõ ràng. Điều này dẫn đến những "hiểu lầm" không đáng có. Dù đã nhận lỗi nhưng vụ việc vẫn là một "vết nhơ" và vô tình biến Song Hye Kyo trở thành "tội đồ" trong mắt công chúng.

Jang Ki Yong

Nam chính của "Now, We Are Breaking Up" Jang Ki Yong hiện đang là chàng trai được fan nữ vô cùng yêu thích. Trong vài năm gần đây, nhờ vẻ ngoài điển trai, diễn xuất tự nhiên và luôn trầm tĩnh, nam tính, Jang Ki Yong liên tục ghi dấu ấn qua vô số bộ phim.

Sau khi bộ phim “My Roommate Is a Gumiho” kết thúc, nam diễn viên được “đẩy thuyền” nhiệt tình với nữ chính Hyeri. Tuy trông “tình bể bình” là thế nhưng cả hai chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè.

Jang Ki Yong hóa thân thành chàng nhiếp ảnh gia cực điển trai trong Now we are breaking up.

Trước khi bước vào con đường diễn xuất, chàng “hồ ly” Jang Ki Yong từng là người mẫu nổi tiếng. Anh còn rất đa tài khi có thể vừa hát vừa rap. Tuy vậy chuyện đời tư của Jang Ki Yong khá kín đáo. Trước nay nam diễn viên chưa từng dính bất kỳ bê bối nào.

Chỉ có một lần “tình trẻ màn ảnh” của Song Hye Kyo bị nghi ngờ đã có bạn gái khi trong lúc chia sẻ về mẫu bạn gái, anh đã nói: “Thú thật thì tôi đã gặp được một người như vậy từ lâu trước đây”.

Từ chàng trai gầy ốm, Jang Ki Yong hiện giờ đã trở thành nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai, lãng tử khiến công chúng mê mệt.

Thuở mới vào nghề người mẫu, Jang Ki Yong cũng từng chụp loạt hình ảnh được cho là khá khiêu gợi. Hình tượng này hoàn toàn khác với vẻ ngoài của Jang Ki Yong hiện tại. Bên cạnh đó, hình ảnh gầy ốm của Jang Ki Yong thuở chưa vào nghề cũng được công chúng "đào mộ". Công chúng không khỏi bất ngờ trước sự lột xác của Jang Ki Yong những năm gần đây.

Hình ảnh khá nhạy cảm của Jang Ki Yong thuở mới vào nghề.

Oh Sehun

Ra nhập nhóm nhạc đình đám EXO năm 2012, khi ấy Oh Sehun mới chỉ mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba. Sở hữu ngoại hình điển trai, gu thời trang tinh tế, khí chất sang trọng, vũ đạo điêu luyện và hát rap cũng cực “đỉnh”, em út của EXO đã nổi tiếng khắp thế giới và trở thành đại sứ thương hiệu của nhà mốt Dior.

Oh Sehun tỏa ra sức hút khó cưỡng trong phim mới.

Có lẽ cũng vì ngoại hình cuốn hút mà chàng "em út" từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò với đàn chị và bạn diễn. Oh Sehun từng bị netizen "ghép cặp" với YoonA của nhóm nhạc SNSD - đàn chị cùng công ty với nam ca sĩ. Lý do là vì cả hai từng có nhiều khoảnh khắc cực tình cảm mỗi lần chạm mặt.

Cảnh vui đùa của Sehun và YoonA bị netizen bắt gặp.

Sau khi những tin đồn bị lan truyền, phía YoonA lên tiếng cho rằng cư dân mạng đang khiến tình cảm chị em thân thiết của hai người trở nên xấu đi.

Đầu năm 2021, "cậu út" nhà EXO lại lần nữa dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nữ Sejeong (cựu thành viên I.O.I/gugudan) khi cả hai cùng tham gia một chương trình truyền hình. Hai người đã kết hợp rất ăn ý trong những trò chơi và luôn tỏ ra thân thiết, gần gũi.

Sehun và Sejeong trong chương trình truyền hình Busted! mùa 3.

Tin đồn vừa được dấy lên thì cũng là lúc fan của nhà EXO bắt đầu "khủng bố" Sejeong. Thậm chí mẹ của nữ ca sĩ cũng bị làm phiền trên trang cá nhân Instagram. Cuối cùng, chính Sejeong phải lên tiếng phủ nhận và thanh minh ngay trên sóng livestream của mình.

"Cậu út" nhà EXO còn có biệt danh là "Thế tử Oh Sehun" vì khí chất "vương giả" của mình.

Choi Hee-seo

Là “bông hoa nở muộn” của làng giải trí xứ Hàn, Choi Hee-seo đến tận năm 30 tuổi mới được công nhận và sự nghiệp bắt đầu nở rộ. Bắt đầu nghiệp diễn vào năm 2006, nữ diễn viên đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 12 năm, bắt đầu từ những vai diễn quần chúng tiến dần đến giải Daejong danh giá.

Nét đẹp mang đậm nét Á Đông của nữ diễn viên.

Netizen xứ Hàn đặt cho Choi Hee-seo biệt danh là “Nữ chiến binh” khi không từ bỏ ước mơ của mình ngay cả khi cơ hội diễn xuất quá ít. Và may mắn đã mỉm cười với cô khi nữ diễn viên nhận được vai chính trong bộ phim đình đám “Anh hùng Park Yeol”. Bộ phim chính là “đòn bẩy” cho sự nghiệp diễn xuất của Choi Hee-seo sau này.