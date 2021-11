Em gái Trấn Thành hẹn hò Sugar Daddy, "thánh nữ" Jang Mi gây bất ngờ khi hóa "tiểu tam"

Tối 25/11, tập 1 webdrama Làng xóm cha cha cha chính thức phát sóng trên kênh YouTube Kim Entertainment.

Tập 1 mở màn bằng những khoảnh khắc hài hước giữa Phi Bóng (Lộ Lộ) – Phi Điểu (Mậu Đạt) – Phi Lụa (Su Su) và Dì Ba tạp hóa (nghệ sĩ Ngân Quỳnh) ở khu xóm trọ. Bộ phim cũng hé lộ về bối cảnh và tình bạn gắn bó của bộ ba cô bạn thân Phương Uyên (Uyển Ân) – Thái An (Jang Mi) – Trúc Lan (Trúc Trần)… và các mối quan hệ tình cảm xung quanh ba cô gái này.

Tập 1 webdrama "Làng xóm cha cha cha"

Câu chuyện hé lộ tình tiết Phương Uyên hẹn hò với người đàn ông đáng tuổi bố mình là Anh Tài (Hoàng Mèo). Được "sugar daddy" chiều chuộng, Phương Uyên vui vẻ nhận nhiều quà cáp sang chảnh và tiền bạc. Đặc biệt, Anh Tài không chỉ chu cấp cho Phương Uyên về mặt kinh tế mà còn rất quan tâm đến cảm nhận và tâm trạng của cô. Hành động tinh tế của Anh Tài cho thấy người đàn ông này không hề coi đây là mối quan hệ tình – tiền đơn giản.

Em gái Trấn Thành thử sức với vai diễn mới.

Bạn thân của Phương Uyên là Thái An lại có vẻ bí ẩn hơn. Xuất hiện với hình tượng thánh thiện cùng vẻ đẹp tươi tắn, nhưng Thái An gây bất ngờ lớn khi lại đang là "tiểu tam". Cô gái trẻ tuổi xinh xắn lén lút qua lại với Minh Trọng (Dương Cường), chồng của quý cô giàu sang Thái Ngân (Kim Nhã). Thậm chí, Minh Trọng còn nói dối vợ đi công tác để đưa người tình Thái An đi du lịch. Về phía Thái Ngân, cô thường có thái độ khinh thường Minh Trọng, phần nào càng khiến chồng thêm chán nản và tìm đến tình nhân để an ủi.

Jang Mi gây bất ngờ với vai "tiểu tam".

Cô nàng còn lại trong bộ ba là Trúc Lan cũng có chuyện tình gay cấn không kém. Quan hệ yêu đương giữa Trúc Lan và Đức Huy (Phú Thịnh) đôi khi nồng cháy nhưng cũng có lúc tranh cãi vì nhiều nguyên nhân rất đời thường.

Những mẩu chuyện hay mâu thuẫn xảy ra xoay quanh ba cô bạn thân cũng như những người trong khu xóm trọ ở tập 1 Làng xóm cha cha cha được thể hiện rất mượt mà và chân thật. Các tình huống giữa các nhân vật được khai thác rất gần gũi.

Phú Thịnh và Trúc Trần.

Đặc biệt, hình tượng nhân vật của Jang Mi và Uyển Ân trong Làng xóm cha cha cha để lại ấn tượng mạnh qua tập đầu tiên. Không còn là "thánh nữ" ngọt ngào trên sân khấu hay "công chúa ngổ ngáo" trong Công chúa bến xe mới kết thúc cách đây không lâu, Jang Mi đã hóa thân thành một "con giáp thứ 13" Thái An khó đoán. Nhân vật "tiểu tam" này đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất và lột tả nhiều chuyển biến tâm lý.

Có thể nói, sự biến hóa liên tục của Jang Mi cho thấy cô không ngại chấp nhận thử thách, đóng nhiều thể loại nhân vật khác nhau chứ không hề muốn đóng khung vào bất kỳ dạng vai nào.

Uyển Ân cũng đang cho thấy hành trình khẳng định bản thân qua vai Phương Uyên trong Làng xóm cha cha cha. Trong tập 1 phim, người đẹp nổi bật với lối diễn xuất tự nhiên và vóc dáng thon gọn, phong thái đầy tự tin. Những nỗ lực, cố gắng của Uyển Ân từ ngoại hình đến diễn xuất một lần nữa chứng minh sự nhiệt huyết của cô với sự nghiệp đóng phim, cũng như mong muốn tự bứt phá và thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh trai Trấn Thành.

Phim còn có sự xuất hiện của các diễn viên: Ngân Quỳnh, Susu, Kim Đào, Lộ Lộ, Kim Nhã...