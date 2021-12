Now, We Are Breaking Up tập 12: Song Hye Kyo và tình trẻ đưa nhau đi trốn ở Paris

Now, We Are Breaking Up tập 12 sẽ chính thức phát sóng vào tối 18/12 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Ở tập trước, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) và Ha Young Eun (Song Hye Kyo) vô cùng mệt mỏi vì áp lực gia đình. Yoon Jae Guk đã trò chuyện với Ha Young Eun về những điều muốn làm. Cả hai hy vọng sẽ có một chuyện tình yêu bình dị giống như người bình thường. Cuối cùng, Ha Young Eun đã quyết định sẽ cùng Yoon Jae Guk thực hiện những điều muốn làm rồi chia tay.

Yoon Jae Guk và Ha Young Eun vô cùng mệt mỏi vì áp lực gia đình.

Sau khi nhiều lần suy nghĩ, Yoon Jae Guk đã đề nghị HaYoung Eun đến Paris để chạy trốn áp lực từ gia đình. Tại đây, cả hai sẽ có thể tiếp tục hẹn hò mà không bị ai ngăn cản: "Chúng ta hay là cứ đến Paris đi. Hãy đi đến nơi mà chỉ có hai chúng ta thôi". Trước lời đề nghị của Yoon Jae Guk, HaYoung Eun bắt đầu có suy nghĩ chấp nhận.

Yoon Jae Guk đã đề nghị HaYoung Eun đến Paris để chạy trốn.

Về phía Shin Yoo Jun, cô đã quyết định từ bỏ việc phá hoại chuyện tình cảnh của Yoon Jae Guk và Ha Young Eun. Khi nói chuyện Yoon Jae Guk, Shin Yoo Jun tuyên bố sẽ không gây áp lực để anh trai chia tay: "Từ bây giờ, chị sẽ không nhắc đến cái tên HaYoung Eun nữa". Cùng lúc này, Yoon Jae Guk đã quỳ gối trước mẹ mình để cầu xin bà cho mình thêm thời gian.

Shin Yoo Jun đã quyết định từ bỏ việc phá hoại chuyện tình cảnh của Yoon Jae Guk và Ha Young Eun.

Trong một diễn biến khác, công việc của Ha Young Eun bắt đầu thuận lợi khi cô nhận được sự giúp đỡ từ cấp trên. Ha Young Eun đã đưa bạn thân Mi Sook đang bị ung thư làm người mẫu buổi biểu diễn. Show thời trang của Young Eun diễn ra thành công.

Công việc của Ha Young Eun bắt đầu thuận lợi.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.