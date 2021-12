Son Ye Jin - Song Hye Kyo - Jeon Ji Hyun bị khán giả chê già, đừng nên đóng cặp với tình trẻ

1. Song Hye Kyo

Từ một nàng thơ trên màn ảnh, Song Hye Kyo vấp phải tranh cãi khi đóng cặp với các bạn diễn nam trẻ tuổi hơn trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo cộng đồng mạng, việc đảm nhiệm vai một nữ chính lớn tuổi không phải là vấn đề. Tuy nhiên, Song Hye Kyo lại liên tục đóng khung ở hình mẫu này 3 bộ phim truyền hình liên tiếp: từ Song Joong Ki (Hậu duệ mặt trời) kém nữ diễn viên 4 tuổi, Park Bo Gum (Encounter) kém 12 tuổi cho đến Jang Ki Yong (Now, We Are Breaking Up) kém cô 11 tuổi.

Khoảng cách tuổi giữa Song Hye Kyo và các sao nam ngày càng lớn theo từng bộ phim khiến khán giả thất vọng. Cộng đồng mạng hy vọng nữ diễn viên sẽ từ chối lời đề nghị đóng cùng đàn em kém tuổi ở những bộ phim tiếp theo.





2. Jeon Ji Hyun



Jeon Ji Hyun từng khuynh đảo màn ảnh châu Á với mối tình chị em với Kim Soo Hyun trong bộ phim My Love From The Star. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã không thể giữ vững phong độ ở hai bộ phim truyền hình tiếp theo là Legend of the Blue Sea và Jirisan.

Trong ba bộ phim này, Jeon Ji Hyun đều diễn xuất bên cạnh các diễn viên trẻ hơn trong những mối quan hệ kỳ lạ. Có lẽ hình tượng một nữ chính ngổ ngáo, lập dị bên cạnh nam chính thông minh, ngây thơ dường như không còn phù hợp với Jeon Ji Hyun. Khán giả mong rằng Jeon Ji Hyun sẽ lột xác ở những tác phẩm tiếp theo.





3. Son Ye Jin



Sở hữu vẻ đẹp mong manh và thanh lịch, Son Ye Jin được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân". Son Ye Jin từng đảm nhiệm vai nữ chính có mối tình với Jung Hae In kém cô 7 tuổi trong Something in the Rain. Thế nhưng, bộ phim lại không thành công như mong đợi. Khác với Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun, nữ diễn viên nhận ra và chọn cho mình một con đường phù hợp hơn.

