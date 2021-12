Shin Min Ah phấn khích khi quay phim cùng bạn trai Kim Woo Bin

Trong buổi phỏng vấn với tờ tạp chí Elle, Shin Min Ah đã tiết lộ tình trạng hiện tại của mình.

"Tôi đang quay hình cho bộ phim Our Blues. Tôi nghĩ mình sẽ mang đến một màn lột xác khác với các tác phẩm trước đây. Tôi rất tập trung cũng như rất phấn khích trong những ngày này. Câu chuyện phong phú của bộ phim sẽ mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác thoải mái".

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi kết thúc bộ phim Hometown Cha Cha Cha kết thúc, Shin Min Ah cho biết: "Tôi nghĩ rằng mình đã trở nên linh hoạt hơn một chút khi đóng vai Yoon Hye Jin trong Hometown Cha Cha Cha. Chỉ vì tôi tham gia một tác phẩm mới không có nghĩa là những cảm xúc trong tác phẩm trước đó biến mất khỏi tôi. Tên nhân vật của tôi trong Our Blues là Seon Ah. Bây giờ tôi là Yoon Hye Jin và Seon Ah".

Được biết Shin Min Ah đang quay hình cho bộ phim Our Blues - dự án đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa nữ diễn viên và bạn trai Kim Woo Bin. Trong phim, Shin Min Ah đóng vai Min Seon Ah, người phụ nữ chuyển đến Jeju sinh sống và có mối liên kết với Dong Seok. Trong khi đó, Kim Woo Bin sẽ đảm nhận vai chàng trai Park Jeong Joon sở hữu trái tim ấm áp và nhân hậu.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah.

Our Blues là câu chuyện về cuộc đời của những người khác nhau cùng sống trên vùng biển Jeju xinh đẹp. Bộ phim có sự chắp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Gyu Tae. Bộ đôi này từng làm nên thành công của It’s Okay, That’s Love và That Winter, The Wind Blows.