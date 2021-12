Lộ ảnh kết phim Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo và Jang Ki Yong làm đám cưới?

Mới đây trong một chương trình, khi được MC hỏi về cái kết của bộ phim Now, We Are Breaking Up, có hay không chuyện hai nhân vật chính là Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) làm đám cưới, anh chàng Sehun - người cũng đang góp mặt trong bộ phim chia sẻ: "Ai? 2 nhân vật chính trong phim đó ư? Nếu mà nói ra thì thành màn spoiler lớn nhất luôn rồi. Tất cả mọi người sẽ biết hết nếu như xem chương trình này. Tôi sẽ bị ekip gọi điện quở trách nếu như tiết lộ kết phim đó".

Sehun đắn đo khi bị hỏi về cái kết của bộ phim.

Mặc dù từ chối tiết lộ cái kết của bộ phim, tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân, Sehun lại đăng tải một bức ảnh xuất hiện ở lễ cưới. Điều này khiến không ít các fan cho rằng cặp đôi Ha Young Eun và Yoon Jae Guk sẽ làm đám cưới ở cuối phim.

Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng có thể Sehun xuất hiện ở một sự kiện nào đó, chứ không thể spoil cái kết của bộ phim một cách lộ liễu đến như vậy.

Bức ảnh Sehun xuất hiện ở lễ cưới khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi Yoon Jae Guk và Ha Young Eun liên tục gặp phải những khó khăn khiến cả vô cùng mệt mỏi và muốn từ bỏ mối quan hệ. Liệu rằng cặp đôi sẽ vượt qua hết mọi trở ngại để đến được với nhau như kỳ vọng của người hâm mộ? Đón xem Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.