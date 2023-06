Nơi giấc mơ tìm về - Tập 18: Gia An thuyết phục được Phương ở lại La La

Gia An (Lãnh Thanh) đưa Phương (Việt Hoa) về tập thể cũ tìm bà Lý (NS Minh Phương) nhưng không tìm được. Trong khi đó, Mai Anh (Minh Thu) được chị Lan Chi (Thục Anh) đưa đi khám thai. Sau khi nhận kết quả thai được 8 tuần, Mai Anh khá buồn vì cô không tin nổi là mình có thai.

Nghe lời Lan Chi khuyên nên gọi báo cho Gia An, Mai Anh gọi nhưng không nghe máy. Không ngờ khi đi ra ngoài sân bệnh viện, Mai Anh lại nhìn thấy Gia An đi cùng Phương, nhưng cô không biết hai người đi tìm bà Lý.

Mai Anh liền gọi điện cho Gia An. Gia An nghe điện và nói dối đi một mình khiến Phương thắc mắc: "Tôi với cậu có làm gì khuất tất đâu mà phải nói dối". Gia An giải thích vì anh không muốn lằng nhằng, hơn nữa dù giữa anh và Phương có chuyện gì thì Mai Anh cũng không có quyền can thiệp. Ngoài ra, anh và Mai Anh còn không gì liên quan đến nhau.

Đúng lúc này, Mai Anh đi tới và nghe được, cô thông báo mình có thai. Dù khá bất ngờ nhưng Phương nhanh chóng rời đi để hai người thoải mái giải quyết chuyện riêng.

Cũng vừa đúng lúc này, Phương gặp bà Lý nhưng trong tình trạng bị thương, xây xước được con trai - Công (Trung Ruồi) - đưa tới bệnh viện. Công đổ lỗi cho Phương khiến mẹ anh ra nông nỗi này. Thấy Phương bị bắt nạt, Gia An bỏ mặc Mai Anh để chạy tới bảo vệ Phương.

Mai Anh định không bỏ qua chuyện này thì bố cô đột nhiên gọi báo mẹ bị ngất, Mai Anh đành về nhà, thu xếp đồ đạc để về quê.

Hoá ra bố mẹ Mai Anh nói dối để con gái về quê. Bố mẹ Mai Anh chiều chuộng con gái, nói con muốn gì cũng được. Mai Anh không cần thêm xe hay nhà, cô muốn bố cho vài tên đàn em để cô dùng. Mẹ Mai Anh tuyên bố, nếu ai dám làm con gái bà "mọc sừng" thì bà sẽ cho cả nhà họ biết thế nào là hối hận. Bố mẹ Mai Anh mới vui mừng gặp con gái thì lại có công việc phải đi Đà Nẵng.

Mai Anh cũng muốn trở lại Hà Nội ngay vì khi nào Gia An không ở trong tầm mắt của cô, khi đó cô không yên tâm. Không gọi được cho Gia An, Mai Anh lại gọi cho bà Lan nhưng cũng không có thêm thông tin gì.

Khi mới làm thủ tục nhập viện cho mẹ, Công không có tiền nộp tạm ứng, Gia An đã rút ví ra trả cho anh. Từ đó, Công biết Gia An là người có tiền.

Công đổ lỗi cho Phương và yêu cầu cô phải đền bù cho gia đình anh. Thấy Gia An có mặt ở đó lại là người có tiền, Công luôn tìm cách để moi tiền từ Gia An.

Sau khi rời bệnh viện, Gia An và Phương tới trang trại rau. Gia An tiếp tục thuyết phục Phương ở lại công ty với lý do: "Tôi cần chị. Chị là một người có trách nhiệm, có lòng trắc ẩn. Tôi đã thấy qua sự việc của bà Lý". Gia An tin Phương sẽ có trách nhiệm với La La, với bà Lan và với một kẻ được coi là ngoại đạo như anh. Phương không đồng ý cũng không từ chối.

Gia An tới viện dưỡng lão gặp bà. Bà Lan rất vui vì cháu trai nhìn đã chững chạc và bắt đầu quan tâm tới La La. Gia An đưa ra phương án về trang trại rau, bà Lan nhận xét cháu vẫn nghĩ giải pháp tạm thời, mà chưa tính chiến lược lâu dài. Bà cũng nói ẩn ý muốn Gia An nghĩ cách giữ Phương ở lại công ty.

Quý vị đón xem tập 19 phim Nơi giấc mơ tìm về phát sóng vào 21h00 thứ Năm (22/6) trên kênh VTV1!