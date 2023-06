Nơi giấc mơ tìm về - Tập 11: Gia An biến mình thành trò lố trong ngày nhận chức Giám đốc

Bà Lan (NSND Lê Khanh) tâm sự với Gia An (Lãnh Thanh) về những ngày tháng gây dựng công ty. Bà Lan nhắc Gia An việc điều hành công ty chính là trách nhiệm với ông bà và với những người đã đồng hành cùng công ty trong những ngày khó khăn nhất. Gia An hiểu ý bà nhưng thực lòng vẫn muốn tạo dựng sự nghiệp riêng.

Phương (Việt Hoa) nhớ lại cuộc tranh luận với Gia An về kế hoạch lễ kỷ niệm thành lập công ty. Cô buồn lòng khi Gia An bảo thủ, nhất định không nghe những góp ý của mình. Trong khi đó, ông Kình (NS ƯT Đỗ Kỷ) lại đắn đo chuyện bà Lan để Gia An làm Giám đốc. Ông lo Gia An chưa thạo việc sẽ gặp khó khăn. Bà Lan lại tin tưởng cháu trai sẽ làm tốt nhiệm vụ này.



Kiểm tra công tác chuẩn bị buổi lễ kỷ niệm, bà Lan nghe Mai Anh (Minh Thu) trình bày lại ý tưởng chương trình. Bà Lan chỉ lướt qua kịch bản, cũng không góp ý gì thêm. Nhân đây, bà Lan cũng thông báo với Mai Anh sẽ tuyên bố trao quyền Giám đốc cho Gia An trong buổi lễ quan trọng của công ty. Mai Anh thảng thốt với quyết định của bà Lan.



Gia An không đồng tình việc này nên tới cãi lý với bà nội. Gia An nói anh đã trình bày rõ quan điểm với bà Lan và nếu trong công ty có người không đồng ý chuyện này thì sao. Bà Lan bảo ở đây không có chuyện nếu và tất cả mọi việc bà Lan đã quyết, không thay đổi được.



Gia An tâm sự với Phương, nói không phải anh cành cao, cành thấp gì mà bản thân có những kế hoạch riêng cần thực hiện. Phương cho rằng Gia An có phúc mà không biết hưởng. Gia An thừa nhận mình sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tất cả những thứ anh đang có đều không phải do mình làm ra cũng chẳng phải điều anh muốn theo đuổi. Gia An khẳng định với Phương anh có lý tưởng của mình và chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Mai Anh tự tin khi kịch bản chương trình lễ kỷ niệm thành lập công ty chẳng ai chê điều gì nên vênh mặt với Phương. Phương cũng khen Mai Anh tuổi trẻ tài cao và không quên cà khịa Mai Anh đích đến của cô nàng là tân Giám đốc thì chặng đường vẫn còn xa lắm, cần cố gắng thêm.



Gia An buồn bực trong lòng nên tới quán bar muốn tâm sự cùng Trí (Trung Tuấn). Trong khi Gia An muốn thoát khỏi sự bao bọc của bà thì với Trí, đó là điều anh mơ ước. Mai Anh cũng tới trò chuyện cùng Gia An. Mai Anh thừa nhận cũng muốn giúp Gia An nhưng trước nữ cường nhân như bà Lan cô cũng không có cách nào làm trái lời.



Phương tới thăm bà Lan, bà Lan nhờ cậy Phương hỗ trợ Gia An khi anh trở thành Giám đốc. Phương cũng nhân đây hỏi bà Lan có khi nào nghĩ đến việc Gia An không muốn sự sắp xếp này nhưng bà Lan lấy lý do cháu trai mình chỉ đang mải chơi, việc quản lý công ty là điều phải làm.



Ngày tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, bà Lan sốt ruột vì mãi Gia An chưa đến. Ông Kình cũng đứng ngồi không yên. Khi Gia An tới, anh còn dẫn theo mấy em vũ công chân dài khiến ông Kình ngạc nhiên.



Vui vẻ lên nhận chức Giám đốc, Gia An thông báo sẽ dành tặng tất cả mọi người món quà đặc biệt. Sau phần ra hiệu của Gia An, dàn vũ công bước lên sân khấu nhảy múa tưng bừng. Gia An và Mai Anh rất thích thú với tiết mục này nhưng bà Lan, Phương, ông Kình và những người có mặt trong buổi lễ đều chẳng vui vẻ gì. Mọi người xì xào bán tán, nói tiết mục đúng là không ra làm sao.



Khi các vũ công đang biểu diễn thì hội trường bất ngờ mất điện. Mọi người chạy tán loạn ra ngoài. Bà Lan rất giận Gia An vì gây nên chuyện xấu hổ trong ngày quan trọng này. Buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty La La cũng vì thế mà bị phá hỏng.



Trở về nhà, bà Lan mắng Gia An không biết suy nghĩ. Việc Gia An vừa làm quả là lố lăng, khiến bà Lan mất mặt với mọi người. Gia An lý sự anh chỉ muốn mọi người được vui vẻ, thoải mái và bản thân cũng thấy khó chịu khi bị bà Lan dồn ép.



Bà Lan nghe những lời này của Gia An càng bực mình hơn. Bà Lan hỏi có phải Gia An đang chống đối mình và chỉ vì sự ích kỷ của Gia An mà bao nhiêu người không liên quan đã bị biến thành trò cười. "Vì bà không cho cháu sự lựa chọn nào khác" - Gia An trả lời bà rồi hậm hực bỏ ra ngoài.



