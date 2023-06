'Nơi giấc mơ tìm về': Nhân vật phản diện đầu tiên lộ mặt

Preview phim "Nơi giấc mơ tìm về" tập 12 khiến khán giả tò mò khi hé lộ tình tiết bà Lan mất tích. Một buổi sáng, Gia An ngủ say như chết ở nhà cậu bạn thân thì Mai Anh ập vào. Thậm chí, cô còn dùng nước hất vào mặt bạn trai để bắt buộc Gia An phải thức dậy ngay lập tức. Sau đó, Mai Anh tiết lộ bà Lan đã mất tích.

Ở một phân cảnh khác Gia An bước vào văn phòng ở công ty và tình cờ trông thấy ông Kình - phó giám đốc hiện tại đang lén lút làm điều gì đó đáng ngờ. Khi bị Gia An phát hiện, ông Kình thoáng chút bối rối, tuy nhiên ông ta lập tức nói rằng mình đang chuẩn bị tài liệu để làm việc với đối tác. Phải chăng ông Kình chính là nhân vật phản diện đầu tiên lộ mặt? Vụ mất tích của bà Lan có liên quan gì đến ông ta?

Ở một diễn biến khác, bà Lan có chuyến thăm viện dưỡng lão và tiếp tục tiếp nhận ý kiến về bữa ăn nghèo nàn ở viện. Lúc này, bà đã trực tiếp tự mình xuống kho để kiểm tra.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 12 lên sóng VTV1 tối nay.