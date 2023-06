Nơi giấc mơ tìm về tập 16: Phương cho Gia An ăn tát

Preview Nơi giấc mơ tìm về tập 16 hé lộ tình tiết mới liên quan đến câu chuyện của Phương và Gia An. Sau khi phát hiện Phương đi gặp đối tác để cố đàm phán về hợp đồng, đã vậy còn suýt bị hắn ta sàm sỡ, Gia An đã đến tận nơi để lôi nữ trợ lý về. Sau đó, Gia An trách Phương nhưng cô lại cãi và cho rằng Gia An đã phá hỏng chuyện của mình. Nếu không phải tại Gia An thì có lẽ Phương đã ký được hợp đồng.

Tuy nhiên Gia An mỉa mai: "Tôi làm hỏng việc? Chị gọi đó là việc ấy hả? Hóa ra từ trước tới nay chị đều làm việc kiểu đó à? Tưởng giỏi giang thế nào, thì ra cũng là cái loại bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả lên giường với đối tác". Nghe vậy, Phương không ngần ngại cho sếp một cái tát trời giáng.

Phản ứng của Gia An trong tình huống này khiến người xem dự đoán có lẽ anh chàng đã thực sự phải lòng cô thư ký xinh đẹp. Gia An đang ghen khi Phương ở bên người đàn ông khác.

Ở các diễn biến khác, Mai Anh tiếp tục phát điên và kiếm chuyện với Phương ở chỗ làm. Còn bà Lan thì vẫn ở lại viện dưỡng lão và phát hiện nhiều vấn đề liên quan đến khâu cung cấp, chế biến thực phẩm ở đây.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 16 lên sóng tối nay trên VTV1.