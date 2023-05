Nơi giấc mơ tìm về tập 1: Việt Hoa gây ấn tượng với vai nữ chính

Nơi giấc mơ tìm về là bộ phim mới nhất của VFC vừa lên sóng VTV1. Tập phim làm nhiệm vụ giới thiệu tới người xem dàn nhân vật chính. Đầu tiên bà bà Lan (NSND Lê Khanh) - giám đốc một công ty thực phẩm sạch. Bà Lan hiện lên là hình mẫu phụ nữ điềm tĩnh, lý trí và quyền lực. Ở bên bà Lan có Phương (Việt Hoa), cô thư ký xinh đẹp và sắc sảo, được bà Lan cực kỳ tin tưởng giao phó mọi công việc.

Cháu nội của bà Lan là Gia An (Lãnh Thanh), vừa trở về từ nước ngoài. Bà Lan muốn Gia An tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, trong khi Gia An hiện rõ là mẫu công tử lông bông, ham chơi, tính tình phóng khoáng, ưa bay nhảy. Vừa về nước, Gia An nói dối bà là làm mất hộ chiếu để đi chơi bời, đàn đúm với đám bạn.

Tuy nhiên, trứng không thể khôn hơn vịt. Bà Lan lập tức đoán ra những chiêu trò của Gia An và cử Phương đi "giải quyết". Khi Phương đến căn biệt thự mà Gia An tụ tập với bạn bè, cô đã có một pha xử lý cực "chất lượng" đám bạn chơi bời của Gia An và cả chàng công tử cứng đầu. Để có thể dừng cuộc ăn chơi trác táng của Gia An lại, Phương không ngại gọi... công an để giải quyết. Thậm chí, khi một cô bạn của Gia An xông vào định đôi co với Phương thì cô không ngại cho đối phương ăn tát lật mặt.

Vừa gặp, Gia An đã có ấn tượng không tốt về Phương. Sang đến tập 2, Gia An lại tiếp tục chạm mặt Phương ở công ty. Lúc này, cậu đã về "diện kiến" bà và bà của Gia An giới thiệu cậu với Phương - cô thư ký đắc lực của mình. Gia An bất đắc dĩ phải bắt tay với người phụ nữ mà mình cực kỳ khó chịu.

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về tập 2 lên sóng VTV1 tối nay.