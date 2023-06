Hoãn phát sóng phim Nơi giấc mơ tìm về

Chương trình Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 hôm nay (02/6) trên kênh VTV1. Như vậy, phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ hoãn phát sóng tập 10. Tập phim này dự kiến sẽ lên sóng vào 21h thứ Hai (5/6) trên kênh VTV1.

Hiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 đã sẵn sàng khai cuộc vào ngày 2/6, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người dân. Với chủ đề chính "Thế giới không khoảng cách", DIFF 2023 là sự kiện văn hóa - giải trí lớn tại Đà Nẵng được chờ đợi sau 3 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19.



Năm nay, đội pháo hoa Việt Nam và Phần Lan sẽ mở màn cho đêm khai mạc (2/6) với chủ đề "Hòa bình cho nhân loại".



(Ảnh: DIFF)

Về phim Nơi giấc mơ tìm về, ở diễn biến tập 9, Gia An (Lãnh Thanh) và bà nội - bà Lan (NSND Lê Khanh) lại có một cuộc cãi vã khá gay gắt, bởi quan điểm trái ngược nhau. Bà Lan không đồng tình cách dùng tiền và thuê du côn để xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. Mai Anh là người tự ý giải quyết, chứ Gia An không hề hay biết, nhưng dù sao Gia An thấy việc cũng đã được giải quyết, tiết kiệm thời gian và công sức. Bà Lan vẫn không thể chấp nhận quan điểm đó của cháu trai.

Ngoài ra, bà Lan tự ý nhận Mai Anh vào làm việc ở công ty, mà không hỏi trước ý kiến Gia An. Điều này khiến anh càng tức giận và cảm thấy mình như con rối hành động theo suy nghĩ và sự điều khiển của bà nội.

Quý vị đón xem tập 10 phim Nơi giấc mơ tìm về dự kiến sẽ lên sóng vào 21h thứ Hai (5/6) trên kênh VTV1.