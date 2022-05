Những "ông hoàng bà chúa" xứ Hàn kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo: Song Hye Kyo vững vàng ngôi vương, Hyun Bin - Son Ye Jin vắng bóng

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng là ngành giải trí hấp dẫn hàng đầu Châu Á với các bộ phim, show truyền hình, ca nhạc mà còn là quê hương của những đại sứ toàn cầu.

Nhiều năm trở lại đây, nhiều thương hiệu nổi tiếng đã lựa chọn các ngôi sao Hàn để làm các gương mặt đại diện. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của làn sóng giải trí Hàn đến nhiều nơi trên thế giới. Từ các nghệ sĩ quốc dân, nổi tiếng nhiều thập kỷ cho tới các ngôi sao lưu lượng đều kiếm được hàng triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo.

Mới đây, truyền thông Hàn đã điểm danh 5 nghệ sĩ xứng danh "ông hoàng bà chúa" quảng cáo của showbiz Hàn. Không chỉ là gương mặt được ưa chuộng của các nhãn hàng trong nước, sức ảnh hưởng của những ngôi sao này còn vươn xa hơn ra khỏi lãng thổ với những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Điều này chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của những "ngôi sao hàng thật giá thật". Đáng ngưỡng mộ hơn 3/5 nghệ sĩ thuộc danh sách này đều là những ngôi sao huyền thoại hàng đầu của Hàn Quốc.

Song Hye Kyo

Dẫn đầu danh sách không thể nào bỏ qua cái tên Song Hye Kyo. Nữ hoàng Hallyu luôn nằm trong danh sách những đại sứ thương hiệu hàng đầu được các nhãn hàng thời thượng chú ý. Sự đa dạng về phong cách của Song Hye Kyo, người có thể biến hóa với vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương lại cũng có thể sang chảnh quyền quý khiến người đẹp dễ dàng phù hợp với nhiều thương hiệu khác nhau.

Theo thống kê của Allstarnetworth tài sản ròng của Song Hye khoảng 25 triệu USD trong đó bao gồm các loạt hợp đồng quảng cáo liên quan tới quần áo, thực phẩm, công nghệ...

Từ năm 2018, ngôi sao "Hậu duệ mặt trời" đã là nàng thơ của Chaumet, một trong những thương hiệu trang sức cao cấp được công nhận trên thế giới.

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn là gương mặt đại diện cho một thương hiệu chăm sóc da cao cấp của Hàn. Điều thú vị là, Song Hye Kyo kiếm được số tiền khổng lồ lên tới 650.000 USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên Instagram.

Kim Soo Hyun

Ngoài việc trở thành nam chính được săn đón nhiều nhất, Kim Soo Hyun còn được biết đến là một trong những ông hoàng phim quảng cáo được các nhãn hàng yêu thích.

Sau màn thể hiện đột phá trong "Vì sao đưa anh tới" vào năm 2014 cùng với nữ hoàng Hallyu Jun Ji Hyun, nam diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và các nhãn hàng trong và ngoài nước.

Theo một nguồn tin, nam diễn viên được trả từ 800 triệu đến một tỷ won cho mỗi quảng cáo. Điều đáng nói, đây là giá tiền trước khi Kim Soo Hyun thành công vang dội với bộ phim "It's Okay to Not be Okay" đóng cùng Seo Ye Ji.

Năm 2020, Kim Soo Hyun được đánh giá là diễn viên được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Có lẽ danh xưng "Vua quảng cáo" với Kim Soo Hyun không hề sai khi chỉ tính riêng năm 2014, anh đã xuất hiện trong 30 quảng cáo và làm đại diện cho tới 17 thương hiệu.

Năm 2021, Kim Soo Hyun được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Tommy Hilfiger.

Jun Ji Hyun

Một nữ hoàng Hallyu khác góp mặt trong danh sách những sao Hàn kiếm tiền bộn tiền từ việc quảng cáo không ai khác chính là Jun Ji Hyun.

Trong khi Kim Soo Hyun gặt hái được sự nổi tiếng của mình sau thành công của "Vì sao đưa anh tới" thì nữ chính của anh cũng như vậy. Theo thống kê, các giao dịch thương mại của Jun Ji Hyun vào thời điểm đó đã giúp người đẹp thu về tới 20 tỷ won.

Hiện tại giá trị tài sản ròng của Jun Ji Hyun khoảng 6 triệu USD bao gồm hợp đồng béo bở của người đẹp với nhà mốt sang trọng Alexander McQueen.

Park Seo Joon

Sau thành công của bộ phim truyền hình "Thanh xuân vật vã" và "Thư ký Kim, sao thế", Park Seo Joon đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Ngôi sao đang lên đã thành công trong việc leo lên bậc thang của hệ thống phân cấp Hallyu và hiện đang nằm trong số những nam chính được săn đón của giải trí Hàn.

Hơn hết, anh chàng còn được các nhãn hàng yêu thích nhờ hình ảnh và thần thái mạnh mẽ của mình.

Theo ghi nhận của đơn vị Quảng cáo Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc (Kobaco), Park Seo Joon đã đứng đầu bảng xếp hạng những người mẫu quảng cáo được yêu thích nhất vào năm 2018. Theo TMI News , Park Seo Joon đã kiếm được 6 triệu USD cho tất cả các quảng cáo của mình trong năm 2018.

Hiện tại, nam diễn viên là sự lựa chọn yêu thích của các thương hiệu như Calvin Klein, Ricola và Chanel.

Gong Yoo

Cuối cùng nhưng chưa bao giờ kém nổi bật đó chính là quý ông Gong Yoo. Danh sách này sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu vắng đi người đàn ông được chiếm trọn trái tim của khán giả Hàn.

Sau khi nổi tiếng với bộ phim "Coffee Prince", nam diễn viên một lần nữa khiến hàng triệu trái tim phải ngất ngây trước anh trong loạt phim giả tưởng "Goblin" vào năm 2016. Với nhiều năm trong nghề, Gong Yoo nhận được sự tin tưởng không chỉ của khán giả mà còn cả các thương hiệu lớn.

Trong năm 2017, Gong Yoo liên tục vượt mặt nhiều ngôi sao lưu lượng để dẫn đầu BXH ngôi sao quảng cáo Hàn Quốc. Vào năm 2019, Gong Yoo xếp hạng đầu tiên trong danh sách những người nổi tiếng được các thương hiệu yêu thích.

Năm 2021, Gong Yoo trở thành đại sứ trang sức và đồng hồ thương hiệu Chanel.

