“Ngôi sao tử tế nhất hành tinh” Keanu Reeves: Người đàn ông đi qua nhiều thập kỷ cô đơn cho đến khi gặp được người phụ nữ cứu rỗi cuộc đời

Nhắc tới Keanu Reeves người ta dễ dàng gọi tên bảng thành tích hoành tráng của ngôi sao phòng vé lừng lẫy Hollywood. Những tác phẩm điện ảnh mà nam tài tử góp mặt có tổng doanh thu hàng tỷ USD khiến nhiều người mơ ước như Seri The Matrix, 3 phần phim John Wick, Speed, Constantine, The day the earth stood still, Bram Stoker's Dracula…

Không chỉ vậy, Keanu Reeves còn được gọi là "Người tử tế nhất Hollywood" bởi cách sống vĩ đại, giàu lòng nhân ái và dạt dào tình cảm. Đó là hình ảnh người đàn ông sở hữu nhân cách vàng đáng mến của chúng ta.

Và tất nhiên, người ta dễ dàng ghen tị với sự thành công của người đàn ông ấy. Nhưng phía sau những ánh màu lấp lánh, những hào quang sáng chói ấy lại là một mảnh cô đơn đến lạnh lùng.

Vì tinh tú cô độc nhất Hollywood...

Cha và mẹ Keanu Reeves gặp nhau trên một bãi biển ở Beirut vào năm 1960. Cha của Keanu Reeves là một người Hawaii gốc Hoa, mẹ là Patricia - một người phụ nữ đến từ nước Anh. Sau khi Keanu Reeves chào đời, cả gia đình đã chuyển tới Úc sinh sống.

Sau khi cha bỏ đi, Reeves và các em được mẹ đưa tới New York và cuối cùng lựa chọn sinh sống tại Toronto, nơi bà làm việc như một nhà thiết kế trang phục. Công việc kiếm tiền đầu tiên của Keanu Reeves đó chính là nhặt ghim và dọn dẹp xưởng may vào cuối tuần.

"Nhiều người biết đến tôi nhưng không biết đến chuyện đời của tôi. Năm 3 tuổi, tôi chứng kiến cảnh bố bỏ đi. Tôi đã chuyển đến 4 trường cấp 3 và phải đối mặt với chứng bệnh khó đọc. Điều đó khiến sự nghiệp học tập của tôi càng gặp nhiều thử thách. Cuối cùng tôi rời trường trung học mà không cầm được một tấm bằng nào trên tay", Keanu Reeves chia sẻ về những năm tháng đầu đời.

Keanu Reeves thừa nhận anh gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào với cha ruột nhưng cha dượng - Paul Aaron, người chồng thứ hai của Patricia lại đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới việc nam tài tử đến với phim ảnh.

15 tuổi, Keanu Reeves đã trở thành tay chạy việc cho một đoàn phim, nơi anh bắt đầu làm quen với những khái niệm nghề nghiệp như diễn viên, kỹ xảo, điện đàm, máy phát điện, đèn chiếu sáng...

Trước khi trở thành một ngôi sao vĩ đại như hiện tại, Keanu Reeves đã làm việc như một nhân viên trường quay một cách thực thụ.

Quay trở lại với câu chuyện thời thanh niên của Keanu Reeve, anh đã quyết định thi vào một trường nghệ thuật ở Toronto nhưng sau đó bị cho thôi học chỉ sau một năm. Tất nhiên, lý do không phải vì Keanu Reeve là một sinh viên cá biệt chỉ đơn giản là "quan điểm về nghệ thuật của tôi khác với những gì họ giảng dạy".

20 tuổi, Reeves rời Toronto và một mình lái xe tới Hollywood, bắt đầu lao các buổi thử vai. Và sự kiên trì của Keanu Reeves đã được đền đáp.

Keanu Reeves đã có một sự nghiệp rực rỡ, nhưng rời xa máy quay, nam diễn viên đã phải trải qua một loạt bi kịch cá nhân. Trong suốt sự nghiệp điện ảnh lấp lánh của mình, nam diễn viên đã chứng kiến những người thân yêu và bạn thân của mình chết trong những hoàn cảnh khủng khiếp, bao gồm cả sử dụng ma túy quá liều.



Keanu Reeves và người bạn thân River Phoenix.

Người bạn thân nhất của Keanu Reeves là River Phoenix đã qua đời ở độ tuổi 23 vì lạm dụng chất gây nghiện. Suốt 1 thời gian dài, Keanu Reeves đã đau đớn đến chết lặng.

Thiên thần nhỏ Ana của Keanu Reeves và Jennifer Syme đã ra đi khi chưa kịp chào đời.

Năm 1998, Keanu Reeves gặp gỡ Jennifer Syme. Họ yêu nhau say đắm và vui mừng đón tin Jennifer mang thai một bé gái. Keanu Reeves và Jennifer đếm ngược từng ngày để trở thành những ông bố bà mẹ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng khi nụ cười chưa tắt, nước mắt đã thấm đẫm lên cuộc đời Keanu. Em bé trong bụng dù chưa chào đời đã rời xa Keanu và Jennifer ở tháng thứ 8 của thai kỳ vào đúng đêm giáng sinh lạnh lẽo của năm 1999.

18 tháng sau khi con gái qua đời, Keanu Reeves phải tiễn biệt bạn gái cũ.

Nỗi đau đớn vì mất con khiến cả hai rơi vào bi kịch của cuộc đời và quyết định chia tay do không thể chấp nhận được sự thật. 18 tháng sau, Jennifer bất ngờ gặp tai nạn xe hơi và tử vong, Keanu gần như gục ngã khi tiễn đưa bạn gái cũ.

Kể từ đó, anh lầm lũi đi đi về về giữa cuộc đời, gói ghém lại những nỗi đau để sống một cuộc đời tử tế.

Người tử tế nay đã không còn cô đơn.

Người ta từng nghĩ rằng những nỗi đau này sẽ khiến Keanu Reeves trở nên cay nghiệt với cuộc đời nhưng hoàn toàn ngược lại. Keanu được nhiều người coi là một trong những ngôi sao đẹp nhất và hào phóng nhất ở Hollywood.



Có nhiều câu chuyện tử tế về Keanu Reeves trên phim trường, từ chuyện nam tài tử cùng các nhân viên bê vác thiết bị quay hay các khoản từ thiện bí mật. Thậm chí cả cách anh sẵn sàng đứng nói chuyện với 1 người vô gia cư, đưa cho nó những khoản tiền hỗ trợ mà chẳng cần nói mình là ai.

Sandra Bullock từng nói rằng: "Tôi không nghĩ rằng có điều gì xấu xa để có thể nói về anh ấy".

Trong suốt 10 năm, Keanu Reeves đồng hành cùng em gái mình trong quá trình chữa bệnh bạch cầu. Anh là người nhận thức rất rõ sự quý giá của mạng sống con người. Và cũng âm thầm xây dựng quỹ để giúp đỡ những người mắc bệnh bạch cầu giống em gái mình.

Là ngôi sao sáng chói của Hollywood nhưng ở đời thường Keanu Reeves lại là người bình dị, khiêm nhường và luôn có những hành động đi ngược với số đông. Anh dành phần lớn tài sản mình cho việc từ thiện, chẳng có chiếc siêu xe nào hay những món đồ hiệu đắt đỏ. Thỉnh thoảng người ta có thể gặp nam tài tử đi bộ trên đường hay ngồi ở 1 góc của tàu điện ngầm một cách vô cùng giản dị.

Một chặng đường đã qua chẳng hề dễ dàng đối với nam diễn viên 57 tuổi - đó là lý do tại sao người hâm mộ vui mừng khi anh đã tìm thấy tình yêu trở lại. Vào năm 2019, Keanu công khai hẹn hò với hẹn Alexandra Grant đó là mối quan hệ đầu tiên mà anh ấy công khai trong nhiều năm. Một người bạn của Keanu đã tiết lộ với truyền thông: "Mọi người đều vui mừng vì cuối cùng anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc với một người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Keanu không ngừng say mê cô ấy".

Mới đây, tờ Life and Style tiết lộ, Keanu Reeves đã sẵn sàng để cầu hôn Alexandra Grant sau 4 năm hẹn hò vì anh ấy chắc chắn rằng "cô ấy là người duy nhất".

Nếu thông tin này là chính xác thì quả thật xin chúc mừng Keanu Reeves, sau những cô đơn anh đã có được tổ ấm của chính mình.

