"Quý ông độc thân" Jo In Sung: Người đàn ông cô đơn của Kbiz, từng bị kéo vào ồn ào chia tay của Hyun Bin và Song Hye Kyo

"Làm bạn gái của tôi sẽ rất khổ"

Sinh năm 1981, Jo In Sung là một trong những mỹ nam hàng đầu của xứ Hàn. Sở hữu chiều cao 1m88, vẻ ngoài nam tính, đĩnh đạc, cùng tính cách thân thiện, đời tư sạch, anh chàng luôn nằm trong top "đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc" được khán giả ở mọi lứa tuổi yêu mến.

Thế nhưng ở độ tuổi 40, So Ji Sung vẫn một mình lẻ bóng.

Trong những năm tháng hoạt động nghệ thuật của mình, Jo In Sung sở hữu đời tư vô cùng trong sạch, anh gần như không có bất kỳ scandal nào. Chính vì thế, anh chàng cũng vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư của mình.

Jo In Sung từng hẹn hò với Kim Min Hee, nữ diễn viên thị phi của showbiz Hàn vào năm 2013. Hai người từng gặp gỡ và quen biết nhau từ khoảng đầu thập niên 2000. Lúc đó, họ hợp tác chung trong mẫu quảng cáo cho quần Jeans ONG năm 2001. Ngày ấy So Ji Sung và Kim Min Hee đều là những diễn viên trẻ, ngập tràn nét thanh xuân.

Khi thông tin hẹn hò được Dispatch công khai, Kim Min Hee và So In Sung đã chsinh thức thừa nhận. Ngày ấy, khi mối quan hệ của cả hai được công khai, một số fan của Jo In Sung tỏ ra thất vọng bởi họ cho rằng nhan sắc của Kim Min Hee khiêm tốn, không xứng với Jo In Sung, trong khi một số khác yêu mến Kim Min Hee lại bênh vực cho rằng tâm hồn là quan trọng, hình thức là chuyện nhỏ.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, cả hai thông báo đường ai nấy đi, khiến công chúng vô cùng tiếc nuối. Khi được hỏi về việc chia tay, Jo In Sung chỉ nói ngắn gọn: "Tôi không thể hiểu nổi phụ nữ".

Tính đến nay, Kim Min Hee cũng là cô gái đầu tiên Jo In Sung công khai hẹn hò. Và đã 8 năm trôi qua, Jo In Sung dường như chư từng yêu thêm một ai khác.

Rất nhiều người tò mò lý do tại sao Jo In Sung lại lẻ bóng như vậy, chia sẻ về điều này Jo In Sung bày tỏ rằng thực ra anh không hề dễ dàn gặp cô gái mình yêu như mọi người nghĩ.

"Hình ảnh diễn viên Jo In Sung không hề có lợi trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ bạn gái mình cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi hẹn hò chứ không phải thân phận tuyệt vời gì. Mọi người hay nói rằng tôi có thể dễ dàng gặp gỡ các cô gái nhưng sự thật không phải vậy. Một mối quan hệ không có áp lực mới tốt cho nửa kia", So In Sung chia sẻ.

Anh còn khẳng định: "Nếu ai đó trở thành bạn gái của tôi, họ có thể rất khổ sở chỉ vì tôi là Jo In Sung".

Bị đồn đại là kẻ thứ 3 trong chuyện tình Hyun Bin và Song Hye Kyo

Jo In Sung và Song Hye Kyo từng có dịp hợp tác với nhau trong bộ phim "That Winter, the Wind Blows". Cả hai từng khiến người hâm mộ thấm đẫm nước mắt vì chuyện tình đầy ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay.

Không chỉ mang đến một câu chuyện tình đầy nước mắt, cả hai còn khiến mọi người choáng ngợp vì visual đỉnh cao. Có lẽ vì thế nên có không ít người đã ghép đôi Jo In Sung và Song Hye Kyo.

Thậm chí còn xuất hiện cả tin đồn ám chỉ rằng Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay nhau là do nữ diễn viên có cảm tình với bạn diễn đóng chung khi ấy là Jo In Sung. Xuất phát từ 1 bài báo đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy sự "tương tác tình cảm" của Jo In Sung và Song Hye Kyo.

Thời điểm đó, Jo In Sung cũng dành những lời khen có cánh cho Song Hye Kyo: "Cô ấy có tất cả: Sắc đẹp, sự tập trung, hào phóng và tác phong chuyện nghiệp. Cô ấy có thể được xem là đóa hoa rạng rỡ của phim, và gương mặt của Song Hye Kyo có thể thể hiện mọi cảm xúc".

Tuy nhiên, Jo In Sung đã nhiều lần phủ nhận vấn đề này. Theo Jo In Sung, công việc là công việc mà tình cảm là tình cảm, anh không bao giờ để lẫn lộn hai điều này với nhau. Những cảm xúc khi đóng phim với Jo In Sung cũng thuộc về công việc. Sự chuyên nghiệp của So In Sung đã đập tan những tin đồn liên quan tới mối quan hệ của anh và Song Hye Kyo.

Ở tuổi 40, So Ji Sung dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch trải nghiệm cuộc sống. Anh thích cùng bạn bè đi du lịch nhiều quốc gia và thưởng thức những món ăn, không mấy quan tâm nhiều tới chuyện hẹn hò.

