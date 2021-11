Nhìn thấy ảnh người thương Song Hye Kyo trên tạp chí, Jang Ki Yong cười tít mắt khoe với ekip

Mới đây, nhà sản xuất phim Now, We Are Breaking Up đã tung video hậu trường tập 3 của bộ phim.

Trong video, Jang Ki Yong đang ngồi ở góc phòng để xem tạp chí. Khi nhìn thấy hình ảnh Song Hye Kyo xuất hiện, nam diễn viên đã ngẩng đầu lên cười rạng rỡ. Chưa dừng ở đó, Jang Ki Yong còn khoe phát hiện của mình với ekip sản xuất. Hành động đáng yêu này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Không ít người hâm mộ đều thích thú với màn tương tác "gián tiếp" giữa Jang Ki Yong và Song Hye Kyo.

Jang Ki Yong khoe ảnh của Song Hye Kyo.

Trước đó, Jang Ki Yong thường xuyên bị bắt gặp nhìn Song Hye Kyo một cách ngọt ngào. Nam diễn viên luôn dành cho đàn chị nụ cười vui vẻ tại hậu trường. Cả hai tạo nên bầu không khí làm việc thân thiết, thoải mái tại phim trường. Nhiều khán giả cho rằng Jang Ki Yong không khác gì một đứa trẻ tinh nghịch và nhiệt tình.

Jang Ki Yong bị bắt gặp nhìn trộm đàn chị liên tục.

Chia sẻ cảm xúc khi làm hợp tác cùng Song Hye Kyo, Jang Ki Yong cho biết: "Làm việc với tiền bối Song Hye Kyo là một mục tiêu rất xa vời. Bức tranh mà tôi chỉ tưởng tượng đã được vẽ thành hiện thực khá nhanh, vì vậy tôi rất vui từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tất cả những gì tôi nghĩ là phải làm thật tốt. Sẽ thật tuyệt nếu được thể hiện với tư cách là Ha Young Eun và Yoon Jae Guk, hơn là tiền bối và hậu bối".

Poster phim Now, We Are Breaking Up.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.