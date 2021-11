Bộ phim giúp Park Shin Hye kết duyên với Choi Tae Joon, cameo đúng vài phút có ngay chồng sắp cưới

Vào sáng 23/11, Park Shin Hye khiến công chúng bất ngờ khi thông báo chuyện kết hôn và mang thai của mình với bạn trai Choi Tae Joon.

Theo thông báo từ Park Shin Hye, nữ diễn viên hiện đang mang thai những tháng đầu và sẽ tổ chức một đám cưới vào ngày 22/1/2022. Được biết Park Shin Hye và Choi Tae Joon từng hợp tác chung trong The King of Dramas. Nữ diễn viên đã nhận lời làm khách mời cho tác phẩm vào năm 2012. Đây là bộ phim duy nhất Park Shin Hye và Choi Tae Joon đóng chung.

The King of Dramas là bộ phim duy nhất Park Shin Hye và Choi Tae Joon đóng chung.

The King of Dramas xoay quanh Anthony Kim - Giám đốc điều hành của một công ty sản xuất. Anthony Kim là người sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền bạc, danh tiếng và thành công. Công ty này đã sản xuất nhiều bom tấn điện ảnh và phim truyền hình nổi tiếng. Trong phim, Choi Tae Joon và Park Shin Hye vào vai hai diễn viên chính của bộ phim truyền hình Elegant Revenge. Cả chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi ở tập 1 trong The King of Dramas.

Trong phim, Choi Tae Joon và Park Shin Hye đều đảm nhận vai khách mời.

Trước đó, Park Shin Hye từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều bạn diễn nổi tiếng như Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Jung Yong Hwa,... Thế nhưng, bạn trai chính thức của cô lại là khách mời trong một bộ phim đóng chung. Xét về danh tiếng, Choi Tae Joon vẫn đang kém xa các bạn diễn trước đây của Park Shin Hye.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon.

Dù đã gia nhập làng giải trí hơn 17 năm nhưng sự nghiệp của Choi Tae Joon vẫn chỉ dừng lại ở những vai phụ. Tên tuổi của nam diễn viên chỉ được biết đến nhiều hơn sau khi lộ chuyện hẹn hò cùng Park Shin Hye.