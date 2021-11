Now, We Are Breaking Up tập 3: Song Hye Kyo bàng hoàng vì Jang Ki Yong là bạn thân của tình cũ

Now, We Are Breaking Up tập 3 sẽ chính thức phát sóng vào ngày 19/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Ở tập trước, Chi Sook đã đến tìm gặp Seok Do Hoon - đại diện công ty Vision PR để chuẩn bị cho dự án của mình. Tại đây, Chi Sook hiểu lầm Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) là Do Hoon. Dù hiểu lầm đã được giải quyết nhưng Chi Sook vẫn yêu thích Yoon Jae Guk.





Preview phim Now, We Are Breaking Up tập 2

Tại một buổi họp mặt, Chi Sook đã uống say và thể hiện tình cảm với Yoon Jae Guk trước mặt Ha Young Eun (Song Hye Kyo). Điều này khiến Ha Young Eun có phần khó chịu và tiếp tục lạnh lùng với Yoon Jae Guk. Thậm chí, cô từ chối hành động nắm tay của Yoon Jae Guk.

Chi Sook uống say thể hiện tình cảm với Yoon Jae Guk trước mặt Ha Young Eun.

Cùng lúc này, Ha Young Eun bất ngờ phát hiện Yoon Jae Guk có mối quan hệ với Yoon Jae Guk - người từng làm cô tổn thương trong quá khứ. Ha Young Eun tìm thấy bức ảnh Yoon Jae Guk và Yoon Soo Wan chụp cùng nhau tại một buổi tiệc. Điều này khiến Ha Young Eun nhớ về quá khứ đau thương và mất niềm tin đối với tình yêu một lần nữa.

Ha Young Eun tức giận với Yoon Jae Guk.

Yoon Jae Guk đã tìm gặp Ha Young Eun trong một ngày mưa. Anh tiến đến đưa ô che về phía cô và nhắc đến Yoon Soo Wan. Yoon Jae Guk hỏi Ha Young Eun lẽ nào không biết tin tức về Yoon Soo Wan. Thế nhưng, Ha Young Eun lại từ chối với lý do cô và người đàn ông ấy không còn quan hệ gì.

Yoon Jae Guk đã tìm gặp Ha Young Eun để nhắc về Yoon Soo Wan.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up sẽ phát sóng vào ngày 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.