Mới đây, một cặp vợ chồng ở Phúc Châu (Trung Quốc) đã trải qua nhiều lần mang thai nhưng đều không thể giữ được thai. Người vợ đã 4 lần mang thai và đều bị thai lưu, sảy thai trong giai đoạn đầu. Sau đó, chị lần lượt đến nhiều bệnh viện để kiểm tra.

Kết quả cho thấy các vấn đề liên quan đến vòi trứng, quá trình rụng trứng và niêm mạc tử cung đều không phát hiện bất thường rõ ràng. Nguyên nhân khiến thai liên tục ngừng phát triển vẫn chưa được xác định. Cuối cùng, các bác sĩ đề nghị người chồng thực hiện thêm một số xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả khiến cả hai bất ngờ: Người chồng vốn làm công việc lập trình viên, thường xuyên ngồi lâu, thừa cân, uống nước ngọt thay nước lọc và có thói quen ăn khuya. Xét nghiệm cho thấy tỷ lệ phân mảnh DNA tinh trùng của người này lên tới hơn 90%. Nói cách khác, phần lớn tinh trùng có mức độ tổn thương DNA rất cao.

Sau vài tháng điều chỉnh lối sống, bao gồm giảm cân, tăng cường vận động, bỏ nước ngọt và ăn khuya, đồng thời duy trì giờ giấc sinh hoạt đều đặn, tỷ lệ phân mảnh DNA tinh trùng của người chồng giảm xuống dưới 30%. Sau đó, cặp vợ chồng thực hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản theo chỉ định của bác sĩ và người vợ cuối cùng đã mang thai thành công.

DNA tinh trùng bị phân mảnh là gì?

Xét nghiệm tinh dịch thông thường chủ yếu đánh giá những yếu tố như số lượng, nồng độ, khả năng di động và hình dạng của tinh trùng. Đây có thể được xem là đánh giá phần "bề ngoài" của tinh trùng. Trong khi đó, tỷ lệ phân mảnh DNA tinh trùng (DFI) tập trung vào mức độ toàn vẹn của vật chất di truyền bên trong tinh trùng.

Chỉ số này phản ánh tỷ lệ tinh trùng có DNA bị tổn thương hoặc đứt gãy trong tổng số tinh trùng được kiểm tra. Khi tỷ lệ phân mảnh DNA cao, chất lượng vật chất di truyền của tinh trùng có thể bị ảnh hưởng. Ngay cả khi tinh trùng vẫn có khả năng kết hợp với trứng, tổn thương DNA có thể liên quan đến chất lượng phôi và nguy cơ thai không phát triển bình thường.

Các mức DFI thường được dùng để tham khảo:

- DFI dưới 15%: Mức phân mảnh thấp, tính toàn vẹn DNA tương đối tốt.

- DFI từ 15-30%: Mức phân mảnh tăng, cần được bác sĩ đánh giá trong bối cảnh khả năng sinh sản của hai vợ chồng.

- DFI trên 30%: Tỷ lệ phân mảnh cao, có thể liên quan đến khả năng sinh sản và nguy cơ thai kỳ không thuận lợi.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý không nên chỉ dựa vào một chỉ số DFI để kết luận nguyên nhân vô sinh hoặc thai lưu. Khả năng sinh sản của một cặp vợ chồng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ cả nam và nữ.

Đáng chú ý, tinh dịch đồ bình thường không đồng nghĩa DNA tinh trùng hoàn toàn không bị tổn thương. Vì vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ có thể chỉ định thêm xét nghiệm chuyên sâu.

Những nam giới nào nên cân nhắc kiểm tra DNA tinh trùng?

Theo các chuyên gia, nam giới có một số yếu tố dưới đây có thể được bác sĩ cân nhắc chỉ định xét nghiệm DFI:

Người có bạn đời từng thai lưu hoặc sảy thai từ 2 lần trở lên.

Hai vợ chồng đã cố gắng có con trong thời gian dài nhưng chưa thể thụ thai mà các xét nghiệm ở người vợ chưa phát hiện nguyên nhân rõ ràng.

Các cặp vợ chồng chuẩn bị thực hiện thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

Nam giới bị thừa cân, béo phì, thường xuyên ngồi lâu, thức khuya, hút thuốc, uống nhiều rượu bia hoặc sử dụng nhiều đồ uống có đường.

Người thường xuyên làm công việc phải ngồi lâu như lập trình viên, nhân viên văn phòng hoặc tài xế.

Người có tiền sử giãn tĩnh mạch thừng tinh hoặc viêm nhiễm đường sinh dục.

Nam giới lớn tuổi, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, tùy trường hợp cụ thể.

Phát hiện DNA tinh trùng phân mảnh cao cần làm gì?

Các chuyên gia cho biết không nên quá hoang mang khi phát hiện tỷ lệ phân mảnh DNA tinh trùng tăng cao. Chất lượng tinh trùng có thể thay đổi theo lối sống và tình trạng sức khỏe, đồng thời một chu kỳ sinh tinh hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng 2-3 tháng.

Vì vậy, tùy nguyên nhân, bác sĩ có thể hướng dẫn người bệnh điều chỉnh cân nặng, tăng cường vận động, hạn chế rượu bia và thuốc lá, ngủ đủ giấc, giảm thức khuya và cải thiện chế độ ăn uống.

Sau khoảng 2-3 tháng, người bệnh có thể được chỉ định kiểm tra lại để đánh giá sự thay đổi của chỉ số.

Nếu tỷ lệ phân mảnh DNA vẫn cao và hai vợ chồng tiếp tục gặp khó khăn trong việc mang thai, bác sĩ chuyên khoa sinh sản có thể cân nhắc các phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp, chẳng hạn thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, hành trình chuẩn bị mang thai là vấn đề của cả hai vợ chồng. Khi xảy ra tình trạng thai lưu nhiều lần hoặc khó có con trong thời gian dài, không nên mặc định nguyên nhân nằm ở người phụ nữ.

Bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe sinh sản của người vợ, nam giới cũng cần chủ động đánh giá sức khỏe sinh sản khi có chỉ định. Việc tìm đúng nguyên nhân và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ ở cả hai người có thể giúp bác sĩ xây dựng hướng điều trị phù hợp hơn.

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