Tôn Thiên của "Đầu xuân tươi sáng" có gương mặt “kẹo ngọt” nhưng vóc dáng chuẩn như người mẫu: 5 bí quyết giữ dáng được tiết lộ

Sau khi bộ phim ngôn tình chốn công sở Đầu Xuân Tươi Sáng gây sốt, cái tên Tôn Thiên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội Việt Nam cả tháng qua.

Đầu xuân tươi sáng đang là bộ phim gây sốt toàn cầu, với những cảnh quay tình cảm ngọt ngào giữa cặp đôi Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên). Thành công của bộ phim giúp Tôn Thiên từ ngôi sao hạng B trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất tại Trung Quốc.

Tôn Thiên sinh năm 1997, còn được gọi là "tiểu Jeon Ji Hyun" của Trung Quốc vì có nhiều nét giống đàn chị. Truyền thông Trung Quốc đánh giá nữ diễn viên đang có bước phát triển vững chắc trong sự nghiệp, hứa hẹn là cái tên đe dọa Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân, Vương Sở Nhiên, Nhậm Mẫn...

Không chỉ gây chú ý với lối diễn xuất tự nhiên trong bộ phim Đầu xuân tươi sáng, Tôn Thiên còn được khán giả quan tâm bởi vóc dáng cao ráo, săn chắc. Nữ diễn viên sinh năm 1997 sở hữu chiều cao 1,72m và từng có thời gian được đào tạo ballet.

Để duy trì hình thể trong thời gian quay phim với lịch trình bận rộn, Tôn Thiên từng chia sẻ cô thường kết hợp điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện và tận dụng những khoảng thời gian trống trong ngày.

1. Bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn trước khi vào đoàn phim

Mỗi khi chuẩn bị tham gia một dự án mới, Tôn Thiên thường chủ động tăng cường vận động và chú ý hơn đến chế độ ăn uống. Khi vào đoàn phim, cô cố gắng duy trì cách ăn uống kiểm soát năng lượng.

Những bữa ăn từng được nữ diễn viên chia sẻ thường có rau xanh, tôm hoặc thịt nạc, ăn cùng cơm gạo tím. Như vậy, bữa ăn vẫn có đủ các nhóm thực phẩm chính gồm rau, protein và tinh bột thay vì cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate.

Cách chế biến cũng tương đối đơn giản, chủ yếu luộc hoặc xào ít dầu.

Điểm đáng chú ý là giảm cân không đồng nghĩa với nhịn ăn hay loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất. Một chế độ ăn đa dạng, phù hợp với nhu cầu năng lượng của mỗi người vẫn là nền tảng quan trọng để kiểm soát cân nặng lâu dài.

2. Luôn mang theo chai nước

Trong những hình ảnh đời thường được chia sẻ, Tôn Thiên thường xuyên mang theo chai hoặc bình nước dung tích lớn để có thể uống trong ngày, ngay cả khi đang làm việc.

Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì các chức năng sinh lý bình thường và hạn chế tình trạng khát bị nhầm với cảm giác đói. Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và lượng nước nhận được từ thực phẩm.

Vì vậy, thay vì cố uống một lượng nước thật lớn để giảm cân, điều quan trọng hơn là duy trì thói quen uống nước phù hợp với nhu cầu cơ thể.

3. Kết hợp tập sức mạnh, cardio và Pilates

Khi không phải quay phim, Tôn Thiên thường đến phòng tập và kết hợp nhiều hình thức vận động như tập sức mạnh, chạy bộ, máy elliptical, bơi hoặc Pilates.

Tập sức mạnh giúp duy trì và phát triển cơ bắp, đồng thời góp phần tạo nên vóc dáng săn chắc. Các bài tập aerobic như chạy bộ, bơi hay sử dụng máy elliptical giúp tăng cường sức bền tim phổi và tiêu hao năng lượng.

Trong khi đó, Pilates tập trung nhiều vào khả năng kiểm soát cơ trung tâm, sự ổn định và phối hợp động tác.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao mỗi ngày. Với người bận rộn, việc lựa chọn những hình thức vận động phù hợp với thể lực và duy trì đều đặn thường dễ thực hiện hơn việc ép bản thân theo một lịch tập quá nặng.

4. Không có thời gian tập dài? Chia nhỏ thành nhiều lần

Lịch quay phim thường không cố định nên Tôn Thiên khó duy trì những buổi tập kéo dài. Thay vào đó, cô tận dụng các khoảng nghỉ giữa những cảnh quay để vận động.

Một số bài tập cô từng thực hiện gồm chạy chậm tại chỗ, Bulgarian split squat, gập bụng khi ngồi hoặc các động tác giãn cơ.

Mỗi lần vận động chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nhưng khi được thực hiện nhiều lần trong ngày, tổng mức độ hoạt động thể chất vẫn có thể tăng lên.

Đây cũng là cách phù hợp với những người làm việc văn phòng hoặc có lịch trình bận rộn: thay vì chờ đến khi có một giờ trống hoàn toàn mới tập, có thể tranh thủ đi bộ, giãn cơ, leo cầu thang hoặc thực hiện một vài động tác đơn giản trong ngày.

5. Mang theo một món ăn nhẹ để tránh quá đói

Một thói quen khác của Tôn Thiên là mang theo những món ăn nhẹ trong túi, chẳng hạn ô mai. Khi đói hoặc thèm ăn, cô có thể ăn một lượng nhỏ thay vì để cơ thể quá đói sau nhiều giờ làm việc.

Với những người có lịch sinh hoạt thất thường, chuẩn bị sẵn một món ăn nhẹ cũng có thể giúp chủ động hơn trong việc lựa chọn thực phẩm.

Tuy nhiên, đồ ăn vặt vẫn cần được kiểm soát về lượng và thành phần. Nếu muốn vừa có cảm giác no vừa bổ sung dinh dưỡng, có thể ưu tiên những lựa chọn như trái cây, sữa chua không đường hoặc một lượng vừa phải các loại hạt.

Giữ dáng không chỉ là chuyện “ăn ít, tập nhiều”

Từ những thói quen được Tôn Thiên chia sẻ, có thể thấy cô không áp dụng một phương pháp giảm cân cực đoan. Thay vào đó là sự kết hợp giữa ăn uống có kiểm soát, vận động đa dạng, uống đủ nước và tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để duy trì hoạt động thể chất.

Với mỗi người, cách kiểm soát cân nặng cần được điều chỉnh theo thể trạng, lịch sinh hoạt và mục tiêu sức khỏe. Những bí quyết của người nổi tiếng có thể mang tính tham khảo, nhưng không nên xem như một “công thức” áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người.