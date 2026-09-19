54 tuổi mất con, người mẹ chạy nước rút sinh thêm từ phôi đông lạnh 22 năm trước

Bà Cristina Rapti‑Tzelepi (54 tuổi) và chồng là Constantinos Raptis (60 tuổi) vừa đón con gái trào đời vào ngày 9/9. Ở cuối giai đoạn trung niên, cặp vợ chồng người Athens, Hy Lạp này vẫn có em bé nhờ đem trứng đi trữ đông vào 22 năm trước.

Quyết định sinh con của họ đến từ câu chuyện đau lòng. Tháng 10/2025, con trai đầu của họ Giorgos qua đời ở tuổi 21 do tai nạn giao thông.

Rapti‑Tzelepi nói: “ Vụ tai nạn ập đến và chúng tôi đã mất đi đứa con của mình. Một thời gian sau dù vẫn chìm trong nỗi đau thương, chúng tôi đã quyết định sử dụng những phôi thai đang được lưu trữ đông lạnh”.

Hai ông bà muốn sinh con để tưởng nhớ con trai đã khuất. Thế nhưng, họ phải sớm làm IVF vì chính phủ Hy Lạp quy định phụ nữ trên 55 tuổi không được phép thực hiện các thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm . Nếu muốn làm muộn hơn, cặp đôi phải tốn rất nhiều chi phí để ra nước ngoài.

Đôi vợ chồng đón đứa con thứ 2 khi con cả không may qua đời do tai nạn giao thông.

“Do áp lực thời gian và khung pháp lý quy định độ tuổi rất khắt khe, chúng tôi phải hành động cực kỳ nhanh chóng. Tôi chỉ có khoảng thời gian vỏn vẹn 2 tháng rưỡi để làm” , Rapti‑Tzelepi chia sẻ.

Đón đứa con thứ hai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,5kg, Rapti‑Tzelepi mô tả sự ra đời của bé gái là một khởi đầu mới, trong khi Raptis gọi thiên thần nhỏ của mình là lối thoát khỏi màn đêm tăm tối. Cặp đôi tặng nàng công chúa của mình một quả bóng màu hồng có dòng chữ “Đây là con gái nhỏ của tôi”.

“Chúng tôi quyết định trao cho cuộc sống một cơ hội thứ hai, thực hiện một khởi đầu mới, mang lại mầm sống mới cho căn nhà và tiếp viết nên câu chuyện của gia đình mình. Ước nguyện của tôi là con sẽ lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui như đứa con đầu lòng, đứa trẻ xấu số từng khiến ngôi nhà này ngập tràn tiếng cười”, Rapti-Tzelepi bộc bạch.

Ông Raptis cũng trải lòng: “ Cô con gái là báu vật, nguồn oxy giúp chúng tôi thở được và tiếp tục sống, bởi trước đó chúng tôi như đang sống trong bóng tối tuyệt vọng. Với chúng tôi, thế giới dường như đã sụp đổ. Giờ đây, cả hai đã thoát khỏi màn đêm đó, và tôi tin rằng giờ đây mình có rất nhiều lý do để tiếp tục sống. Xin cảm ơn, bác sĩ Kostas Pantos là người đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình gian nan và đầy khó nhọc này”.

Theo các chuyên gia, 22 năm là khoảng thời gian dài bất thường đối với một phôi thai đông lạnh được đem ra thụ thai thành công. Mặc dù vậy, theo Kỷ lục Thế giới Guinness, phôi thai người lâu đời nhất từng tạo nên một thai kỳ thành công là hơn 31 năm.