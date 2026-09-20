Lời khuyên cho phụ nữ còn trẻ nhưng tóc rụng ngày càng nhiều: 4 nhóm thực phẩm nên ăn và 2 thứ nên bớt đi

Tóc rụng nhiều sau mỗi lần gội, đường ngôi ngày càng rộng hay buộc tóc phải quấn thêm một vòng? Đừng vội nghĩ đó chỉ là dấu hiệu lão hóa. Chế độ ăn uống thiếu chất, đặc biệt ở phụ nữ giảm cân quá mức, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc.

Nhiều người khi gặp tình trạng rụng tóc thường nghĩ ngay đến stress, mất ngủ hoặc thay đổi nội tiết. Tuy nhiên, một yếu tố rất quen thuộc lại dễ bị bỏ qua: bữa ăn hằng ngày.

Bài viết trên Cosmopolitan Taiwan chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn kiêng, chỉ ăn salad, dùng cà phê thay bữa hoặc cắt giảm cả thịt lẫn tinh bột có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết cho tóc. Khi cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng, mái tóc đôi khi là nơi "lên tiếng" trước.

Vì sao ăn uống thiếu chất có thể khiến tóc rụng nhiều hơn?

Ngoài yếu tố di truyền, rụng tóc có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như mất máu trong kỳ kinh dẫn đến thiếu sắt, thay đổi hormone hoặc chế độ ăn kiêng kéo dài gây thiếu dinh dưỡng.

Đặc biệt, sắt, protein và vitamin D được bài viết xem là 3 nhóm dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe tóc. Khi thiếu sắt, protein hoặc vitamin D, tóc có thể trở nên mảnh, khô, dễ gãy và thưa hơn.

Vì vậy, thay vì vội tìm đến các loại viên uống "mọc tóc", việc đầu tiên nên làm là nhìn lại chế độ ăn hằng ngày.

2 thứ nên hạn chế nếu đang bị rụng tóc

1. Rượu bia

Theo bài viết, uống rượu thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cân bằng hormone và làm cơ thể hao hụt một số dưỡng chất như sắt và vitamin nhóm B.

Với người đang gặp vấn đề về tóc, có thể ưu tiên các lựa chọn như nước lọc, trà không đường hoặc nước có ga không cồn thay cho đồ uống có cồn.

2. Đồ uống nhiều đường

Nước ngọt, trà sữa hay những loại cà phê pha nhiều đường cũng là nhóm đồ uống nên hạn chế.

Bài viết cho rằng lượng đường cao có thể liên quan đến tình trạng viêm và ảnh hưởng đến môi trường da đầu, khiến tóc dễ khô, yếu và gãy hơn.

Thay vì uống thường xuyên, có thể chuyển sang trà không đường hoặc ít đường và chú ý uống đủ nước mỗi ngày.

4 nhóm thực phẩm nên có trong thực đơn

1. Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D có liên quan đến chu kỳ phát triển của nang tóc. Tình trạng thiếu vitamin D được đề cập là có liên quan đến một số dạng rụng tóc, trong đó có rụng tóc lan tỏa ở phụ nữ.

Vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương và nhiều chức năng khác của cơ thể.

Tuy nhiên, nếu nghi ngờ thiếu vitamin D, không nên tự ý dùng liều cao mà nên kiểm tra và bổ sung theo hướng dẫn phù hợp.

2. Các loại đậu

Đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu lăng, đậu phụ, tàu hũ ky hay sữa đậu nành đều là những nguồn protein thực vật đáng chú ý.

Ngoài protein, nhóm thực phẩm này còn cung cấp một số khoáng chất như sắt và kẽm, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Có thể thêm các loại đậu vào bữa chính hoặc sử dụng một số sản phẩm từ đậu như một lựa chọn ăn nhẹ.

3. Nội tạng động vật

Gan và một số loại nội tạng có thể cung cấp sắt, vitamin A và vitamin nhóm B.

Sắt là dưỡng chất đặc biệt được quan tâm ở phụ nữ, nhất là những người có nguy cơ thiếu sắt do mất máu trong kỳ kinh.

Tuy nhiên, nội tạng cũng chứa lượng cholesterol tương đối cao. Vì vậy, bài viết khuyến nghị chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không cần sử dụng hằng ngày. Có thể kết hợp nội tạng với rau xanh để bữa ăn cân bằng hơn.

4. Rau họ cải

Súp lơ xanh, cải Brussels, cải xoăn... thuộc nhóm rau họ cải, giàu chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa.

Nhóm rau này cũng cung cấp vitamin C, vitamin K, kali và canxi, giúp đa dạng hóa nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn.

Có thể luân phiên các loại rau họ cải trong bữa ăn hằng ngày thay vì chỉ tập trung vào một vài loại rau quen thuộc.

Muốn tóc khỏe, đừng chỉ chăm từ bên ngoài

Một mái tóc khỏe không chỉ phụ thuộc vào dầu gội, dầu xả hay các sản phẩm chăm sóc tóc. Chế độ ăn uống cũng là một phần quan trọng của sức khỏe tóc.

Nếu đang giảm cân, việc cắt giảm quá mức thịt, tinh bột hoặc bỏ bữa để giảm cân nhanh có thể khiến khẩu phần ăn trở nên thiếu cân đối.

Thay vì kiêng khem cực đoan, hãy ưu tiên một chế độ ăn đa dạng, đủ protein, chất béo lành mạnh, rau củ và các nguồn vitamin, khoáng chất cần thiết.

Đặc biệt, nếu tóc rụng nhiều kéo dài, tóc thưa nhanh hoặc xuất hiện những vùng rụng bất thường, không nên chỉ thay đổi chế độ ăn mà cần đi khám để tìm nguyên nhân cụ thể.