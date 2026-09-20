Đau khớp kéo dài không tìm ra bệnh, cô gái đi khám nhiều nơi mới biết hóa ra có thể "kêu cứu" vì thiếu một loại vitamin

Theo bác sĩ Trần Trinh Nghi, Bệnh viện Chi Mei (Đài Loan, Trung Quốc), một nữ sinh đại học từng bị đau khớp kéo dài. Cô lần lượt đến khám tại khoa chỉnh hình, phục hồi chức năng, cơ xương khớp nhưng không tìm thấy nguyên nhân.

Thậm chí, cô từng được chuyển sang khoa tâm thần vì nghi ngờ cơn đau liên quan đến lo âu. Tuy nhiên, kết quả cũng không cho thấy vấn đề này.

Sau đó, nữ sinh được kiểm tra vi chất và phát hiện thiếu vitamin C nghiêm trọng. Đáng chú ý, cô vốn ăn uống rất kén chọn, đặc biệt gần như không ăn trái cây vì sợ tăng cân.

Theo bác sĩ, thiếu vitamin C nghiêm trọng có thể gây ra các biểu hiện đau nhức cơ thể, thậm chí giống triệu chứng của bệnh lý khớp. Sau khi được bổ sung vitamin C, tình trạng đau của nữ sinh cải thiện rõ sau khoảng 2 tuần và biến mất sau khoảng 1 tháng.

Đau vai gáy đến mức phải nằm giữa giờ làm vì thiếu vitamin D

Một trường hợp khác là nam kỹ sư ngoài 30 tuổi, thường xuyên làm việc căng thẳng và ít tiếp xúc với ánh nắng.

Anh bị đau, cứng vùng vai gáy nghiêm trọng đến mức có lúc phải nằm xuống giữa giờ làm. Kết quả kiểm tra cho thấy thiếu vitamin D ở mức nghiêm trọng.

Sau khi được bổ sung vitamin D theo hướng dẫn, tình trạng của người này cải thiện đáng kể.

Vitamin D không chỉ cần thiết cho sức khỏe xương mà còn liên quan đến hoạt động của cơ. Thiếu vitamin D có thể đi kèm tình trạng đau nhức cơ xương ở một số người.

Cơ thể khó chịu kéo dài, đừng chỉ nghĩ do stress

Vitamin C, vitamin D, kẽm, sắt và nhiều vi chất khác đều tham gia vào các hoạt động quan trọng của cơ thể.

Thiếu hụt có thể xảy ra ở người ăn uống thiếu đa dạng, ăn kiêng quá mức hoặc có vấn đề ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng. Các biểu hiện ban đầu đôi khi không đặc hiệu, dễ bị nhầm với mệt mỏi, stress hoặc làm việc quá sức.

Tuy nhiên, không phải cứ đau nhức hay mệt mỏi là do thiếu vitamin. Những triệu chứng kéo dài cần được bác sĩ đánh giá để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng vitamin hoặc khoáng chất liều cao. Việc bổ sung nên dựa trên nhu cầu thực tế và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Một chế độ ăn đa dạng, đầy đủ nhóm chất vẫn là nền tảng quan trọng nhất để hạn chế nguy cơ thiếu vi chất.