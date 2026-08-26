Nhiều cặp vợ chồng đỏ mắt mong con, vừa đi khám đã vội vàng kiểm tra tử cung, buồng trứng, vòi trứng hay nội tiết sinh sản. Đến khi nhận kết quả mọi thứ đều "đẹp", họ lại hoang mang không hiểu vì sao mãi vẫn không đậu thai.

Thực tế, rất nhiều người đã bỏ qua một cơ quan then chốt nơi quyết định trực tiếp đến cơ hội làm mẹ: Tuyến giáp.

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất cơ thể, giữ vai trò điều hòa chuyển hóa và tham gia trực tiếp vào quá trình rụng trứng, thụ thai lẫn nuôi dưỡng phôi thai. Khi tuyến giáp "dở chứng", dù cơ quan sinh dục hoàn toàn khỏe mạnh, bạn vẫn dễ gặp phải tình trạng: khó thụ thai, thai sinh hóa, sảy thai liên tiếp, thai lưu hoặc sinh non.

Suy giáp / Suy giáp cận lâm sàng: "Kẻ ngáng đường" thầm lặng

Đây là vấn đề phổ biến nhất nhưng cũng dễ bị bỏ sót nhất. Nhiều chị em không hề có triệu chứng rõ ràng (như sợ lạnh, mệt mỏi, tích nước làm tăng cân), chỉ số chỉ lệch nhẹ so với bình thường nhưng đã đủ làm suy giảm sức khỏe sinh sản.

Ảnh hưởng đến việc thụ thai: Làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, chất lượng trứng kém, giảm tỷ lệ đậu thai.

Cản trở phôi thai làm tổ: Làm suy giảm độ tiếp nhận của niêm mạc tử cung, khiến phôi khó bám và dễ bị sảy sớm.

Tăng rủi ro thai kỳ: Nếu có kháng thể tuyến giáp dương tính, nguy cơ sảy thai tự nhiên tăng gấp đôi. Ngoại ra, ở 3 tháng đầu, thai nhi hoàn toàn sống phụ thuộc vào hormone tuyến giáp của mẹ. Mẹ thiếu hormone sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí não, thần kinh của con và làm tăng nguy cơ sinh non, tiền giật.

Lưu ý quan trọng: Tiêu chuẩn chỉ số tuyến giáp ở phụ nữ chuẩn bị mang thai khắt khe hơn rất nhiều so với người bình thường. Giấy khám sức khỏe tổng quát báo "bình thường" chưa chắc đã đạt chuẩn để mang thai.

Cường giáp: Cơ thể quá tải, khó đậu thai

Cường giáp khiến tốc độ chuyển hóa tăng vọt, cơ thể luôn trong trạng thái "chạy roda" quá đà. Nhiều trường hợp nhẹ chỉ thấy hồi hộp, mất ngủ, hay tức giận, rất dễ nhầm với căng thẳng công việc.

Nội tiết xáo trộn: Ức chế quá trình rụng trứng, gây rối loạn kinh nguyệt.

Nguy hiểm cho thai nhi: Cường giáp không kiểm soát làm tăng nguy cơ sảy thai, thai chậm phát triển hoặc nhẹ cân. Kháng thể từ mẹ có thể truyền sang con, gây cường giáp bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Gánh nặng cho mẹ: Làm tăng áp lực lên tim, dễ dẫn đến suy tim hoặc tiền giật trong thai kỳ.

Vì vậy, khi chỉ số cường giáp chưa ổn định, tuyệt đối không nên vội vàng thụ thai.

Viêm tuyến giáp Hashimoto: Mối nguy từ bệnh tự miễn

Nhiều chị em phát hiện mắc Hashimoto nhưng chức năng tuyến giáp vẫn bình thường nên chủ quan bỏ qua. Đây là sai lầm rất lớn.

Hashimoto là bệnh tự miễn, tức là hệ miễn dịch tự sinh ra kháng thể tấn công tuyến giáp. Khi mang thai, sự biến động hormone mạnh mẽ sẽ khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Dù chức năng giáp bình thường, kháng thể cao vẫn làm tăng vọt nguy cơ sảy thai, thai lưu.

Dễ bùng phát giữa chừng: Trong thai kỳ, bệnh rất dễ đột ngột chuyển thành suy giáp, gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Rủi ro sau sinh: Dễ bị biến chứng viêm tuyến giáp sau sinh, ảnh hưởng lớn đến việc hồi phục sức khỏe.

Nhân tuyến giáp: Khi nào cần lo lắng?

Hầu hết các nhân giáp nhỏ, lành tính sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai. Tuy nhiên, bạn cần điều trị trước nếu gặp các trường hợp sau:

Nhân giáp có nguy cơ ác tính (phân loại TI-RADS 4 trở lên).

Nhân tăng kích thước quá nhanh trong thời gian ngắn.

Nhân đi kèm với bất thường chức năng tuyến giáp.

Nồng độ hormone tăng vọt khi mang thai có thể kích thích nhân giáp phát triển nhanh, chèn ép vùng cổ và làm xáo trộn nội tiết.

Tiêu chuẩn chỉ số tuyến giáp dành riêng cho người mong con

Đối tượng / Tình trạng Tiêu chuẩn & Lời khuyên Mục tiêu lý tưởng Chỉ số TSH duy trì ổn định trong khoảng 0.5 – 2.5 mIU/L; chỉ số kháng thể bình ổn. Bị Hashimoto / Suy giáp Cần điều trị chuyên khoa để chỉ số đạt chuẩn trước khi thả bầu. Bị Cường giáp Cần điều trị quy chuẩn, chỉ số ổn định lâu dài và kháng thể chuyển âm tính mới nên mang thai.

Lời khuyên cho các cặp vợ chồng

Đừng giữ tâm lý may rủi "cứ đậu thai rồi tính". Việc can thiệp bất thường tuyến giáp trong thai kỳ khó khăn và nhiều rủi ro hơn rất nhiều so với trước khi mang thai.

Nếu đã chuẩn bị lâu mà chưa có tin vui, hoặc từng bị sảy thai/thai lưu liên tiếp, hãy đăng ký làm ngay bộ xét nghiệm chức năng tuyến giáp (7 chỉ số) + siêu âm tuyến giáp. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ tuyến giáp sẽ giúp bạn đón con yêu an toàn và khỏe mạnh.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin chung. Để được tư vấn về chăm sóc trước khi mang thai, chẩn đoán và điều trị bệnh, vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trực tiếp.

Nguồn: Sohu