"Người ấy là ai?": Nữ chính chuyển giới chọn sai người, chàng trai được chọn cũng bật khóc nức nở vì có lỗi

Tập 7 Người Ấy Là Ai? – Mùa 3 để lại tiếc nuối cho khán giả khi nữ chính Hà An không chọn đúng chàng trai màu xanh cho mình. Tuy nhiên những hy vọng cho cô vẫn còn ở đó khi anh chàng độc thân đang là bác sĩ hứa sẽ chờ cô sau chương trình.

Chàng trai "Doraemon" Quốc Đạt phải dừng chân đầu tiên khi nữ chính Hà An cùng Hương Giang, Khả Như, Quang Trung đồng lòng nghĩ anh màu tím, chỉ duy nhất Trọng Hiếu đoán anh đã có chủ. Quốc Đạt lộ diện với phần thể hiện ca khúc Mình yêu nhau từ kiếp nào cực ngọt. Kết quả cả sân khấu tràn ngập màu đỏ khiến "Nữ hoàng LGBT" Hương Giang một phen "sượng sùng" khi ban đầu còn khẳng định chắc nịch cực phẩm này là nữ chuyển giới thành nam. Không dừng lại ở đó, khán giả còn được chứng kiến chuyện tình cực dễ thương của Quốc Đạt và bạn gái là hot face Uyên Hanna.

Chàng trai tiếp theo phải dừng chân chính là Thanh Sơn. Với 4 bảng tím và duy nhất một bảng xanh của Trọng Hiếu, lần này số đông đã đúng khi Thanh Sơn lộ diện với màu tím thuyết phục tất cả mọi người. Thanh Sơn mang tình yêu hạnh phúc của mình để kể với mọi người trong chương trình: "Em vừa tổ chức đám cưới cách đây một tháng". Tiếp đó là sự xuất hiện bất ngờ của "vợ" anh - Hoàng Khang và mẹ của cả hai.

Chia tay 2 chàng trai màu đỏ và tím, cơ hội dành cho Hà An ngày càng nhiều để chọn được anh chàng độc thân. Vòng hashtag bắt đầu, Hồng Sơn chọn cụm từ #Lagom. Anh cho biết ý nghĩa của cụm từ này là vừa đủ, không thừa, không thiếu, học cách cân bằng và hài lòng với những gì mình đang có, chỉ có thiếu duy nhất là một người con gái bên cạnh. Gia Huy chọn hashtag #Nghevàhiểu. "Nghe ở đây không phải là nghe bằng tai mà nghe bằng con tim. Đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu cảm giác của họ", đó là điều mà Gia Huy muốn truyền tải qua cụm từ của mình. Đối với Việt Anh, anh cho rằng mình là một người #Tâmlý nên đã chọn cụm từ này. Tuy nhiên anh chàng hơi hồi hộp vì không biết có làm cho nữ chính tin tưởng mình hay không.

"Cả 3 chàng trai đều biết hoàn cảnh của An... Không có lí do gì chỉ vì muốn thắng cuộc chơi này mà phải diễn đến như thế... Giang vẫn có niềm tin là anh ấy chân thành thật", Hương Giang bình luận về Hồng Sơn. Trấn Thành cho rằng Gia Huy và Hà An có cách vận hành cuộc sống khá khác nhau. Huy sống quá nghệ sĩ còn Hà An quá yên bình nên sẽ là một thử thách lớn cho nữ chính. Riêng Khả Như nghĩ Việt Anh đã có chủ và đến đây không có mục đích rõ ràng như 2 anh chàng còn lại.

Phần chia sẻ cuối của 3 chàng trai thật sự chân thành khiến dàn cố vấn xúc động và nữ chính bật khóc. "Các bạn biết không, những lời của các bạn nếu nói với những người con gái bình thường thì cũng đã quá cảm xúc. Nhưng đối với người con gái như Hà An, thật sự bạn ấy sẽ tin 100%,... Và hy vọng của bạn ấy sẽ là 200%. Giang không biết trên đó còn bao nhiêu màu sắc, nhưng cảm ơn các bạn vì đã đến với chương trình này vô cùng nghiêm túc và đã nói những lời tuyệt vời để Hà An có thêm niềm tin vào tình yêu", Hương Giang xúc động và trân trọng những gì mà các chàng trai đã dành cho nữ chính Hà An.

Cuối cùng, bó hoa được Hà An trao cho chàng dancer Gia Huy với lí do: "Em cảm giác anh ấy chân thành". Tuy nhiên khi được Hương Giang hỏi ai mới là gu và khiến cho cô ngay từ đầu rung động thì câu trả lời của Hà An là Hồng Sơn. Cô không chọn Hồng Sơn vì lo anh ấy đã có chủ.

Việt Anh vẫn là ẩn số cho đến phần lộ diện khi Hà An và Khả Như đoán đã có chủ, Hương Giang nghĩ rằng anh độc thân, Trọng Hiếu và Quang Trung tin chàng trai này màu tím. Cuối cùng chàng trai đến từ Hà Nội lộ diện là cực phẩm màu xanh. Anh chia sẻ rằng anh rất cởi mở trong chuyện giới tính, đồng nghĩa với việc anh đã hiểu và chấp nhận điều đó khi đến với chương trình bởi vì anh đã từng nói chuyện rất thân với một người chuyển giới. "Với một cô gái xinh đẹp và trái tim ấm áp như Hà An, không có lí do gì bạn ấy không có tình yêu đích thực của đời mình. Và điều đó có thể xảy ra trong chương trình này. Chúc Hà An hạnh phúc", Việt Anh gửi đến nữ chính câu nói cuối cùng trong chương trình.

Với 3 màu đỏ từ Hương Giang, Trọng Hiếu và nữ chính, cùng 2 màu xanh từ Quang Trung và Khả Như, Hồng Sơn bắt đầu bước vào phần lộ diện. Tuy nhiên điều không mong chờ nhất đã xảy ra khi chàng bác sĩ Hồng Sơn tiếp tục là chàng trai màu xanh khiến cho hy vọng của Hà An chỉ còn rất ít. Dàn cố vấn đặc biệt là Hương Giang, cùng nữ chính đã tỏ ra thất vọng vì tiếc nuối đã bỏ lỡ chàng trai chân thành này.

Bước vào phần lộ diện cuối cùng với hy vọng cực kỳ mong manh, nhưng nữ chính và dàn cố vấn vẫn có niềm tin dù ít ỏi. Chuyện gì đến cũng đến, nữ chính đành nuối tiếc khi nhìn cả sân khấu tràn ngập sắc đỏ và Gia Huy nắm tay người yêu mình trên sân khấu. Bạn gái Gia Huy đã đến ôm nữ chính và anh chàng cũng trao lại bó hoa cho cô kèm theo lời xin lỗi: "Em cảm thấy rất day dứt và có lỗi với An... Như lúc nảy đã nói, Huy vẫn sẽ đồng hành cùng An trên đoạn đường còn lại. Có thể không phải với tư cách người yêu, nhưng sẽ là một người bạn, lắng nghe, hiểu An để tìm cho An một người đàn ông thích hợp".

Thậm chí, Gia Huy đã bật khóc nức nở, không thể kìm nén cảm xúc của mình khiến bạn gái phải liên tục ở cạnh động viên. MC Trấn Thành cũng cho rằng vì đây là cuộc chơi nên Gia Huy bắt buộc phải diễn sao cho chân thành nhất, chuyện này khó có thể trách được anh chàng.

Riêng Hà An chia sẻ: "Anh không có gì phải áy náy cả, đã đến đây thì em đã chấp nhận luật chơi của chương trình. Em lựa chọn bằng chính cảm xúc của em mà thôi. Mình chơi thì mình chịu".

Rời chương trình với một chút tiếc nuối, nhưng tin chắc rằng Hà An sau này sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình. Và biết đâu được hạnh phúc cũng sẽ đến sau đó khi Hồng Sơn vẫn còn một lời hứa với cô gái xinh đẹp và tử tế này ở bãi đỗ xe.

Người ấy là ai? tuần sau với sự xuất hiện của dàn cố vấn Lan Phương, Gil Lê và Huỳnh Lập hứa hẹn tiếp tục mang đến rất nhiều điều thú vị. Tập 8 sẽ lên sóng lúc 20h thứ Sáu – 26/06 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ.