Nữ chính "Người Ấy Là Ai": Hiếm lắm mới có người thăng hạng nhan sắc, còn lại toàn bị ekip make up "dìm" tận đáy vực sâu

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào với làn da mịn màng nhưng khi lên sóng trực tiếp Hà An lại bị make up "phản chủ". Chưa nói đến layout make up, riêng kiểu tóc cũng đánh tụt nhan sắc của mỹ nhân chuyển giới. Lớp make up trắng bệch lộ cả phấn phủ khiến gương mặt của Hà An kém sắc hơn hẳn bình thường.