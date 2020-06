"Người ấy là ai?": Dân mạng xúc động với chi tiết nữ chính từng nhiều lần đứng trước cửa nhà Hương Giang xin được gặp, ngồi khóc vì bố mẹ Hương Giang không tiếp

Mới đây, chương trình Người ấy là ai? tung ra đoạn clip giới thiệu nữ chính Nguyễn Vũ Hà An lập tức thu hút sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Đây có lẽ là nữ chính đặc biệt nhất suốt 3 mùa Người ấy là ai? khi cô mang thân phận người chuyển giới.

Người ấy là ai? - tập 7: Nữ chính gây ngỡ ngàng với thân phận người chuyển giới

Đáng chú ý, khi Hà An xuất hiện trong chương trình, Hương Giang đã nhận ra cô và nói rằng cả hai rất có duyên với nhau. Hương Giang kể rằng trước đây Hà An từng nhiều lần tìm đến nhà mình.

Sau đó, Hà An cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô nói rằng khi ấy, mình vẫn là một cậu nhóc, khi biết đến câu chuyện của Hương Giang, Hà An luôn lấy hình tượng nữ ca sĩ làm động lực phấn đấu. Cô từng đến đứng trước cửa nhà Hương Giang, xin được gặp để hỏi về quá trình chuyển giới vì Hà An cũng mong muốn được như Hương Giang.

Hà An còn kể rằng, bố mẹ của Hương Giang đã xuống dưới nhà gặp cô: "Nhưng mà khi đó, bác cũng không biết là em đến với tinh thần gì. Bác đã không tiếp, bác bảo là con về đi. Tất nhiên em không trách gì các bác cả, vì nó ở hoàn cảnh như vậy. Em đã ngồi xuống khóc trước cửa, và em nghĩ chính khoảnh khắc đó, bác trai đã thấy được có một điểm gì đó tương đồng với cô con gái của mình, mặc dù thời điểm đó diện mạo của em, tất cả vẫn là một cậu nhóc. Và ngày hôm đó, em đã gặp được chị, chị đã giúp đỡ em rất nhiều để em có được ngày hôm nay, trở thành một người con gái".

Vừa kể về quá khứ, Hà An vừa nắm chặt tay Hương Giang. Giọng cô lạc đi vì xúc động khiến người xem cũng cảm thấy nghẹn ngào.

Sau khi đoạn clip giới thiệu của Hà An được chia sẻ, nó đã thu hút hàng nghìn bình luận của khán giả trên mạng xã hội cũng như Youtube. Rất nhiều người đồng cảm, chia sẻ với câu chuyện của nữ chính, hâm mộ tinh thần, nghị lực của cô, đồng thời cảm động trước câu chuyện Hương Giang từng giúp đỡ Hà An, để cô có được ngày hôm nay.

Nhiều người cũng gửi lời khen ngợi nhan sắc của nữ chính. Cư dân mạng bình luận rằng nếu Hà An không giới thiệu, có lẽ rất nhiều người không biết cô là người chuyển giới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận lo ngại rằng việc để Hà An xuất hiện trong chương trình e rằng sẽ tạo sự gượng ép cho những nam khách mời tham gia, bởi không phải ai cũng có thể chấp nhận việc hẹn hò với một người chuyển giới.

Bên cạnh câu chuyện của nữ chính thì dàn cố vấn của tập này cũng tạo được ấn tượng tốt với người xem. Bên cạnh Hương Giang là 2 cố vấn hài hước Khả Như, Quang Trung. Đặc biệt hơn cả, chàng ca sĩ Trọng Hiếu lại là cố vấn đang chiếm được thiện cảm nhiều nhất trong tập này bởi những hành động, phát ngôn vừa ga lăng lại vừa dễ thương. Chính Trọng Hiếu là người đưa khăn giấy cho nữ chính khi cô khóc, đồng thời cũng kêu gọi các cố vấn khác gửi lời hỏi thăm tới mẹ của nữ chính trong chương trình.

