Nếu không muốn xào nấu nhiều, hãy nấu một nồi thế này ăn kèm với cơm rất tuyệt và thơm lừng

Những ngày trời trở lạnh, mâm cơm gia đình tôi chẳng thể thiếu một nồi hầm bốc khói nghi ngút. Vị ngọt thanh từ các nguyên liệu hòa quyện trọn vẹn trong từng thớ thịt, miếng củ mềm rục, chỉ cần chan chút nước dùng nóng hổi lên bát cơm trắng là đủ thấy ấm lòng. Như món hầm hôm nay chẳng hạn - một sự kết hợp đầy tinh tế và bắt cơm đến lạ!

Món hầm hôm nay chỉ có ba nguyên liệu chính: Đậu phụ, lòng già heo và một ít rau xanh. Đậu phụ và lòng heo là một sự kết hợp hoàn hảo. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nấu đơn giản nhất để hương vị của hai nguyên liệu này hòa quyện vào nhau. Đây là một món ăn nóng hổi và ngon miệng với cả nước dùng và rau, rất thích hợp để ăn kèm với cơm.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây là công thức món đậu phụ hầm lòng heo và rau xanh. Ăn nóng thì ngon tuyệt, ăn kèm với cơm thì hoàn hảo, và mùi thơm thì tuyệt vời! Dưới đây là các bước chi tiết:

Nguyên liệu nấu món đậu phụ hầm lòng heo và rau xanh

Một lượng lòng già đã luộc vừa đủ, một ít rau cải thảo, một bìa đậu phụ, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, nước tương, bột tiêu, muối, lượng dầu ăn vừa đủ và một nhúm bột nêm vị gà.

Cách nấu món đậu phụ hầm lòng heo và rau xanh

Bước 1: Đậu phụ bạn cần rửa qua nhẹ nhàng dưới vòi nước để loại bỏ mùi tanh đặc trưng. Sau đó có thể cắt thành các lát có độ dày vừa phải hoặc bẻ thành những miếng lớn tùy thích. Đối với lòng heo, món ăn này sử dụng lòng già đã được luộc sẵn. Bạn có thể mua ở những cửa hàng bán lòng heo để tiết kiệm thời gian sơ chế và luộc. Sau khi mua về, chần qua nước sôi rồi thái thành các miếng vừa ăn. Với rau xanh, bạn có thể sử dụng rau cải thảo (hoặc cải cúc hoặc rau cải thìa), rửa sạch, để ráo nước rồi cắt miếng nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun khô nồi sau đó cho một ít dầu ăn vào. Đợi đến khi dầu nóng thì thêm gốc hành lá thái nhỏ, gừng, tỏi tỏi và một ít ớt khô cắt nhỏ vào xào thơm. Sau đó, cho lòng heo vào xào thơm và thấy mỡ tiết ra. Bạn có thể thêm một ít nước tương vào xào cùng. Tiếp đó, đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, vặn lửa lớn và đun sôi. Sau đó cho đậu phụ đã thái lát vào nồi, cùng với một ít rượu nấu ăn, muối, một chút bột nêm vị gà và bột tiêu. Bạn cũng có thể thêm một ít nước tương đen để điều chỉnh màu sắc cho món ăn. Khuấy nhẹ đều tay, đậy nắp nồi và ninh trên lửa lớn trong 10 phút.

Bước 3:Sau khi hết thời gian, mở nắp nồi và cho phần rau cải thảo đã cắt miếng nhỏ/cải thìa vào nồi. Nhẹ nhàng ấn xuống cho ngập nước dùng rồi đảo nhẹ. Sau đó đậy nắp lại và đun nhỏ lửa thêm 2 phút nữa rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra bát sứ rồi rắc một chút hành lá thái nhỏ lên và thưởng thức với cơm nóng.

Thành phẩm món đậu phụ hầm lòng heo và rau xanh

Món ăn này nấu rất đơn giản mà hương vị khá đặc sắc, hấp dẫn vị giác. Một tô lớn nóng hổi với hương thơm của lòng heo xào thấm gia vị và đậu phụ hầm hòa quyện hoàn hảo, mềm nhưng vẫn hơi giòn, ngon miệng và rất hợp với cơm. Nếu bạn thích, nhất định phải thử công thức này nhé. Nếu thích, bạn cũng có thể chiên đậu phụ trước khi nấu, hương vị cũng rất ngon!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ hầm lòng heo và rau xanh!