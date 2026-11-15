Đây mới là cách nấu súp lơ ngon nhất, chỉ vài phút là xong

Súp lơ là một loại rau phổ biến và được ưa chuộng trong các bữa cơm, đặc biệt là vào mùa đông - thời điểm súp lơ đạt chất lượng tốt nhất. Súp lơ dễ bảo quản, bổ dưỡng, giàu vitamin và chất xơ. Thông thường, chúng ta xào súp lơ hoặc luộc. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chế biến mới mẻ và ngon miệng: Xào súp lơ với bột cà ri. Màu vàng óng ánh vô cùng hấp dẫn và trông rất ngon miệng. Chỉ cần xào nhanh trên lửa lớn là bạn sẽ có một món ăn giòn, tươi mát và đậm đà hương vị. Một đĩa súp lơ xào cà ri nóng hổi ngon đến nỗi bạn sẽ muốn dùng cả nước sốt để trộn với cơm. Đây là một công thức đơn giản và nhanh chóng, chỉ mất năm phút để hoàn thành. Hãy thử nếu bạn thích nhé!

Nguyên liệu nấu món súp lơ xào cà ri

1 cây súp lơ, 6g bột cà ri, gừng, muối, gia vị nấm hương tươi (hoặc tinh chất nấm), tinh bột bắp, dầu ăn, 4g đường trắng, ớt thái nhỏ (tùy khẩu vị).

Cách nấu món súp lơ xào cà ri

Bước 1: Cắt súp lơ thành các nhánh nhỏ đều nhau dọc theo cuốn, rồi rửa nhiều lần với nước. Sau đó chuẩn bị một chậu nước, thêm một thìa nhỏ muối và khuấy đều. Ngâm các súp lơ trong nước muối pha loãng khoảng 5-10 phút để loại bỏ tạp chất và côn trùng nhỏ. Sau đó xối nước một lần nữa cho sạch. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn. Sau đó thả súp lơ vào chần trên lửa lớn trong khoảng 1 phút hoặc cho đến khi chín tới. Tắt bếp. Nhanh chóng vớt súp lơ đã chần ra khỏi nước và ngâm trong nước lạnh hoặc nước đá đã chuẩn bị sẵn một lúc. Sau đó vớt ra và để ráo nước hoàn toàn.

Bước 2: Gọt vỏ và băm nhỏ gừng. Cho dầu vào chảo, đun nóng rồi thêm gừng băm, xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Hạ nhỏ lửa và nhanh chóng cho bột cà ri vào, đảo đều. Xào trên lửa nhỏ để dậy mùi thơm của bột cà ri, cẩn thận đừng để bị cháy. Cho khoảng 70ml nước vào nồi, cùng với một chút muối, bột nấm hương tươi (hoặc bột nêm vị nấm để tăng hương vị). Đun sôi trên lửa lớn, sau đó từ từ cho bột bắp pha loãng vào trong khi xào đều. Đun nhỏ lửa trên lửa lớn trong vài chục giây cho đến khi nước sốt cà ri hơi sánh và bóng. Cho súp lơ đã ráo nước, ớt vào nồi, tăng nhiệt và xào nhanh trong vài giây cho đến khi các nguyên liệu trộn đều. Sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Mẹo cần biết khi nấu món súp lơ xào cà ri

1. Không nên chần súp lơ quá lâu; khoảng 1 phút là đủ để chín tới. Sau khi chần, nhanh chóng rửa lại bằng nước lạnh xả nhiệt trước khi xào để giữ được độ giòn và tươi mát, đồng thời tránh bị nhũn.

2. Khi cho bột cà ri vào chảo, hãy hạ nhỏ lửa và xào từ từ để bột dậy mùi thơm. Lửa quá to sẽ dễ làm cháy bột và khiến nó bị đắng.

3. Đừng làm nước sốt quá đặc. Chỉ cần một lớp nước sốt mỏng là đủ để phủ lên súp lơ. Món này ngon nhất khi ăn kèm với cơm.