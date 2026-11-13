Đừng chỉ chiên đậu phụ, nấu thế này, mỗi miếng đều ngập tràn nước sốt, hương vị tuyệt vời ngon hơn cả thịt

Khi bạn cảm thấy ngán thịt và cá, hãy xào đậu phụ chiên với ớt chuông xanh. Ớt chuông xanh giòn và hơi ngọt, trong khi đậu phụ chiên có lớp vỏ ngoài dai và thấm đẫm nước dùng đậm đà bên trong. Chỉ cần một miếng cắn thôi là cảm nhận được vị mềm, dai và mọng nước - ngon hơn cả thịt! Món này làm rất nhanh và dễ; chỉ cần vài phút trên lửa lớn. Món ăn nóng hổi này ăn kèm với cơm rất tuyệt. Ngay dưới đây chúng ta cùng theo dõi công thức nấu món ăn này nhé!

Nguyên liệu nấu món đậu phụ chiên xào ớt chuông xanh

400g đậu phụ, 1 quả ớt chuông xanh, ớt khô, 4 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, một ít bột nấm hương (hoặc bột nêm vị nấm), muối, tinh bột bắp, dầu ăn.

Cách nấu món đậu phụ chiên xào ớt chuông xanh

Bước 1: Rửa sơ đậu phụ dưới vòi nước rồi nhẹ nhàng dùng khăn bếp thấm bớt nước thừa. Sau đó cắt đậu phụ thành những miếng dày. Đun nóng dầu trong chảo sau đó chiên đậu phụ cho đến khi vàng giòn. Sau đó bạn có thể dùng kéo cắt đôi theo đường chéo; nếu bạn cắt đậu phụ thành miếng nhỏ thì dùng đũa chọc một lỗ nhỏ vào từng miếng. Sau khi cắt, các lỗ xốp bên trong đậu phụ sẽ lộ ra, giúp chúng dễ dàng hấp thụ nước dùng hơn khi nấu. Rửa sạch ớt chuông xanh, bỏ cuống và hạt, rồi cắt thành từng miếng có kích thước đều nhau. Băm nhỏ tỏi và cắt ớt khô thành từng đoạn nhỏ.

Bước 2: Tiếp theo bạn chuẩn bị nước sốt cho món ăn này. Trong một chiếc bát, cho 2 thìa nước tương, một chút muối, nửa thìa bột nấm hương (hoặc bột nêm), 1 thìa nhỏ bột bắp và nửa bát nước nhỏ. Khuấy đều và để sang một bên. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm và ớt khô (hoặc ớt tươi) cắt nhỏ vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Nếu bạn không ăn được cay, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu ớt khô hoặc chỉ cho một chút để tăng thêm hương vị.

Bước 3: Khi ngửi thấy mùi thơm của tỏi, cho ớt chuông xanh đã thái nhỏ vào và xào nhanh trên lửa lớn khoảng nửa phút. Xào đến khi ớt chuông xanh tỏa ra mùi thơm tươi mát và bề mặt tạo thành một lớp nhăn mỏng. Không nên xào quá chín; giữ được độ giòn là chìa khóa để món ăn ngon. Tiếp theo cho các miếng đậu phụ chiên vào và xào trên lửa lớn trong vài giây để đậu phụ được phủ đều dầu. Khuấy đều nước sốt đã chuẩn bị một lần nữa và đổ vào nồi. Vặn lửa vừa đến lớn và đun nhỏ lửa trong 1-2 phút để đậu phụ ngấm đều nước dùng nóng và hấp thụ hương vị. Cuối cùng, tăng nhiệt độ và xào nhanh để làm đặc nước sốt. Khi nước sốt đã sánh lại và phủ một lớp mỏng lên đậu phụ chiên và ớt chuông xanh, món ăn đã hoàn thành. Bạn lấy món ăn ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ hoặc một chút vừng trắng rang lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món đậu phụ chiên xào ớt chuông xanh

Món đậu phụ chiên xào ớt chuông xanh này trông bóng bẩy và hấp dẫn. Ớt chuông xanh giòn và tươi mát, trong khi đậu phụ ngấm đều nước sốt đậm đà và hơi cay. Ăn khi còn nóng, từng miếng đậu phụ ngập tràn hương vị nước sốt đậm đà, mềm nhưng vẫn dai. Mặc dù là món chay, nhưng nó rất giàu hương vị, ngon miệng và tươi mát. Bạn có thể dùng cả phần nước sốt còn lại dưới đáy đĩa để trộn với cơm; chẳng mấy chốc, một bát cơm đã hết sạch.

Mẹo cần lưu ý:

1. Cắt đôi đậu phụ chiên giúp lộ cấu trúc bên trong, cho phép chúng nhanh chóng hấp thụ nước dùng và tiết kiệm thời gian nấu nướng.

2. Thêm một chút nước bột bắp có thể giữ lại hương vị mặn và đậm đà của gia vị trên bề mặt nguyên liệu, giúp chúng ẩm, mọng nước và có màu đỏ tươi hấp dẫn.