Mâm cơm mùa đông đừng chỉ nấu bắp cải, hãy xào món rau này, ngon miệng khiến cả nhà ăn hết veo trong nháy mắt

Khi những cơn gió mùa Đông Bắc bắt đầu tràn về, đi dạo một vòng quanh chợ, dễ thấy một nửa sạp rau đều là bắp cải và cải bó xôi (rau bina). Hai loại rau này từ lâu đã là "chân ái" trên mâm cơm mùa lạnh của người Việt. Tuy nhiên, suốt cả mùa đông giá rét mà ngày nào cũng xoay quanh hai loại rau này thì cũng dễ ngán. Thực tế, các khu chợ mùa này còn vô vàn thức rau củ theo mùa vừa ngon vừa rẻ, như rau tần ô (cải cúc), cải thảo cuốn chặt, các loại rau cải canh, củ cải hay củ dong riềng bùi bùi. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một loại nguyên liệu gắn liền với cuộc sống của chúng ta, cực kỳ hợp với tiết trời se lạnh: củ sen - thứ vẫn được ví von là "nhân sâm dưới nước".

Mùa đông miền Bắc thường đi kèm cái hanh khô đặc trưng, lại thêm việc chúng ta hay ăn nhiều đồ chiên rán, cay nóng để giữ ấm nên cơ thể rất dễ bị "nhiệt", khô họng. Lúc này, mâm cơm gia đình rất cần những món ăn giúp thanh nhiệt, dưỡng phổi. Trong số các loại rau củ có công dụng này, củ sen chắc chắn là lựa chọn số một. Củ sen vào độ cuối thu sang đông, sau khi ngấm cái lạnh của sương giá, không chỉ ngọt đậm mà độ bùi dẻo cũng đạt đến độ hoàn hảo nhất trong năm. Vào những bữa cơm ngày lạnh, nếu bí ý tưởng không biết nấu gì, bạn hãy ra chợ mua ngay vài đốt củ sen về hầm canh sườn hoặc xào giòn.

Những đốt sen bánh tẻ to tròn, ngon này đem thái lát mỏng rồi xào tỏi hay xào thịt bò đều tuyệt hảo; từng miếng sen giòn sần sật, ngọt thanh lại bổ dưỡng, cứ dọn lên mâm là hết veo trong nháy mắt.

Nguyên liệu nấu món củ sen xào thịt băm

2 củ sen, 100g thịt băm, 50g măng muối chua, ớt ngọt xanh, một ít giấm trắng, bột tiêu, một ít ớt khô, tỏi băm, nước tương, dầu hào, muối, và dầu ăn.

Cách nấu món củ sen xào thịt băm

Bạn không cần mua củ sen quá to. Củ sen có đường kính khoảng 2 đốt ngón tay là mềm nhất khi xào. Sau khi gọt vỏ và rửa sạch củ sen, cắt thành từng miếng nhỏ như hình bên dưới. Sau đó rửa lại để loại bỏ lớp tinh bột bên ngoài. Điều này sẽ giúp củ sen không bị dính khi nấu. Tiếp theo, đổ khoảng và nồi khoảng nửa nồi nước, sau đó cho củ sen và một thìa giấm trắng vào. Khuấy vài lần, nấu khoảng 2 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước lạnh. Giấm trắng rất cần thiết khi chần củ sen để tránh bị thâm đen.

Sau khi rửa sạch măng muối chua, cắt thành từng khúc nhỏ. Tiếp theo, bỏ hạt ớt ngọt xanh, rửa sạch và thái miếng nhỏ. Cắt nhỏ ớt khô. Nếu không thích ăn cay, bạn có thể bỏ qua ớt. Cho thịt băm vào bát, thêm một ít nước tương, bột tiêu, bột bắp, một ít nước và một thìa dầu ăn. Trộn đều. Việc ướp thịt trước sẽ giúp thịt ngon hơn và có màu sắc đẹp hơn.

Làm nóng chảo, cho một thìa dầu vào, khi dầu nóng thì trút thịt băm vào xào đến khi chuyển sang màu vàng nhạt. Sau đó cho tỏi băm và ớt khô vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho củ sen và ớt ngọt xanh vào xào đến khi củ sen trong suốt. Thêm chút muối và nước tương, xào nhanh cho đến khi củ sen chín. Lúc này cho măng muối chua vào nồi, xào trên lửa lớn thêm bảy tám giây nữa rồi tắt bếp.

Mẹo nấu món ăn ngon:

1. Không nên cắt củ sen thành miếng quá to. Miếng dày nhất chỉ nên khoảng 1cm. Nếu cắt quá dày, củ sen sẽ không thấm gia vị tốt, lại mất nhiều thời gian để nhai và nuốt, khiến việc ăn trở nên khó khăn hơn.

2. Không nên thêm muối khi nêm thịt băm, vì muối sẽ được thêm vào khi xào củ sen. Nếu thêm muối, thịt băm chắc chắn sẽ kém ngon, cứng hơn.

Mùa đông, thay vì rau bina hay bắp cải, hãy thử củ sen! Chỉ khoảng 35-40 nghìn đồng/1kg, giòn, ngọt và rất bổ dưỡng. Xào nhanh một chút là ăn ngay!