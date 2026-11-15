Không cần 1 giọt nước nào vẫn nấu được món kho đậm đà cực ngon, ăn đưa cơm vô cùng

Nhắc đến thực phẩm giàu Omega-3 tốt cho trí não và tim mạch, hội chị em thường nghĩ ngay đến cá hồi đắt đỏ. Thế nhưng ngay tại các khu chợ Việt, có một "báu vật đại dương" bình dân hơn hẳn mà giá trị dinh dưỡng chẳng hề kém cạnh: Cá thu. Với đặc trưng thịt chắc, nạc nhiều, ít xương dăm và ngậy béo tự nhiên, cá thu từ lâu đã là cái tên quen thuộc giúp mâm cơm gia đình Việt thêm phần đậm đà, đưa cơm.

Không chỉ là nguồn cung cấp đạm chất lượng cao, cá thu còn dồi dào axit béo không bão hòa đa Omega-3 (EPA và DHA) - dưỡng chất vàng giúp phát triển trí não cho trẻ nhỏ và bảo vệ hệ tim mạch cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin D và B12 dồi dào trong loại cá này còn hỗ trợ hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, đồng thời thúc đẩy quá trình tạo máu, rất thích hợp để tẩm bổ cho cả nhà từ già đến trẻ.

Thay vì quanh quẩn với những món quen thuộc như cá thu sốt cà chua hay kho tiêu, hôm nay chúng tôi gợi ý cho bạn một biến tấu mới lạ nhưng cực kỳ hợp khẩu vị cho bữa cơm ngày mùa đông: Cá thu kho nồi đất. Từng miếng cá thu tươi ngon được om chín tới trong chiếc nồi đất giữ nhiệt cùng gừng thái sợi, hành lá và chút gia vị đậm đà. Sức nóng từ nồi đất giúp khử sạch mùi tanh đặc trưng của cá biển, giữ trọn độ ngọt thanh tự nhiên của thớ thịt, đồng thời quyện cùng hương thơm nồng ấm của gừng hành tạo nên món ăn nóng hổi, cực kỳ bắt cơm trong những ngày se lạnh.

Để món ăn đạt độ ngon xuất sắc nhất, chị em nên ưu tiên chọn cá thu vào chính vụ thu hoặc các dòng cá thu Na Uy nhập khẩu chất lượng cao. Vào thời điểm này, tỷ lệ mỡ tự nhiên trong cá có thể đạt tới 28% - toàn bộ đều là chất béo tốt cho sức khỏe. Nhờ lớp mỡ ngậy quyện đều trong từng thớ thịt săn chắc, lớp da căng bóng và đặc biệt rất ít xương, cá thu hầu như không cần tẩm ướp cầu kỳ. Chỉ cần một chút gia vị cơ bản đánh thức hương vị nguyên bản là bạn đã có ngay một món ngon tròn vị, vừa sang mâm cơm lại vừa trọn vẹn dinh dưỡng cho cả gia đình.

Nguyên liệu nấu món cá thu kho nồi đất

300g cá thu Na Uy, 2 muỗng canh sốt tương ngọt, 50g hành lá, 50g gừng thái lát, 2 củ tỏi để nguyên tép, 100ml rượu nấu ăn, 2 cây rau cần tây, ớt (tùy khẩu vị).

Cách nấu món cá thu kho nồi đất

Bước 1: Rã đông cá thu Na Uy, rửa sạch và để ráo nước hoặc dùng khăn bếp thấm khô nước. Ướp cá thu Na Uy với một thìa sốt tương ngọt trong mười lăm phút. Lưu ý, bạn cần phết đều sốt lên bề mặt cá vì phần da rất khó ướp và thấm gia vị. Bạn không cần cho thêm muối vì trong nguyên liệu sốt đã có đủ. Bóc vỏ tỏi, thái gừng, rửa sạch hành lá và cắt thành từng khúc.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, thêm dầu ăn vào, láng một vòng để dầu ăn phủ đều bề mặt đáy nồi đất. Nếu không có nồi đất, bạn có thể dùng nồi tráng men. Sau đó đun nóng nồi. Cho gừng thái lát, hành lá cắt khúc và tỏi vào xào đến khi thơm. Bạn có thể thêm ớt băm nhỏ tùy theo khẩu vị. Xếp cá thu Na Uy đã ướp lên trên và rưới 100ml rượu nấu ăn đều khắp cá.

Bước 3: Đậy nắp và đun sôi trên lửa lớn để tạo nhiều hơi nước, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp và nấu trong 10 phút. Khi mở nắp nồi, thịt cá bắt đầu săn lại và mép da cá nhăn lại. Rửa sạch rau cần tây, cắt thành từng khúc và cho vào nồi. Nhẹ nhàng đapr và ấn rau cần tây xuống đáy nồi, đậy nắp và nấu trên lửa lớn trong 2 hoặc 3 phút cho đến khi nồi cá sôi và bốc hơ trở lại. Rau cần tây sẽ mềm ngay lập tức nhờ nhiệt độ cao.

Thành phẩm món cá thu kho nồi đất

Bạn thấy đấy, món cá kho theo phương pháp này không cần cho dù chỉ là 1 giọt nước. Tất cả sử dụng nước từ các nguyên liệu gia vị có sẵn. Da cá dai, thịt cá giòn và thơm. Miếng cá to, không xương, ăn rất ngon miệng. Khi bóc lớp da cá, dầu cá chứa axit béo không bão hòa sẽ chảy ra bên dưới. Tỏi vàng và hành lá cũng ngấm dầu cá nên trở nên béo ngậy. Ăn kèm với cơm thì đặc biệt ngon.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cá thu kho nồi đất!