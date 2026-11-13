Mâm cơm mùa đông nhất định nấu món canh ấm nóng ngập tràn vị thịt mềm mọng, nước dùng ngon đậm đà

Khi trời trở lạnh, hãy chuẩn bị thêm một vài món ăn nóng hổi với hương vị mới lạ - điều này không chỉ tạo sự đa dạng cho thực đơn trên bàn ăn mà còn giúp cả gia đình bạn cải thiện khẩu vị và ngon miệng hơn! Món ăn sẽ còn ngon hơn nữa khi được chế biến với các loại rau củ theo mùa, giống như công thức mà chúng tôi chia sẻ hôm nay.

Nguyên liệu chính trong món ăn này là củ sen - một loại rau thu hoạch chính vụ vào mùa thu và mùa đông. Với món ăn này, chúng ta có thể thưởng thức theo 2 cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ chế biến củ sen theo kiểu "bánh mì kẹp" rồi chiên giòn. Lúc này ăn sẽ thấy lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm mại, để lại hương thơm khó quên trong miệng. Cách tiếp theo sau khi chiên củ sen xong chúng ta dùng để nấu canh. Lúc này, kết cấu và hương vị của bánh củ sen kẹp thịt được biến đổi, tạo nên một món ăn ngon phù hợp cả khi ăn cùng cơm hay khi nhậu.

Không để mất thêm thời gian nữa, hãy để tôi chia sẻ cách làm món bánh mì kẹp củ sen hầm này. Chỉ cần một miếng cắn thôi, miệng bạn sẽ ngập tràn hương vị thơm ngon, mềm mọng và đậm đà. Xem các bước chi tiết bên dưới để biết công thức:

Nguyên liệu nấu món canh củ sen kẹp thịt

1-2 củ sen, 200g thịt nạc vai, lượng hành lá vừa đủ, một chút gừng, 3 tép tỏi, lượng bột mì vừa đủ, tinh bột khoai tây, một ít hẹ, một ít rau mùi, một hoa hồi, một ít bột tiêu, ớt khô (tùy thích), muối và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách nấu món canh củ sen kẹp thịt

Bước 1: Rửa sạch bùn đất rồi gọt vỏ củ sen. Sau đó bạn thái thành các lát mỏng. Tiếp theo, rửa sạch thịt heo và thái thành miếng mỏng, thêm hành lá, gừng rồi băm nhỏ (hoặc cho vào máy xay thực phẩm, xay nhỏ). Sau đó cho thêm nước tương, một chút muối, trộn đều thành hỗn hợp dẻo quyện.Rửa sạch rau mùi và rau hẹ rồi thái nhỏ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, để riêng. Gừng, tỏi ớt cũng thái nhỏ.

Bước 2: Tiếp theo bạn lấy một lát củ sen, đặt một ít nhân thịt băm lên. Tiếp đó lại lấy một lát củ sen úp lên trên và kẹp chặt. Lặp lại quá trình này cho đến khi hết nguyên liệu. Tiếp theo, chuẩn bị bột nhúng. Trộn bột mì và tinh bột khoai tây theo tỷ lệ 1:1 trong một tô. Thêm một ít muối, sau đó cho lượng nước vừa đủ. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp có độ sệt như sữa chua. Cuối cùng, cho thêm một ít dầu ăn vào và khuấy đều.

Bước 3: Làm nóng chảo và cho lượng dầu ăn vừa đủ vào. Lấy các lát củ sen nhồi nhân thịt ra, nhúng vào hỗn hợp bột cho phủ đều. Sau đó thả vào chảo dầu nóng, chiên cho đến khi vàng giòn, lấy ra khỏi chảo. Lúc này bạn có thể dùng làm món ăn ngay. Để củ sen kẹp thịt giòn và ít dầu mỡ hơn, hãy chiên lại một lần nữa trong khoảng nửa phút sau khi nhiệt độ dầu tăng cao. Tuy nhiên món ăn hôm nay là món canh nên sau khi chiên, chúng ta sẽ tiếp tục nấu các bước tiếp theo. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng. Sau đó thêm hành lá, gừng, tỏi, hoa hồi, một chút bột tiêu, ớt khô và các loại gia vị khác vào xào thơm.

Bước 4: Đổ lượng nước sôi vừa đủ, thêm một chút xíu giấm gạo, nước tương, nước tương đen, muối, tinh chất cốt gà. Đun sôi trên lửa lớn khoảng 3 phút. Sau đó, lọc hết phần bã của gia vị, chỉ để lại nước dùng. Cho các lát củ sen đã chiên vào nồi và nấu trên lửa lớn trong 1-2 phút. Cuối cùng, rắc hẹ và rau mùi thái nhỏ lên rồi lấy ra tô và thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món canh củ sen kẹp thịt

Sau khi nấu canh xong, các lát củ sen kẹp thịt sẽ chuyển từ giòn sang ngấm nước dùng, và trở nên mềm, mọng nước; ngon đậm đà trong từng miếng ăn. Nước dùng cũng rất ngon, thơm mùi gia vị và ngọt hương vị tiết ra từ củ sen cùng thịt. Đây là một món ăn tuyệt vời nhất định bạn phải nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh củ sen kẹp thịt!