Mâm cơm cho 2 người với 2 món hấp được nấu cùng lúc và 1 món xào: Mềm, tươi ngon đến mức "sạch bay" nồi cơm

Chiều nay khi trở về nhà thì trời đã tối muộn, tôi chẳng muốn bày vẽ cầu kỳ. Bởi vì nếu cứ xoay vần với gian bếp và nấu các món tỉ mẩn, chắc phải hơn 20h tôi mới dọn được các món ra bàn ăn. Hôm nay, tôi đã chuẩn bị một bữa tối thật gọn gàng cho hai vợ chồng và sử dụng chiếc nồi hấp 2 tầng triệt để, nấu các món ăn nhanh gọn trong khoảng 20 phút. Ngoài ra tôi sẽ nấu thêm một đĩa khoai tây xào rau hẹ nóng hổi nữa. Vậy là một bữa tối đủ cả món mặn, món rau lẫn món trứng mà tất cả chỉ gói gọn trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Đơn giản thế thôi, vậy mà hai người cứ thế đánh bay sạch sành sanh nồi cơm.

Sở dĩ làm nhanh được như vậy là nhờ tôi tận dụng triệt để chiếc nồi hấp hai tầng để làm món hấp. Nhờ ứng dụng nhanh gọn với phương pháp nấu ăn này, tôi vừa giữ trọn vẹn dinh dưỡng của nguyên liệu, món ăn lại thanh đạm không dầu mỡ, lại rất hợp với tiết trời mùa thu đông. Tầng dưới của hấp tôi đặt bát trứng hấp thịt băm. Với món này, tôi chỉ cần dàn đều một lớp thịt băm dưới đáy bát, sau đó đánh tan 2 quả trứng cùng nước ấm theo tỷ lệ 1:1,5 rồi lọc qua rây cho mịn trước khi đổ lên trên.

Một bí quyết nhỏ là đậy lên mặt bát một chiếc đĩa hoặc màng bọc chịu nhiệt để hơi nước không nhỏ xuống, giúp bề mặt trứng phẳng lì và núng nính như tàu hũ. Khi trứng chín, tôi khía nhẹ vài đường, rưới thêm chút nước tương và dầu mè thơm lừng. Lúc múc ra, miếng trứng mềm tan, rung rinh trên thìa, ẩn bên dưới là lớp thịt ngọt đậm đà. Anh nhà tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen còn mềm mịn hơn cả ngoài hàng, ăn xong còn xới thêm nửa bát cơm và dặn mai lại nấu tiếp món này.

Cùng lúc đó, ở tầng trên của nồi hấp là đĩa đậu phụ non hấp thịt băm. Phần thịt băm còn lại tôi xào sơ với chút nước tương, nước tương đen và một ít rượu nấu ăn cho dậy mùi thơm rồi rưới đều lên mặt đậu. Suốt 15 phút hẹn giờ hấp chung cả hai món, tôi hoàn toàn rảnh tay để quay sang chuẩn bị món xào. Khi mở nắp nồi, miếng đậu hũ trắng ngần đã ngấm đẫm nước thịt, quyện giữa vị béo bùi của đạm thực vật và vị đậm đà của thịt, đưa vào miệng là tan ngay, người lớn hay trẻ nhỏ đều mê tít.

Trong lúc chờ nồi hấp tỏa hơi nghi ngút, tôi tranh thủ gọt vỏ rồi thái khoai tây thành từng lát mỏng sau đó áp chảo cho hai mặt hơi sém vàng, giòn nhẹ. Mùa này hẹ đang độ non tơ, cọng mềm, thơm dịu chứ không hề hăng hay xơ già, nên tôi chỉ cần thả hẹ thái khúc vào đảo nhanh trên lửa lớn, nêm chút muối là trút ra đĩa ngay. Khoai tây bùi ngậy giúp chắc dạ kết hợp với hẹ giàu chất xơ, giòn ngọt và cay nhẹ tạo nên một món ăn kèm cực kỳ đưa cơm.

Tính cả lúc nhặt rửa rau củ, bữa tối ấm cúng của hai vợ chồng hoàn thành trong chưa đầy 30 phút. Nhìn chồng ăn ngon miệng, mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết. Không biết thực đơn nhà bạn thường có món ngon cho bữa tối? Hãy chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi thêm vài gợi ý mới nhé. Nếu thấy bữa cơm này tiện lợi, bạn có thể lưu lại hoặc gửi cho những người bạn bận rộn sau giờ làm, để cùng vào bếp với những món ngon dễ làm mỗi ngày!