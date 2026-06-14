Mới đây, một nam sinh viên đại học 20 tuổi người Nhật Bản đã ăn mì Ý để trong bếp 5 ngày, sau đó bị nôn mửa và tiêu chảy dữ dội. Cuối cùng, cậu ta tử vong do hoại tử gan và suy đa tạng.

Bác sĩ Yen Tsung-hai, Trưởng khoa Độc chất học tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung Linkou (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết đây có thể là "hội chứng cơm chiên" do vi khuẩn Bacillus cactus gây ra. Bác sĩ Yen cảnh báo rằng với nhiệt độ tăng cao, nếu thói quen xấu trong bếp không được sửa chữa, ngay cả khi hâm nóng kỹ ở nhiệt độ cao vẫn có thể đe dọa tới tính mạng.

Nhiều người lầm tưởng rằng cơm rang phải được làm từ cơm nguội mới khác biệt, vì vậy họ thường để cơm nguội trong bếp; hoặc họ để mì nguội ở nhiệt độ phòng quá lâu, sau đó cho vào tủ lạnh và ăn vào ngày hôm sau hoặc thậm chí vài ngày sau đó. Bác sĩ cảnh báo rằng nhiệt độ trong bếp vào mùa hè thường lên đến hơn 30 độ C, nằm trong "vùng nhiệt độ nguy hiểm (7-60 độ C)" nơi vi sinh vật dễ sinh sôi nảy nở nhất.

Thuật ngữ y học "hội chứng cơm chiên" đề cập đến hiện tượng các loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm và mì được để ở nhiệt độ phòng quá lâu, dẫn đến sự sinh sôi nảy nở của vi khuẩn Bacillus cactus có khả năng chịu nhiệt cực cao và sản sinh ra độc tố. Điều khiến vi khuẩn này trở nên nguy hiểm là nó "không bị hư hỏng ngay cả ở nhiệt độ cao", và việc ăn phải nó thường gây ra nôn mửa dữ dội, cấp tính.

Nhiều người thường cho rằng thực phẩm an toàn miễn là nó chưa bị hỏng và không có mùi chua, và thường có quan niệm rằng "chỉ cần hâm nóng lại ở nhiệt độ cao trước khi ăn là được". Bác sĩ Yen nhấn mạnh rằng đây chính là lỗ hổng đáng sợ nhất trong an toàn thực phẩm! Mì ống bị nhiễm khuẩn thường trông và có mùi hoàn toàn bình thường, và việc ngửi mùi đơn giản là không chính xác.

Nghiên cứu cho thấy độc tố gây nôn do vi khuẩn Bacillus cactus sản sinh ra sau khi nhân lên với số lượng lớn có khả năng chịu nhiệt cực cao. Ngay cả khi được đun nóng ở nhiệt độ cực cao 120 độ C trong tối đa 90 phút, độc tố vẫn có thể tồn tại. Việc dùng lò vi sóng hoặc xào, chỉ đạt đến khoảng 100 độ C và kéo dài vài phút, hoàn toàn không thể tiêu diệt được nó. Ngộ độc do vi khuẩn cực độc này không chỉ giới hạn ở viêm dạ dày ruột cấp tính; trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy tạng, có thể gây tử vong.

Đối mặt với cái nóng oi bức của mùa hè, bác sĩ nhấn mạnh rằng vi khuẩn Bacillus cactus và Salmonella nằm trong số những loại vi khuẩn độc hại và nguy hiểm nhất. Việc ăn phải những vi khuẩn này không chỉ gây buồn nôn, nôn mửa và sốt, mà còn dễ dẫn đến nhiễm trùng huyết và suy tạng ở người già, trẻ nhỏ hoặc bệnh nhân tiểu đường hay xơ gan.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại thực phẩm và triệu chứng có nguy cơ cao sau đây:

- Vi khuẩn Cactobacillus: Thường được tìm thấy trong các thực phẩm giàu tinh bột như cơm và mì, nó được chia thành hai dạng: gây nôn và gây tiêu chảy. Thời gian ủ bệnh của dạng gây nôn chỉ từ 0,5 đến 6 giờ; dạng gây tiêu chảy thường được tìm thấy trong thịt, nước dùng hoặc các sản phẩm từ sữa, với thời gian ủ bệnh khoảng 6 đến 15 giờ.

- Salmonella: Thường được tìm thấy trong các sản phẩm từ trứng và thịt, nó có độc tính cao và cực kỳ nguy hiểm.

- Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus): Thường được tìm thấy trong thịt, các sản phẩm từ sữa, salad và bánh ngọt, vi khuẩn này có khả năng sinh sản mạnh nhất ở nhiệt độ từ 35-37 độ C.

"Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm luôn bắt đầu từ việc bảo quản đúng cách, chứ không phải hâm nóng lại!" Trước sự gia tăng các trường hợp ngộ độc thực phẩm trong mùa hè, bác sĩ chia sẻ năm biện pháp phòng ngừa quan trọng:

- Thức ăn đã nấu chín cần được bảo quản lạnh trong vòng 1 giờ: Cho dù là cơm, mì, hộp cơm bento hay bất kỳ loại thức ăn đã nấu chín nào, tuyệt đối không được để ở nhiệt độ phòng quá 1 giờ trong mùa hè. Bạn phải cho vào tủ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C càng sớm càng tốt để tránh nhiệt độ nguy hiểm cho sự phát triển của vi khuẩn.

- Thức ăn thừa chỉ nên để tối đa một ngày: Thực phẩm ướp lạnh chỉ nên để qua đêm và ăn vào ngày hôm sau. Tránh bảo quản thức ăn thừa nhiều lần. Đặc biệt, hải sản tốt nhất nên được ăn trong cùng một bữa ăn.

- Trứng và thịt phải được làm nóng đến trên 70 độ C: Khi nấu hoặc hâm nóng trứng và thịt, nhiệt độ bên trong phải đạt trên 70 độ C để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không ăn thức ăn sống.

- Thớt dùng để thái thực phẩm sống và thực phẩm chín phải được giữ riêng biệt hoàn toàn: Tuyệt đối không được dùng cùng một thớt và dao để thái thịt sống và thực phẩm chín cùng một lúc để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo nghiêm trọng.

- Người nấu bếp không nên nấu nướng nếu bị ốm: Nếu một thành viên trong gia đình phụ trách nấu nướng bị viêm dạ dày ruột, cảm lạnh hoặc vết thương ở tay, thì người này nên ngừng tiếp xúc với thực phẩm và nghỉ ngơi để tránh gây ra dịch ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

Nguồn và ảnh: Health 2.0