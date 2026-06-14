Từ lâu người ta vẫn tin rằng việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate là nguyên nhân chính gây lão hóa.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã tiết lộ một quan điểm mới đáng kinh ngạc: Ngay cả khi giảm lượng carbohydrate nạp vào, chính hành động ăn uống cũng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa! Làm thế nào để tránh lão hóa nhanh hơn dù nghĩ rằng mình đang ăn uống lành mạnh? Chìa khóa là tuân thủ "3 yếu tố vàng".

Carbohydrate không phải là thủ phạm gây ra lão hóa

Quá trình "glycation" và "oxy hóa" tạo thành một vòng luẩn quẩn đẩy nhanh quá trình lão hóa mô cơ thể, trong đó glycation còn gây ra oxy hóa, trở thành thủ phạm chính.

Glycation được gây ra bởi các aldehyd. Lượng đường trong máu tăng cao sau bữa ăn dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các aldehyd, chúng liên kết với protein trong cơ thể, thúc đẩy sự tích tụ các sản phẩm glycation cuối cùng ( AGEs ), trở thành nguyên nhân chính gây lão hóa nhanh và các bệnh mãn tính.

Tuy nhiên, GS Masayuki Yagi (Trung tâm Nghiên cứu Căng thẳng Glycation thuộc Khoa Khoa học Đời sống và Y tế tại Đại học Doshisha, Nhật), được biết đến với biệt danh "Bác sĩ Glycation", bác bỏ quan điểm "carbohydrate là thủ phạm".

3 nguyên tố vàng ngăn cản sự hình thành aldehyd

Masayuki Yagi chỉ rõ rằng aldehyd là thủ phạm, và "chúng được tạo ra sau mỗi bữa ăn". Giảm lượng carbohydrate không giải quyết được vấn đề glycation.

Không cần thiết phải cố tình tránh các thực phẩm nhiều đường hoặc chất béo; chỉ cần tuân thủ "bộ 3 vàng" trong chế độ ăn uống có thể bảo vệ chúng ta khỏi aldehyd.

Điều này có nghĩa là một bữa ăn phải chứa 3 loại thực phẩm: Protein, chất béo và chất axit, giúp ngăn ngừa sự hình thành aldehyd. Yagi giải thích vai trò của 3 thành phần này:

Protein và lipid: Chúng lưu lại trong dạ dày lâu hơn, giúp ngăn chặn sự tăng nhanh lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Các chất có tính axit: Làm chậm quá trình vận chuyển thức ăn từ dạ dày xuống ruột non, do đó làm chậm quá trình hấp thu đường.

Chế độ ăn chống lão hóa: Giấm và gạo trắng giúp giảm đáng kể lượng đường trong máu.

Nghiên cứu liên quan đến Yagi cũng đã xác nhận hiệu quả của sự kết hợp vàng này trong việc ngăn chặn sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Nghiên cứu bao gồm 10 người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh, được cung cấp protein từ thịt gà, chất béo từ dầu ô liu và axit từ giấm. Những người tham gia đã tiêu thụ lần lượt 55g và 100g thịt gà , 14g và 18g dầu ô liu, 15g và 30g giấm, sau đó là 200g gạo trắng.

Kết quả cho thấy, so với chỉ ăn cơm trắng, việc kết hợp cơm trắng với thịt gà, dầu ô liu hoặc giấm làm giảm đáng kể lượng đường trong máu sau bữa ăn, với mức giảm tỷ lệ thuận với lượng hấp thụ của "bộ 3 vàng" các chất dinh dưỡng này. Giấm có tác dụng rõ rệt nhất, làm giảm mức đường huyết cao nhất sau bữa ăn từ 60 mg/dl xuống khoảng 36 mg/dl , giảm 24 %.

Chế độ ăn chống lão hóa: Gà rán phải được ăn kèm với nước chanh

Kết luận của Yagi là miễn là bạn chọn thực phẩm theo nguyên tắc "tam đạo", thì không có gì bạn không thể ăn, ngay cả những thực phẩm giàu calo. Điểm mấu chốt duy nhất là: Đừng ăn quá nhiều, đảm bảo lượng calo nạp vào nhiều hơn lượng calo tiêu hao. Ông đưa ra một ví dụ:

Gà rán có thể được vắt nhiều nước cốt chanh.

Phô mai hoặc các loại hạt (cả hai đều chứa chất béo) có thể được dùng kèm với đồ uống hoặc thậm chí là cocktail có nước chanh.

Mặc dù suất ăn há cảo là sự kết hợp của tinh bột (cơm + vỏ há cảo), bạn có thể giảm lượng cơm và thêm nhiều giấm vào nước chấm.

Thực phẩm thực chất là chất loại bỏ aldehyd

Để chống lại tác hại do quá trình glycation gây ra, ngoài việc bổ sung "bộ 3 vàng" các chất dinh dưỡng, thực tế còn có những loại thực phẩm có thể "bắt giữ" các aldehyd gây ra quá trình glycation.

"Chúng tôi đã phát hiện ra rằng các axit amin có thể bắt giữ và trung hòa các aldehyd trước khi chúng liên kết với protein", Yagi chia sẻ phát hiện thú vị này. Nước dùng và nước hầm xương rất giàu axit amin. Vì vậy, uống súp trước bữa ăn cũng có thể giúp chống lão hóa.

GS Yagi đặc biệt khuyên dùng phô mai: "Quan điểm phổ biến cho rằng ăn rau trước bữa ăn có thể giúp kiềm chế sự tăng đường huyết hiệu quả. Nhưng tôi khuyên nên ăn phô mai trước. Thí nghiệm của chúng tôi cho thấy ăn phô mai nguyên chất trước bữa ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn khoảng 20 mg/dl so với chỉ ăn cơm trắng".

Ông giải thích rằng, điều này là do phô mai chứa axit lactic, không chỉ là một trong "3 yếu tố vàng", mà các axit amin dồi dào trong đó còn giúp loại bỏ aldehyd, mang lại hai lợi ích cùng một lúc.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: TVBS)